2022 a été la sixième plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon la NOAA

Au cours de la cinquième ou sixième année la plus chaude jamais enregistrée, le monde a connu des vagues incessantes de conditions météorologiques extrêmes

Températures mondiales en 2022 moyenne de 1,1 ºC au-dessus de la fin des années 1800

Alors que cinq organisations scientifiques différentes ont classé cette semaine la chaleur intense de l’année dernière – la déclarant soit la cinquième ou la sixième année la plus chaude jamais enregistrée – l’impact de la montée en flèche des températures de la Terre est devenu clair. En 2022, le monde a connu des vagues de chaleur fulgurantes, du sud des États-Unis à l’Inde, et des sécheresses dévastatrices de la Californie à la Chine. La température élevée a également exacerbé les inondations – qui ont inondé certaines parties des États-Unis, du Pakistan et de l’Australie.

La planète s’est maintenant réchauffée d’au moins 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels, et presque chaque année au cours de la dernière décennie se classe près du sommet. Jeudi, la National Oceanic and Atmospheric Administration a classé 2022 comme la sixième année la plus chaude jamais enregistrée et a signalé que les 10 plus chaudes se sont toutes produites depuis 2010.

La NASA, le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne, et Berkeley Earth, une organisation à but non lucratif de science des données environnementales, ont rapporté que 2022 se classait au cinquième rang, et le bureau météorologique du Royaume-Uni a déclaré qu’il se classait au sixième rang.

L’Organisation météorologique mondiale, qui a évalué les données de température de tous ces groupes, a indiqué que les huit dernières années ont été les huit plus chaudes jamais enregistrées.

Vingt-huit pays ont établi des moyennes annuelles record l’année dernière, dont la Grande-Bretagne, l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Chine et la Nouvelle-Zélande. Bien que 2022 ait été légèrement plus fraîche que les autres années récentes, Berkeley Earth a rapporté que 850 millions de personnes ont connu leur année la plus chaude de tous les temps.



Les émissions humaines de dioxyde de carbone et d’autres gaz qui réchauffent la planète ont entraîné ce réchauffement rapide, selon les scientifiques.

“C’est un grand changement pour la planète. Et cette activité a augmenté la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 50% par rapport à ce qu’elle était au cours des derniers millions d’années », a déclaré Zeke Hausfather, chercheur à Berkeley Earth, dans une interview. « Il y a souvent un débat entre l’adaptation au changement climatique et l’atténuation du changement climatique. Nous n’avons plus le luxe de choisir. Il va falloir faire les deux. »

Les océans ont atteint un nouveau record de température en 2022

Les records de chaleur ont chuté l’an dernier malgré la présence de La Niña, un refroidissement épisodique des températures océaniques dans le Pacifique tropical. Les années les plus chaudes jamais enregistrées sur la Terre se sont produites lors d’événements El Niño, lorsque le Pacifique tropical a été chaud. La Niña devrait s’estomper cette année, ce qui pourrait augmenter la température globale de la planète et rendre les conditions météorologiques dans le monde plus extrêmes.

Sans les forts effets de refroidissement modérés de La Niña, 2022 aurait été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée derrière 2020, a déclaré Hausfather.

Même s’il s’est classé plus bas que certaines autres années, les extrêmes de 2022 ont nui aux personnes et à l’environnement dans le monde entier.

“En 2022, nous avons été confrontés à plusieurs catastrophes météorologiques dramatiques qui ont fait beaucoup trop de morts et de moyens de subsistance et ont sapé la sécurité et les infrastructures en matière de santé, d’alimentation, d’énergie et d’eau”, a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, dans un communiqué.



Changement de température 2022 par rapport à 1951-1980

Des poussées de chaleur excessive en Europe et en Asie, en particulier à la fin du printemps et en été, ont aidé les deux continents à afficher leur deuxième année la plus chaude jamais enregistrée.

Alors que les vagues de chaleur font naturellement partie du système climatique de la Terre, les nouveaux endroits où se produisent de fortes vagues de chaleur portent les empreintes digitales des humains.

Le changement climatique rend non seulement les périodes de vagues de chaleur intenses plus fréquentes et prolongées, mais provoque également une expansion vers le nord et le sud des températures extrêmement élevées, selon Larry O’Neill, le climatologue de l’État de l’Oregon.

“Nous voyons ces grosses vagues de chaleur qui arrivent dans des régions et des systèmes qui ne sont pas habitués à y faire face, et qui n’ont aucun type de mécanisme en place pour s’adapter ou y faire face, même à court terme”, a déclaré O’Neill, également professeur agrégé à l’Oregon State University.

À la mi-mars, une vague de chaleur en Antarctique a poussé les températures jusqu’à 70 degrés au-dessus de la normale sur les parties orientales de sa calotte glaciaire.

“Cet événement est complètement sans précédent et a bouleversé nos attentes concernant le système climatique de l’Antarctique”, a déclaré Jonathan Wille, chercheur étudiant la météorologie polaire à l’Université Grenoble Alpes en France, au Washington Post à l’époque.

Les températures fulgurantes en Inde et au Pakistan, de mars à mai, étaient si élevées que la chaussée s’est déformée et qu’au moins 90 personnes sont mortes. L’Inde a enregistré son mois de mars le plus chaud jamais enregistré, et le Pakistan et le nord-ouest et le centre de l’Inde ont connu leur mois d’avril le plus chaud.

Qu’est-ce que c’est que de peiner dans la chaleur dangereuse et incessante de l’Inde

Le projet World Weather Attribution, un effort de recherche international visant à estimer l’influence humaine sur les événements météorologiques extrêmes, a révélé que le changement climatique causé par l’homme rendait la vague de chaleur historique dans les deux pays au moins 30 fois plus probable.

