2021 Preakness Stakes après l’heure, les cotes, comment regarder, la diffusion en direct

La deuxième étape de la triple couronne des courses de chevaux est toujours pleine d’intrigues. La 146e édition des Preakness Stakes n’est pas différente, mais pas pour la raison habituelle.

La gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, entraînée par le légendaire Bob Baffert, entre en tant que favori des paris, bien que le cheval et l’entraîneur soient tous deux entourés de controverses. Après la victoire de Medina Spirit au Derby, il a été testé positif pour une substance interdite le jour de la course, mettant sa victoire en doute pour le moment. Il a depuis testé négatif et sera donc autorisé à entrer dans le Preakness.

Baffert s’est emparé de la communauté des courses, a été poursuivi par des parieurs et a décidé de rester à l’écart du Pimlico Race Course à Baltimore.

Quoi qu’il en soit, ses deux entrées sont prêtes à concourir samedi, avec Concert Tour entrant comme deuxième choix. Midnight Bourbon de Steve Asmussen, avec Irad Ortiz Jr. à bord, arrive à 5-1.

Preakness Stakes après l’heure

L’heure de publication pour les 2021 Preakness Stakes est 18h50 HNE. La course sera diffusée sur NBC.

Informations sur la télévision et la diffusion en continu

La couverture de Pimlico Race Course commence à 14 h HE sur NBC Sports Network et se poursuivra à 17 h sur NBC. La course peut être diffusée sur l’application NBC ou NBCSports.com.

Chances pour le terrain

Position de poste, cheval, entraîneur, jockey, cote du matin

1. Ram, D. Wayne Lukas, Ricardo Santana Jr., 30-1

2. Keepmeinmind, Robertino Diodoro, David Cohen, 15-1

3. Medina Spirit, Bob Baffert, John Velazquez, 9-5

4. Crowded Trade, Chad Brown, Javier Castellano, 10-1

5. Midnight Bourbon, Steve Asmussen, Irad Ortiz Jr., 5-1

6. Rombauer, Michael McCarthy, Flavien Prat, 12-1

7. France Go de Ina, Hideyuki Mori, Joel Rosario, 20-1

8. Honneur débridé, Todd Pletcher, Luis Saez, 15-1

9. Prise de risque, Chad Brown, Jose Ortiz, 15-1

10. Tournée de concerts, Bob Baffert, Mike Smith, 5-2