Cette année est en passe d’être l’une des trois plus chaudes jamais enregistrées et pourrait même battre le record établi en 2016, ont déclaré mercredi les Nations Unies.

Les six dernières années, de 2015 à 2020, devraient donc constituer les six années les plus chaudes depuis le début des records modernes en 1850, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU dans son rapport provisoire sur l’état du climat mondial en 2020.

« 2020 a malheureusement été une autre année extraordinaire pour notre climat », a déclaré le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas.

L’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique appelle à plafonner le réchauffement climatique bien en dessous de deux degrés Celsius au-dessus du niveau préindustriel (1850-1900), tandis que les pays poursuivront leurs efforts pour limiter l’augmentation à 1,5 ° C.

« La température mondiale moyenne en 2020 devrait être d’environ 1,2 ° C au-dessus du niveau préindustriel », a déclaré Taalas.

« Il y a au moins une chance sur cinq qu’elle dépasse temporairement 1,5 C d’ici 2024. »

L’OMM a déclaré que 2020 semblait sur la bonne voie pour être la deuxième année la plus chaude de tous les temps – mais la différence entre les trois premiers est minime et le tableau pourrait changer une fois que les ensembles de données de cette année seront complets.

Les années 2015 à 2020 sont donc individuellement « susceptibles d’être les six plus chaudes jamais enregistrées », selon le rapport.

Les moyennes de température au cours des cinq dernières années et de la dernière période de 10 ans « sont également les plus chaudes jamais enregistrées », a-t-il ajouté.

– Avertissement de « catastrophe » du chef de l’ONU –

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le rapport 2020 expliquait «à quel point nous sommes proches de la catastrophe climatique».

« Les incendies apocalyptiques et les inondations, les cyclones et les ouragans sont de plus en plus la nouvelle norme », a-t-il déclaré dans un discours à l’Université Columbia à New York.

« L’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire. La nature riposte toujours – et elle le fait déjà avec une force et une fureur croissantes. »

Taalas a déclaré que 2020 a vu « de nouvelles températures extrêmes sur terre, sur mer et en particulier dans l’Arctique.

L’histoire continue

«Les incendies de forêt ont ravagé de vastes zones en Australie, en Sibérie, sur la côte ouest des États-Unis et en Amérique du Sud.

«Les inondations dans certaines parties de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est ont entraîné des déplacements massifs de population et miné la sécurité alimentaire de millions de personnes».

Les gaz à effet de serre dans l’atmosphère – le principal moteur du changement climatique – ont atteint des niveaux records l’année dernière et ont continué de grimper en 2020 malgré les mesures visant à enrayer la pandémie de Covid-19.

L’impact annuel de la crise du coronavirus devrait être une baisse comprise entre 4,2 et 7,5% des émissions de dioxyde de carbone.

Cependant, le CO2 reste dans l’atmosphère pendant des siècles, ce qui signifie que l’effet de la pandémie est négligeable.

Les années chaudes record coïncident généralement avec un fort effet El Niño sur les températures de surface de l’océan Pacifique, comme en 2016.

Mais la phase froide opposée de La Nina de cette année n’a pas été suffisante pour contrôler la chaleur – soulevant la question de savoir à quel point 2020 aurait pu être chaud sans elle.

L’OMM a déclaré que plus de 80 pour cent de la zone océanique avait connu au moins une vague de chaleur marine jusqu’à présent en 2020.

« Récemment, le niveau de la mer a augmenté à un rythme plus élevé en raison en partie de la fonte accrue des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique », indique le rapport.

«Dans l’Arctique, l’étendue annuelle minimale de la glace de mer était la deuxième plus basse jamais enregistrée et des étendues record de basses glaces de mer ont été observées au cours des mois de juillet et octobre.

– Ouragans, Sibérie étouffante –

Pendant ce temps, un record de 30 tempêtes nommées, dont 13 ouragans, se sont formés dans l’océan Atlantique, épuisant l’alphabet et forçant le passage à l’alphabet grec pour la deuxième fois seulement.

Il y a eu 12 tempêtes terrestres sur la zone continentale des États-Unis, battant le précédent record de neuf établi en 1916.

La chaleur dans le nord de la Sibérie a atteint 38 ° C à Verkhoyansk le 20 juin, provisoirement la température la plus élevée connue au nord du cercle polaire arctique.

Cuba a connu sa journée la plus chaude le 12 avril, à 39,7 ° C; Taipei le 24 juillet à 39,7 C; et Jérusalem le 4 septembre à 42,7 ° C.

Hamamatsu a égalé le record national du Japon le 17 août avec 41,1 C.

Le rapport provisoire sur l’état du climat mondial 2020 est basé sur les données de température de janvier à octobre.

Le rapport final 2020 sera publié en mars 2021.

