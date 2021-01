L’establishment politique qui pendant quatre ans a cherché à vaincre la perturbation appelée le président Donald Trump est impatient de revenir à la situation avant 2016. Cela ne sera peut-être pas possible après l’année 2020.

Entre la pandémie et la réponse du gouvernement, les émeutes raciales « enflammées mais surtout pacifiques » et l’élection présidentielle controversée, les événements de l’année écoulée ont peut-être modifié la politique américaine – et le pays lui-même – pour toujours.

Seuls quelques-uns se souviennent maintenant que la principale histoire de janvier était la destitution de Trump à la Chambre des représentants dominée par les démocrates, qui a échoué de manière prévisible au Sénat à majorité républicaine. En quelques jours, Trump interdirait les voyages depuis la Chine en raison des informations faisant état d’un nouveau virus respiratoire dangereux – et serait qualifié de raciste par des personnes qui exhortaient tout le monde à affluer vers Chinatown et à se délecter de la diversité.

Quand le virus est arrivé de toute façon aux États-Unis, le récit a rapidement changé. Les mêmes médias qui ont qualifié Trump d’aspirant dictateur pendant des années ont maintenant déploré qu’il refusait d’être assez dictatorial en rejetant un verrouillage national. Ses détracteurs ont répondu en imposant des verrouillages sévères aux États sous leur contrôle – tout en s’exonérant de leurs propres règles.

Des millions d’Américains se sont retrouvés de facto assignés à résidence, beaucoup perdant leur emploi. Incapables de sortir et de socialiser, ils sont devenus un public captif pour les médias grand public prêchant constamment la peur et l’indignation – et s’appuyaient sur les médias sociaux qui se sont rapidement déplacés pour censurer impitoyablement toute opinion avec laquelle leurs PDG et leur personnel n’étaient pas d’accord. Cela comprenait la censure du président lui-même.

La coupe a débordé en juin, comme «Manifestations pacifiques» qui a éclaté dans le Minnesota à la suite de la mort de George Floyd s’est répandue à travers l’Amérique et même au niveau international. Les responsables qui ont insisté sur les verrouillages ont soudainement changé de cap et ont approuvé les émeutes – pour imposer à nouveau des verrouillages.

Après l’initiale « le soulagement » qui a donné aux Américains individuels un paiement unique de 1 200 $ et un programme de chômage unique, les républicains et les démocrates ont verrouillé les cornes sur les mesures de suivi. Les deux parties ont insisté sur le fait qu’elles agissaient dans le meilleur intérêt de « les gens » tout en accusant l’autre de faire de la politique et de tenir les Américains en otage. Celui qui a commandé les porte-voix des médias est apparu comme prévu.

Dans tous les cas, il n’y aurait aucun soulagement avant les élections – et même alors, un dérisoire de 600 dollars chacun, alors que le gigantesque projet de loi omnibus de dépenses consacrait un million de fois plus à des projets impériaux à l’étranger.

Pourtant, les derniers jours de décembre ont vu Trump s’associer à de nombreux démocrates pour réclamer un paiement de 2000 dollars, alors qu’une grande partie de son propre parti s’y opposait. Pendant ce temps, démocrates et républicains se sont unis pour s’opposer aux tentatives de Trump de ramener les troupes américaines à la maison «Guerres sans fin» en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Le vieux pacte de guerre sociale est peut-être la seule part de bipartisme qui subsiste encore.

Je ne peux pas décider quel comportement tribal est le pire – les Démocrates qui s’y sont opposés auparavant, mais l’ont voté après le veto de Trump, ou les républicains qui l’ont soutenu auparavant, mais ont changé d’avis à cause du veto de Trump. https://t.co/IglDxbSTjF – Doug Stafford (@dougstafford) 29 décembre 2020

On aurait pu s’attendre à ce que les républicains s’en prennent à la grande technologie, car les entreprises de la Silicon Valley ont massivement fait des dons aux démocrates dans ce cycle électoral et censuré habituellement Trump, les points de vue conservateurs et même l’un des plus anciens journaux américains à un moment donné.

Détrompez-vous: ce sont les démocrates qui ont mené la charge de démanteler Facebook et Google en invoquant des lois antitrust, tandis que les républicains ont choisi des lobbyistes qui les payaient pour préserver les protections de l’article 230 sur Trump en insistant sur sa réforme.

