2022 a été l’année où l’horreur de la guerre est revenue en Europe

LONDRES (AP) – C’était l’année où la guerre est revenue en Europe, et peu de facettes de la vie ont été laissées intactes.

L’invasion par la Russie de son voisin l’Ukraine a déclenché la misère sur des millions d’Ukrainiens, brisé le sentiment de sécurité de l’Europe, déchiré la carte géopolitique et secoué l’économie mondiale. Les ondes de choc ont rendu la vie plus chère dans les foyers à travers l’Europe, ont aggravé une crise mondiale des migrants et compliqué la réponse mondiale au changement climatique.

« Qu’entendons-nous aujourd’hui ? Ce ne sont pas seulement des explosions de roquettes, des batailles, le rugissement d’avions. C’est le bruit d’un nouveau rideau de fer qui abaisse et ferme la Russie du monde civilisé. — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, 24 février.

L’attaque russe avant l’aube du 24 février a brisé la paix européenne et choqué le monde. La guerre a également déconcerté l’attente quasi universelle selon laquelle les forces russes l’emporteraient rapidement. L’Ukraine oppose une résistance farouche et les troupes russes s’enlisent dans le voyage vers la capitale. La Russie s’est retirée de la zone autour de Kyiv en avril, laissant des bâtiments détruits, des personnes traumatisées et des centaines de cadavres qui, selon l’Ukraine et ses alliés, sont des preuves de crimes de guerre.

Les combats ont également fait rage dans le sud et l’est de l’Ukraine, où la Russie s’est éloignée du territoire détenu par les forces pro-Moscou depuis 2014. Le port de Marioupol est tombé après un siège brutal de trois mois qui a réduit la ville en ruines.

La guerre a ravivé l’inimitié de l’époque de la guerre froide entre la Russie et l’Occident, poussant la Suède et la Finlande à demander l’adhésion à l’OTAN et incitant les pays de l’OTAN à inonder des troupes et des armes en Europe de l’Est.

À l’approche de l’hiver, l’armée ukrainienne – renforcée par les armes, les munitions et l’entraînement des États-Unis et d’autres alliés – a poussé les forces russes hors de la ville méridionale de Kherson, une victoire qui a remonté le moral au milieu d’une guerre acharnée qui ne montrait aucun signe de fin.

“Nous… nous préparons au pire hiver de notre vie.” – Anastasia Pyrozhenko, résidente de Kiev, 20 novembre.

À l’approche de l’hiver, la Russie a lancé des attaques de missiles visant les infrastructures de l’Ukraine, coupant temporairement l’alimentation de pans entiers du pays et laissant des millions de personnes confrontées à un hiver glacial et sombre.

La guerre a également fait monter en flèche les prix mondiaux de l’énergie alors que Moscou a resserré l’approvisionnement de l’Occident en représailles aux sanctions contre la Russie et au soutien à l’Ukraine. L’Italie, l’Allemagne et d’autres pays qui dépendaient du pétrole et du gaz naturel russes se sont précipités pour trouver des sources d’énergie alternatives. Alors que des millions de personnes ont soudainement du mal à payer leurs factures d’énergie, les gouvernements ont subi une pression intense pour intervenir.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et – dans le cas de la Russie – d’engrais, et la guerre a également fait grimper les prix des denrées alimentaires et fait craindre des pénuries mondiales. Un accord négocié par l’ONU pour permettre aux navires céréaliers de quitter les ports ukrainiens de la mer Noire a été conclu en juillet et, bien que fragile, a été retenu pour éviter une crise plus grave.

“Tandis que les États pointent du doigt et rejettent le blâme, des vies sont perdues.” — Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sur la « situation désespérée » en Méditerranée, 24 novembre.

La guerre a ajouté des millions au sinistre décompte mondial des personnes déplacées. Plus de 14 millions d’Ukrainiens ont quitté leur foyer, selon l’ONU, dont 7 millions se sont réfugiés dans d’autres pays.

Pendant ce temps, près de 100 000 personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique ont traversé la Méditerranée à bord de navires surpeuplés et parfois inaptes à la navigation, alors que les pays européens qu’ils visaient à atteindre se chamaillaient pour savoir où aller. Plus de 2 000 personnes sont mortes en tentant le voyage ou ont disparu en mer.

