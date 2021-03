Alors que les lumières du monde entier s’éteignaient pour marquer l’Heure de la Terre 2021, le Fonds mondial pour la nature (WWF) International a appelé à une action urgente pour inverser la tendance et garantir un monde favorable à la nature d’ici 2030. L’événement de cette année, qui a eu lieu à 20h30. samedi soir, braque les projecteurs sur l’état périlleux de la planète, exhortant les individus, les dirigeants et les écologistes à mettre la nature sur la voie du rétablissement. «C’est le moment d’unir les gens, de défendre la nature», a déclaré le directeur général international du WWF, Marco Lambertini, à l’agence de presse Xinhua dans une interview.

«Cette année est une année particulière. Nous l’appelons la «super année» de la nature et de la durabilité parce que les dirigeants peuvent et doivent prendre des mesures ambitieuses et décisives à la fois sur le climat et la nature. » Earth Hour est le mouvement environnemental mondial phare du WWF. Chaque année, le dernier samedi de mars, à 20h30, heure locale, des millions de personnes dans plus de 180 pays et territoires éteignent les lumières pour montrer leur soutien à la planète.

Lancée à Sydney en 2007, l’initiative est devenue l’une des plus grandes campagnes locales pour l’environnement au monde, inspirant les individus, les communautés, les entreprises et les organisations de plus de 180 pays et territoires à prendre des mesures environnementales tangibles.

Lambertini a également souligné les preuves scientifiques indiquant un lien étroit entre la destruction de la nature et l’augmentation de l’incidence des épidémies de maladies infectieuses comme Covid-19. «Il y a eu de nouvelles preuves choquantes de l’état de la nature sur la planète – Un million d’espèces menacées d’extinction, un déclin mondial des deux tiers des populations d’animaux sauvages en moins de 50 ans, 90% des stocks de poissons surexploités dans l’océan. «

Cependant, il a également déclaré sur une note positive que la pandémie avait également conduit à une nouvelle prise de conscience pour mieux protéger l’environnement. L’Heure de la Terre précède les événements clés où les dirigeants mondiaux prendront des décisions critiques sur la nature, le changement climatique et le développement durable, établissant le cours de notre avenir, a déclaré le WWF.

En mai, la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) se tiendra dans la ville de Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. «Sur le climat, nous avons un objectif clair… Notre société doit être neutre en carbone et cela est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius, c’est l’Accord de Paris. Nous n’avons pas la même chose pour la nature », a déclaré Lambertini.

«Kunming pourrait être l’accord à la parisienne pour la nature.» L’accord de Paris conclu en 2015 vise à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et fixe comme objectif mondial de maintenir l’élévation de la température moyenne à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.