À d’autres égards, cependant, les deux parties ont subi de graves troubles internes. Il a peut-être semblé au début de 2020 que Bernie Sanders pourrait faire mieux qu’en 2016, mais les démocrates ont mobilisé l’ensemble de l’establishment pour d’abord torpiller sa candidature, puis forcer tout le monde – même Bernie – à plier le genou devant Joe Biden.

Pendant ce temps, Trump jouissait d’une popularité record parmi les républicains – mais continuait à se faire trébucher par « Modère » comme Mitt Romney, désireux de revenir à la façon dont les choses étaient. Des fanatiques de NeverTrump-ers comme l’équipe du Lincoln Project ont même rejoint carrément les démocrates, dénonçant Trump et les républicains comme «Fascistes».

Non Nikki, le fascisme … pas le socialisme. 2020 a été l’année où vous et le Parti républicain avez embrassé le fascisme. https://t.co/EPBBO2bPpP – Joe Walsh (@WalshFreedom) 28 décembre 2020

Trump a également été le seul à dénoncer la politique identitaire des démocrates, mais même il a suivi l’establishment du parti en martelant le récit réchauffé de la guerre froide accusant l’autre côté de « socialisme. »

Alors que Trump a organisé des rassemblements électoraux records, Biden a à peine quitté son sous-sol du Delaware. Dans la nuit du 3 novembre, le président sortant gagnait – seulement pour qu’un nombre massif de votes par correspondance apparaisse du jour au lendemain et fasse avancer Biden, tout comme les démocrates le disaient depuis des mois.

Le résultat officiel a permis à Biden de remporter le plus de votes de l’histoire des États-Unis – beaucoup plus que Barack Obama – et de 306 votes de collège électoral contre les 232 de Trump – exactement le même décompte par lequel Trump a battu Hillary Clinton en 2016.

Lorsque vous gagnez un record de 17% des comtés, perdez le soutien des Noirs et des Hispaniques, perdez 18/19 comtés de Bellwether, perdez l’Ohio, la Floride et l’Iowa – perdez 27/27 House "Toss-Ups" – mais vous brisez le record de vote populaire❗️ pic.twitter.com/rAWQ9O6tBG – Kanekoa (@KanekoaTheGreat) 27 décembre 2020

Cependant, signaler toute incohérence à ce sujet est rapidement devenu une infraction interdite sur les réseaux sociaux. Les tentatives de réparation des griefs par le biais du système ont également échoué: chaque institution, des fonctionnaires locaux et des États aux juges fédéraux et à la Cour suprême elle-même, a détourné le regard et a trouvé des prétextes pour ne pas entendre de plaintes.

Plutôt que de soutenir Trump, l’establishment républicain a semblé se contenter de remporter quelques sièges à la Chambre et a mis tous ses efforts dans les deux tours du Sénat en Géorgie. Cependant, comme Trump lui-même et nombre de ses partisans l’ont souligné, c’est une stratégie perdante.

Si les républicains ne s’attaquent pas à la fraude électorale maintenant, nous ne gagnerons plus jamais une autre élection. – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 28 décembre 2020

Leurs appels semblent cependant être tombés dans l’oreille d’un sourd. Alors que 2020 tire à sa fin, les démocrates estiment que chacun de leurs mouvements au cours des quatre dernières années a été justifié par la victoire de Biden et se prépare à agir en conséquence. Pendant ce temps, les électeurs républicains soutiennent massivement le défi de Trump à l’establishment américain – aussi infructueux qu’il ait pu être – alors que la direction du parti semble aspirer à un retour à un perdant politique permanent.

Ce qui pourrait sembler être un drame politique normal de DC à tout autre moment, cependant, devient un problème existentiel pour des millions de personnes, à un moment où tout aux États-Unis est devenu politique et politisé.

Il y a toujours eu une déconnexion entre la plupart des Américains et les «Élites» cherchant à les gouverner, mais jusqu’en 2020, il y avait au moins un prétexte qui pourrait changer par des élections et en travaillant à travers le système. L’année qui a été pourrait bien avoir tué ce prétexte. Maintenant, les États-Unis sont divisés entre les gens qui croient à l’establishment et pensent que le système fonctionne – et ceux qui pensent qu’il est cassé et qui n’ont aucun recours pour leurs griefs. Ce qui se passe ensuite est une hypothèse.

