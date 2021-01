2020, l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées, à égalité avec 2016

L’année dernière était de 0,6 degré Celsius (1,08 degré Fahrenheit) au-dessus de la moyenne pour la période entre 1981 et 2010 et d’environ 1,25 degré Celsius (2,25 degrés Fahrenheit) au-dessus de la moyenne de la période préindustrielle entre 1850 et 1900, selon l’agence.

Les preuves d’une chaleur record en 2020 se sont accumulées tout au long de l’année: des conditions sèches et chaudes ont alimenté d’énormes incendies de forêt record en Australie et plus tard dans l’ouest des États-Unis; La glace de mer de l’Arctique a chuté à son deuxième niveau le plus bas jamais enregistré; et dans le monde entier, les records de température mensuels ont été brisés.

« Il n’est pas surprenant que la dernière décennie ait été la plus chaude jamais enregistrée, et c’est encore un autre rappel de l’urgence de réductions d’émissions ambitieuses pour éviter les impacts climatiques défavorables à l’avenir », a-t-il déclaré.

2020 est à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, marquant la fin de la décennie la plus chaude jamais enregistrée alors que le monde est aux prises avec le changement climatique mondial, ont confirmé vendredi les chercheurs.

Certaines régions du monde se sont réchauffées plus que d’autres alors que les émissions de carbone continuaient d’augmenter. L’Europe a connu son année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures supérieures de 1,4 degré Celsius (2,53 degrés Fahrenheit) à 2019, qui était auparavant l’année la plus chaude.

L’Arctique et le nord de la Sibérie ont connu les plus fortes hausses de température, qui ont atteint plus de 6 degrés Celsius (10,8 degrés Fahrenheit) au-dessus de la moyenne de l’année. La Sibérie occidentale a connu un hiver et un printemps exceptionnellement chauds, tandis que l’Arctique sibérien et une grande partie de l’océan Arctique avaient des températures exceptionnellement chaudes en été et en automne.

Les principaux incendies de forêt près du cercle polaire arctique ont également émis un montant record d’émissions de carbone en 2020 et la glace de mer arctique a atteint des niveaux records pour les mois de juillet et octobre.

« Jusqu’à ce que les émissions mondiales nettes soient réduites à zéro, le CO 2 continuera de s’accumuler dans l’atmosphère et de conduire à de nouveaux changements climatiques », a déclaré Vincent-Henri Peuch, directeur du service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus, dans un communiqué.

L’année 2016, l’année la plus chaude, a été très chaude car les températures avaient été impactées par un El Niño, qui a envoyé une quantité importante de chaleur de l’océan Pacifique dans l’atmosphère. Les six dernières années ont été les six plus chaudes jamais enregistrées.

– Graphiques de CNBC Nate Rattner