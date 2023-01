2022 a été la pire année jamais enregistrée pour les obligations américaines. Comment se positionner pour 2023

Traders à la Bourse de New York le 21 décembre 2022. Michael M.Santiago | Getty Images Actualités | Getty Images

Le marché obligataire a subi un effondrement important en 2022. Les obligations sont généralement considérées comme la partie ennuyeuse et relativement sûre d’un portefeuille d’investissement. Ils ont toujours été un amortisseur, aidant à soutenir les portefeuilles lorsque les actions plongent. Mais cette relation s’est rompue l’année dernière et les obligations étaient tout sauf ennuyeuses. actualités liées à l’investissement En fait, ce fut la pire année jamais enregistrée pour les investisseurs obligataires américains, selon une analyse d’Edward McQuarrie, professeur émérite à l’Université de Santa Clara qui étudie les rendements historiques des investissements. L’implosion est en grande partie due à la hausse agressive des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation, qui a culminé en juin à son taux le plus élevé depuis le début des années 1980 et est née d’un amalgame de chocs de l’ère pandémique. L’inflation est, en bref, de la “kryptonite” pour les obligations, a déclaré McQuarrie. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici la meilleure façon de rembourser une dette à taux d’intérêt élevé “Même si vous remontez 250 ans en arrière, vous ne pouvez pas trouver une pire année que 2022”, a-t-il déclaré à propos du marché obligataire américain. Cette analyse se concentre sur les obligations “sûres” telles que les bons du Trésor américain et les obligations d’entreprises de qualité supérieure, a-t-il déclaré, et s’applique aux rendements “nominaux” et “réels”, c’est-à-dire avant et après prise en compte de l’inflation. Prenons l’exemple du Total Bond Index. L’indice suit les obligations américaines de qualité supérieure, qui se réfèrent à la dette des entreprises et des gouvernements que les agences de notation considèrent comme présentant un faible risque de défaut. L’indice a perdu plus de 13 % en 2022. Auparavant, l’indice avait enregistré son pire rendement sur 12 mois en mars 1980, lorsqu’il avait perdu 9,2 % en termes nominaux, a déclaré McQuarrie. Cet indice date de 1972. Nous pouvons remonter plus loin en utilisant différents baromètres obligataires. En raison de la dynamique des obligations, les rendements se détériorent davantage pour celles dont l’horizon temporel ou la maturité sont les plus longs.

Par exemple, les bons du Trésor à moyen terme ont perdu 10,6 % en 2022, la plus forte baisse jamais enregistrée pour les bons du Trésor datant d’au moins 1926, avant laquelle les données mensuelles du Trésor sont un peu inégales, a déclaré McQuarrie. Les obligations d’État américaines les plus longues ont une échéance de 30 ans. Ces billets américains à long terme ont perdu 39,2% en 2022, comme mesuré par un indice suivi à long terme obligations à coupon zéro. C’est un record datant de 1754, a déclaré McQuarrie. Il faudrait remonter jusqu’à l’époque de la guerre napoléonienne pour la deuxième pire performance, lorsque les obligations longues ont perdu 19 % en 1803. McQuarrie a déclaré que l’analyse utilise les obligations émises par la Grande-Bretagne comme baromètre avant 1918, lorsqu’elles étaient sans doute plus sûrs que ceux émis par les États-Unis “Ce qui s’est passé l’année dernière sur le marché obligataire était sismique”, a déclaré Charlie Fitzgerald III, un planificateur financier certifié basé à Orlando, en Floride. “Nous savions que ce genre de chose pouvait arriver.” “Mais le voir jouer était vraiment difficile.”

Pourquoi les obligations se sont effondrées en 2022

Il est impossible de savoir ce qui nous attend pour 2023, mais de nombreux conseillers financiers et experts en investissement pensent qu’il est peu probable que les obligations fassent aussi mal. Bien que les rendements ne deviennent pas nécessairement positifs, les obligations reprendront probablement leur place en tant que stabilisateur et diversificateur de portefeuille par rapport aux actions, ont déclaré les conseillers. “Nous sommes plus susceptibles que les obligations se comportent comme des obligations et que les actions se comportent comme des actions : si les actions baissent, elles peuvent bouger très, très peu”, a déclaré Philip Chao, directeur des investissements chez Experiential Wealth, basé à Cabin John, Maryland. Les taux d’intérêt ont commencé 2022 au plus bas – où ils étaient la plupart du temps depuis la Grande Récession. La Réserve fédérale américaine a de nouveau réduit les coûts d’emprunt à près de zéro au début de la pandémie pour aider à soutenir l’économie.

