GENÈVE: Presque tout le monde, en particulier les organisateurs au Japon et en Suisse, souhaitent que les Jeux Olympiques de Tokyo s’ouvrent le 23 juillet comme prévu.

Et pourtant, 2021 commence sur une voie similaire qui a conduit à la décision en mars dernier de reporter les jeux d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Les autorités japonaises et le Comité international olympique ont rapidement rejeté vendredi un rapport du Times de Londres qui citait un responsable gouvernemental anonyme affirmant qu’il avait été conclu que les jeux seraient annulés.

C’est catégoriquement faux, a déclaré le gouvernement japonais dans un communiqué approuvé par le CIO.

Le même responsable gouvernemental non identifié a déclaré que Tokyo pourrait plutôt accueillir en 2032, après que Paris et Los Angeles se relaient en 2024 et 2028, respectivement.

Il fait suite à des sondages suggérant que les Japonais se sentent de moins en moins enthousiasmés par les Jeux olympiques qui coûtent déjà au pays hôte environ 25 milliards de dollars, principalement publics.

Quand auront lieu les Jeux Olympiques de Tokyo, voire pas du tout?

ANNULATION?

Les spéculations ont été alimentées ce mois-ci lorsque le gouvernement japonais a placé Tokyo sous un ordre d’état d’urgence pour freiner une flambée de cas de COVID-19.

Le virus résiste à être maîtrisé dans le monde entier. Son cheminement futur est incertain car des souches mutantes plus transmissibles émergent.

Les programmes de vaccination ont été plus lents que prévu dans certains pays plus riches qui ont obtenu un nombre important de doses.

Si une décision d’annulation non désirée doit être prise, elle doit être prise par les autorités japonaises. Les Nations Unies pourraient être invitées à apporter leur aide, a suggéré ce mois-ci un officiel vétéran du CIO.

Si la clarté est bientôt nécessaire, avec plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques qui doivent concourir à Tokyo, mars a des dates clés dans le calendrier olympique.

Le CIO a des réunions prévues du 7 au 12 mars à Athènes, en Grèce, si de telles réunions sont possibles. Les membres à part entière devraient réélire Thomas Bach sans opposition pour un second mandat présidentiel.

Le 25 mars, le relais de la torche doit démarrer au Japon. Il impliquera 10 000 coureurs à travers le pays.

Le report de mars dernier a été annoncé deux jours avant le début du relais de la flamme.

2021?

C’est cette année ou jamais: c’est ainsi que le message est diffusé depuis Tokyo et la ville natale du CIO, Lausanne, en Suisse.

Il n’y a pas de plan B, a déclaré jeudi Bach à l’agence de presse japonaise Kyodo.

Cependant, il a également insisté l’année dernière sur le fait qu’il n’y aurait pas de report et que cela est rapidement devenu inévitable.

Pour que les jeux se déroulent comme prévu, les règles de voyage, de quarantaine et de sauf-conduit seront strictes. Celles-ci s’appliqueraient également à tous les fans autorisés à entrer sur les sites.

Les organisateurs prévoient de publier d’ici quelques semaines des manuels décrivant les responsabilités personnelles que chaque personne assistant aux jeux doit assumer, a déclaré vendredi le Comité international paralympique. Les Jeux paralympiques de Tokyo débutent le 24 août.

2022?

L’année dernière, le Japon a soutenu un report de deux ans directement à 2022.

Un facteur incite certains à penser que 2022 est ouvert: il n’y a pas de Coupe du monde de football dans son créneau habituel de juin à juillet.

L’autre géant mondial du sport a été déplacé en 2015 par la FIFA pour jouer au Qatar du 21 novembre au 21 décembre. 18 l’année prochaine.

Un report à nouveau gênerait deux sports olympiques clés qui ont déjà déplacé leurs championnats du monde 2021 pour faire de la place à Tokyo.

Les championnats du monde de natation sont maintenant en mai 2022 à Fukuoka, au Japon. Les mondes d’athlétisme sont maintenant en juillet 2022 à Eugene, Oregon.

Un plus grand obstacle à cette option est les coûts supplémentaires et la fatigue au Japon de prolonger les contrats pour un an de plus. Pour le personnel, la location de sites, les hôtels et, surtout, le village des athlètes.

Les propriétaires d’appartements pré-vendus dans le complexe de 5600 unités sont déjà indemnisés pour avoir attendu un an de plus pour accéder à leur propriété.

2032?

Le prochain créneau disponible dans le cycle de quatre ans des Jeux d’été est 2032, après Paris et Los Angeles.

Tokyo pourrait-il se voir proposer d’annuler cette année et de redémarrer dans plusieurs années? Cela contrarierait les hôtes potentiels qui parlent déjà au CIO.

Une candidature australienne centrée sur Brisbane est à l’avant-garde d’un nouveau processus qui vise à être plus proactif et à réduire les coûts. Le est promu par l’officiel olympique australien John Coates, un allié clé de Bach.

FINANCES

Les implications financières pour les parties prenantes olympiques de l’annulation de Tokyo sont énormes mais probablement pas paralysantes.

Le CIO a gagné 5,7 milliards de dollars au cours des quatre années précédant les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, et aurait attendu plus de Tokyo.

Les accords de diffusion et de parrainage sont menacés, même si le CIO entretient des relations solides avec des partenaires commerciaux à long terme.

L’accord le plus conséquent, les droits de diffusion de NBC aux États-Unis, vaut 7,75 milliards de dollars pour les Jeux d’été de 2032.

Le CIO était assuré contre une annulation en 2020 mais cette police ne couvrait pas un report.

Il dispose de réserves substantielles, y compris un portefeuille de la Fondation olympique d’une valeur de 989 millions de dollars selon les comptes publiés pour 2019. L’objectif du fonds comprend la couverture des besoins de trésorerie d’exploitation du CIO en cas d’annulation de futurs Jeux Olympiques.

Le CIO devrait partager environ 600 millions de dollars entre 27 sports comme part de ses revenus aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’annulation de Tokyo est un grand succès pour certains de ces organes directeurs, bien que la plupart aient leurs propres réserves. Ils ont également eu accès à des prêts du CIO et du gouvernement suisse, où la plupart sont basés.

