Résolus à surmonter les problèmes de santé personnels qui se sont produits en 2020, près de quatre personnes sur cinq (80,5%) des personnes interrogées dans une nouvelle enquête se disent plus inspirées pour se fixer un objectif de santé en 2021, comme la perte de poids (34,2 pour cent), renforcement musculaire (22 pour cent), mettant l’accent sur la santé mentale (12,5 pour cent).

Selon l’enquête Life Time, une majorité de personnes ont déclaré avoir pris du poids, perdu du muscle et avoir eu des problèmes de santé mentale au cours de l’année écoulée. Près de 86% ont déclaré avoir manqué leur communauté d’entraînement en personne.

Six personnes sur dix déclarent être assises plus qu’elles ne l’étaient avant la pandémie, et 30,8% d’entre elles déclarent s’asseoir plus de huit heures par jour. Pour ceux qui se rendaient au travail auparavant, ils «échangent» leur temps de trajet de différentes manières: rattraper leur sommeil, passer plus de temps en famille, trouver plus de temps pour faire de l’exercice et manger des repas plus réfléchis qu’ils ont planifiés.

Les résultats globaux indiquent que la pandémie a un impact négatif considérable sur les habitudes de santé et de forme physique de la plupart. Près de 70% des répondants ont déclaré que leur santé personnelle avait été affectée cette année. Les principales raisons citées pour cet impact négatif sont le stress global lié à la pandémie, la fermeture de gymnases et le travail à domicile, ce qui réduit la motivation à faire de l’exercice.

De plus, les trois quarts pensent que les clubs de santé sont des entreprises essentielles et devraient rester ouverts pendant la pandémie.

Avec l’attitude du «nouvel an, nouveau moi» qui frappe la plupart des gens, il semble qu’ils soient motivés à retrouver leur santé et leur forme physique au cours de la nouvelle année.