Les températures estivales étouffantes en Angleterre étaient liées à près de 3 000 décès chez les personnes de 65 ans et plus, selon la UK Health Security Agency. Le 19 juillet, la température en Grande-Bretagne a dépassé 104 degrés (40 degrés Celsius) pour la première fois jamais enregistrée. Le groupe World Weather Attribution a conclu que le réchauffement climatique rendait cette vague de chaleur « au moins 10 fois plus probable ».

Une vague de chaleur estivale en Chine a asséché les rivières, flétri les cultures et alimenté les incendies, établissant d’innombrables records et durant plus de deux mois. Dans de nombreux endroits, des sommets historiques ont été battus pour être battus à nouveau quelques jours plus tard. “Cette vague de chaleur dépasse tout ce que l’on a vu auparavant dans le monde”, a déclaré l’historien du climat Maximiliano Herrera. tweeté.

Aux États-Unis, plus de 7 000 records de chaleur ont été battus au cours de l’été.

Enfin, fin novembre et début décembre, une canicule exceptionnelle s’abat sur l’Argentine et le Paraguay ; neuf endroits en Argentine ont affiché leurs températures de décembre les plus élevées jamais enregistrées. Le projet World Weather Attribution a conclu que le changement climatique rendait cette vague de chaleur 60 fois plus probable.

Un climat plus chaud accélère l’évaporation, rendant plus de vapeur d’eau disponible pour les tempêtes et, à son tour, intensifiant les précipitations. Les climatologues ont découvert que la chaleur de 2022 a exacerbé les fortes pluies, entraînant de graves inondations.

“Dans un climat changeant, ce qui était autrefois un événement unique sur mille ans n’est souvent plus un événement unique sur mille ans”, a déclaré Hausfather. “Vous voyez une sorte de changement dramatique dans les périodes de retour de ces événements extrêmement improbables à mesure que le monde se réchauffe.”

Des inondations catastrophiques au Pakistan – survenant quelques semaines seulement après son siège de chaleur historique – ont détruit plus d’un million de maisons et fait près de 1 500 morts. Les pluies prolongées et les inondations ont bouleversé la vie de 33 millions de Pakistanais. Pendant les mois d’été, le pays a enregistré 190 % de précipitations en plus que la moyenne. Le projet World Weather Attribution a montré que le changement climatique a probablement intensifié ces précipitations de 50 à 75 %.

Un voyage à l’intérieur de la zone inondable du Pakistan révèle à quel point les plus pauvres ont été les plus durement touchés

En juillet et au début d’août, plusieurs pluies excessives ont inondé des parties du sud et de l’est des États-Unis. En cinq semaines, cinq événements de pluie distincts de 1 000 ans se sont produits.

Saint-Louis a enregistré sa journée la plus humide jamais enregistrée le 26 juillet, lorsqu’une soudaine averse a déchargé 7,68 pouces en seulement six heures et 8,64 pouces au total. Les averses ont déclenché des crues soudaines et tué au moins une personne.

Plus tard cette semaine-là, une tempête de pluie désastreuse a frappé l’est du Kentucky, engloutissant des communautés entières dans les eaux de crue et tuant près de 40 personnes.

Tout au long de l’année, l’est de l’Australie a connu de nombreuses vagues de pluie torrentielle ; un en octobre a déplacé des milliers de personnes. Sydney a connu son année la plus humide jamais enregistrée, avec près de 100 pouces de pluie, soit plus du double de sa moyenne.

L’Amérique sous l’eau : des inondations extrêmes révèlent les failles des cartes des risques de la FEMA

Même si le changement climatique augmente l’intensité des fortes pluies, il assèche la terre plus rapidement, intensifiant la sécheresse, a déclaré O’Neill.

Les vagues de chaleur et les périodes prolongées de faibles précipitations ont provoqué des conditions de sécheresse en Amérique du Nord, en Chine et en Europe.

L’augmentation des températures s’accompagne de taux plus élevés d’évaporation de l’humidité du sol et d’une végétation plus sèche, qui sert souvent d’allumeur pour les incendies de forêt, a déclaré Hausfather.

L’Europe a été en proie à sa pire sécheresse au cours des 500 dernières années, déclenchée par un manque persistant de précipitations et de multiples vagues de chaleur. Un rapport du Centre commun de recherche de l’Union européenne a révélé que près de la moitié de l’Europe était dans des conditions d’alerte à la sécheresse, notamment l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la Grande-Bretagne.

À des milliers de kilomètres de là, la Californie a connu sa troisième année consécutive de sécheresse, tandis que les États-Unis ont globalement connu leur troisième année la plus sèche. Le 25 octobre, 63% des États-Unis connaissaient des conditions de sécheresse, la plus grande zone depuis 2012. De nombreux réservoirs occidentaux ont vu leurs réserves d’eau s’épuiser, y compris le lac Mead, qui a atteint un niveau record.

La Chine a subi sa pire sécheresse jamais enregistrée, car les températures étouffantes et le manque de pluie ont entraîné de mauvaises récoltes et des pénuries d’eau. Le centre et le sud de la Chine ont vu des parties du fleuve Yangtze s’assécher au milieu de sa vague de chaleur historique.

Alors qu’une nouvelle année a commencé, a averti Hausfather, le réchauffement qui a alimenté ces extrêmes ne s’arrêtera pas.

“Même si nous agissons ensemble et réduisons considérablement nos émissions, et ramenons nos émissions à zéro, le monde ne va pas se refroidir pendant plusieurs siècles, il va juste arrêter de se réchauffer”, a-t-il déclaré. “Pour le meilleur ou pour le pire, c’est normal et c’est notre travail d’empêcher que quelque chose de pire ne devienne la nouvelle normalité après cela.”