Mais la banque centrale cours inversé à partir de mars. La Fed a relevé son taux d’intérêt de référence sept fois l’an dernier, le portant de 4,25 % à 4,5 % dans ce qui a été ses mesures politiques les plus agressives depuis le début des années 1980. Cela a été extrêmement conséquent pour les obligations. Les prix des obligations évoluent à l’opposé des taux d’intérêt – à mesure que les taux d’intérêt augmentent, les prix des obligations chutent. En termes simples, c’est parce que la valeur d’une obligation que vous détenez actuellement diminuera à mesure que de nouvelles obligations seront émises à des taux d’intérêt plus élevés. Ces nouvelles obligations offrent des paiements d’intérêts plus importants grâce à leur rendement plus élevé, ce qui rend les obligations existantes moins précieuses, réduisant ainsi le prix de vos obligations actuelles et atténuant les rendements des investissements. De plus, les rendements obligataires du second semestre 2022 étaient parmi leurs plus bas depuis au moins 150 ans, ce qui signifie que les obligations étaient les plus chères en termes historiques, a déclaré John Rekenthaler, vice-président de la recherche chez Morningstar. Les gestionnaires de fonds obligataires qui avaient acheté des obligations coûteuses ont finalement vendu à bas prix lorsque l’inflation a commencé à faire surface, a-t-il déclaré. “On peut difficilement imaginer une combinaison plus dangereuse pour les prix des obligations”, a déclaré Rekenthaler. a écrit.

Pourquoi les obligations à long terme ont été les plus durement touchées

Les obligations avec des dates d’échéance plus longues ont été particulièrement malmenées. Considérez la date d’échéance comme la durée ou la période de détention d’une obligation. Les fonds obligataires détenant des billets à plus longue échéance ont généralement une « durée » plus longue. La durée est une mesure de la sensibilité d’une obligation aux taux d’intérêt et est influencée par l’échéance, entre autres facteurs. Voici une formule simple pour montrer comment cela fonctionne. Disons qu’un fonds d’obligations à moyen terme a une durée de cinq ans. Dans ce cas, nous nous attendrions à ce que les prix des obligations chutent de 5 points de pourcentage pour chaque augmentation de 1 point des taux d’intérêt. La baisse anticipée serait de 10 points pour un fonds d’une durée de 10 ans, de 15 points pour un fonds d’une durée de 15 ans, etc. Nous pouvons comprendre pourquoi les obligations à long terme ont subi des pertes particulièrement importantes en 2022, étant donné que les taux d’intérêt ont bondi d’environ 4 points de pourcentage.

2023 s’annonce meilleure pour les obligations

La dynamique semble toutefois différente cette année. La Réserve fédérale est sur le point de continuer à augmenter les taux d’intérêt, mais il est peu probable que l’augmentation soit aussi spectaculaire ou rapide – auquel cas l’impact sur les obligations serait plus modéré, ont déclaré les conseillers. “Il n’y a aucun moyen dans la terre verte de Dieu que la Fed ait autant de hausses de taux aussi rapides et aussi élevées qu’en 2022”, a déclaré Lee Baker, CFP basé à Atlanta et président d’Apex Financial Services. “Quand on passe de 0% à 4%, c’est écrasant.”

Cette année est un tout nouveau scénario. Catherine Curtis fondateur de Curtis Financial Planning

“Nous n’irons pas à 8%”, a-t-il ajouté. “Il n’y a tout simplement pas moyen.” En décembre, les responsables de la Fed prévoyaient d’augmenter les taux jusqu’à 5,1 % en 2023. Cette prévision pourrait changer. Mais il semble que la plupart des pertes de titres à revenu fixe soient derrière nous, a déclaré Chao. De plus, les obligations et autres types de “revenus fixes” entrent dans l’année, offrant des rendements bien plus élevés aux investisseurs qu’en 2021. “Cette année est un tout nouveau scénario”, a déclaré la CFP Cathy Curtis, fondatrice de Curtis Financial Planning, basée à Oakland, en Californie.

Voici ce qu’il faut savoir sur les portefeuilles obligataires

Au milieu de la situation dans son ensemble pour 2023, n’abandonnez pas les obligations compte tenu de leur performance l’année dernière, a déclaré Fitzgerald. Ils ont toujours un rôle important dans un portefeuille diversifié, a-t-il ajouté. La dynamique traditionnelle d’un Le portefeuille 60/40 – un baromètre de portefeuille pour les investisseurs, pondéré à 60% en actions et à 40% en obligations – reviendra probablement, ont déclaré les conseillers. En d’autres termes, les obligations serviront probablement à nouveau de lest lorsque les actions chuteront, ont-ils déclaré. Au cours de la dernière décennie, les faibles rendements obligataires ont conduit de nombreux investisseurs à augmenter leurs allocations en actions pour atteindre les rendements cibles de leur portefeuille – peut-être à une allocation globale en actions-obligations de 70/30 contre 60/40, a déclaré Baker. En 2023, il pourrait être judicieux de ramener l’exposition aux actions dans la fourchette 60/40 – ce qui, compte tenu des rendements obligataires plus élevés, pourrait atteindre les mêmes rendements cibles mais avec un risque d’investissement réduit, a ajouté Baker. Étant donné que l’ampleur des mouvements futurs des taux d’intérêt reste incertaine, certains conseillers recommandent de détenir davantage d’obligations à court et à moyen terme, qui présentent moins de risque de taux d’intérêt que les plus longues. La mesure dans laquelle les investisseurs le font dépend de leur calendrier pour leurs fonds.