La Manche est devenue un autre point d’éclair, alors que des gangs de contrebande remplissaient des dériveurs et d’autres petits bateaux avec des gens du monde entier qui se rendaient dans le nord de la France dans l’espoir d’atteindre le Royaume-Uni. Plus de 40 000 ont réussi en 2022. En réponse, le gouvernement conservateur britannique a signé un accord. avec le Rwanda pour envoyer les personnes arrivant par cette route dans un aller simple vers ce pays d’Afrique de l’Est.

Les critiques ont qualifié cela d’inhumain et d’inapplicable et ont lancé une action en justice. Beaucoup ont opposé l’attitude hostile envers les bateaux migrants à l’accueil réservé aux réfugiés ukrainiens.

“Tout retard supplémentaire (dans l’action mondiale) manquera une fenêtre d’opportunité brève et qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous.” — Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, 28 février.

La guerre était une mauvaise nouvelle pour l’environnement, car la crise énergétique a amené les pays à repenser leurs plans pour arrêter de brûler des combustibles fossiles. La France a redémarré une centrale à charbon fermée, la République tchèque a annulé un plan visant à arrêter l’extraction du charbon dans une région clé, la Grande-Bretagne a approuvé davantage de forages pétroliers et gaziers en mer du Nord – et les écologistes ont averti que l’Europe reculait dans la lutte pour limiter le changement climatique.

Certains ont vu une doublure argentée dans la crise, suggérant qu’une prise de conscience accrue de la fragilité des approvisionnements en combustibles fossiles inciterait les nations à passer plus rapidement aux sources d’énergie renouvelables.

Les conditions météorologiques extrêmes ont rappelé les enjeux. Les tempêtes hivernales dans le nord de l’Europe ont été suivies d’une sécheresse estivale sur une grande partie du continent. En Grande-Bretagne, une vague de chaleur a envoyé la température au-dessus de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) pour la première fois.

L’automne a apporté plus de fortes pluies. Sur l’île italienne montagneuse d’Ischia, des averses en novembre ont déclenché un énorme glissement de terrain qui a poussé des voitures et des bâtiments dans la mer et tué au moins une douzaine de personnes.

«Hasta la vista, baby» – Boris Johnson a mis fin à sa dernière apparition au Parlement en tant que Premier ministre britannique, le 20 juillet.

En Grande-Bretagne, 2022 restera dans les mémoires comme l’année de trois Premiers ministres, une période de troubles politiques que le monde a regardé avec une fascination parfois amusée.

Des mois de scandales croissants ont finalement rattrapé le Premier ministre Boris Johnson, qui a été évincé par son propre parti conservateur en juillet. Pour le remplacer, le parti a choisi la législatrice libertaire Liz Truss, dont le paquet malavisé de réductions d’impôts non financées a effrayé les marchés financiers et secoué l’économie.

Truss a démissionné après six semaines et Rishi Sunak, le premier dirigeant de couleur du Royaume-Uni, a pris ses fonctions le 25 octobre, à la tête d’un parti impopulaire et d’un pays agité.

Ailleurs en Europe, l’extrême droite a fait des gains lors de plusieurs élections, bien qu’il s’agisse plus d’une marée montante que d’un tsunami. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen a fait une percée aux élections législatives de juin, tandis que les démocrates suédois ont remporté 20 % des voix lors des élections de septembre dans le pays nordique. Le même mois, la Première ministre Giorgia Meloni a pris la tête du premier gouvernement italien d’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

“La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.” – Déclaration du palais de Buckingham, 8 septembre

En juin, la Grande-Bretagne a célébré le jubilé de platine de la reine Elizabeth II – 70 ans sur le trône – avec des fêtes, des reconstitutions historiques et un service d’action de grâce. Trois mois plus tard, la reine mourut, âgée de 96 ans, au château de Balmoral en Écosse.

Des millions de personnes sont venues déposer des fleurs, rendre hommage ou simplement assister au dernier voyage de la monarque à Londres et à sa dernière demeure au château de Windsor. Des centaines de milliers de personnes ont fait la queue pendant des heures pour voir son cercueil en état dans le Westminster Hall de Londres.

Malgré l’indifférence ou l’antipathie envers la monarchie dans certaines des anciennes colonies britanniques, Elizabeth avait été un point stable pour les royalistes et les républicains britanniques au cours de décennies souvent turbulentes, comme l’a noté son fils, le roi Charles III, dans son premier discours en tant que monarque.

«La reine Elizabeth était une vie bien vécue; une promesse avec le destin tenue et elle est profondément pleurée par son décès », a-t-il déclaré.

Jill Lawless, l’Associated Press