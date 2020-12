L’année 2020 a été une année sans pareille dans l’histoire moderne. Une année où la solidarité européenne a été mise à l’épreuve.

Avant même que cela ne commence, la rumeur d’un nouveau virus potentiellement mortel venant de Chine se propageait déjà.

Dans ce qui ressemblait à quelque chose d’un film d’apocalypse, la ville chinoise de Wuhan – l’épicentre de l’épidémie de coronavirus – a été rapidement placée sous un strict verrouillage qui a duré 76 jours.

Des mesures draconiennes ont été imposées, tous les transports en commun étant suspendus et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville interdits.

Mais alors que l’Europe considérait avec un sentiment d’incrédulité que de telles mesures ne pourraient jamais et ne seraient jamais prises sur son sol, la réalité a soudainement frappé.

<< L'OMS évalue cette épidémie 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d'inaction. Nous avons donc estimé que le COVID-19 peut être qualifié de pandémie. », A déclaré le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom.

En quelques semaines, la maladie mortelle s’était installée dans le nord de l’Italie.

Des milliers étaient hospitalisés chaque jour et des centaines en mouraient. Le système de santé flambait sous la pression du COVID-19.

Les Italiens demandaient à juste titre où était la prétendue solidarité européenne, ce qui a incité la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à répondre.

« Trop de gens n’étaient pas là à l’époque où l’Italie avait besoin d’un coup de main au tout début. Et oui, pour cela, il est juste que l’Europe, dans son ensemble, présente des excuses sincères », a-t-elle déclaré.

Au début du printemps, le virus sévissait désormais dans toute l’Europe. Un par un, les pays ont fermé leurs frontières, s’engageant dans des verrouillages sans précédent dont ils espéraient qu’ils ne se produiraient jamais.

Ce fut un moment où les pays se sont repliés sur eux-mêmes, comme l’a déclaré Matina Stevis-Gridneff du New York Times à Euronews.

« En cette période de crise, l’instinct et la mémoire musclée des États membres de l’UE étaient de retourner dans les capitales; de revenir à revendiquer leurs pouvoirs de décision et leur souveraineté », a déclaré Stevis-Gridneff.

Mais c’est en juillet que le moment le plus marquant de l’année est venu pour l’Union européenne.

Après des jours et des jours de pourparlers, les dirigeants ont réussi à conclure un accord révolutionnaire. Pour la première fois dans l’histoire de l’UE, il y aurait une dette partagée. Un fonds de récupération des coronavirus de 750 milliards d’euros pour aider le continent à sortir de la crise où chaque État membre a partagé le fardeau.

« Ils ne voulaient pas prendre de décisions de groupe sur la façon de dépenser et ils ne voulaient pas prendre de décisions de groupe sur la façon d’emprunter. Ce que la pandémie a fait est nécessaire une réponse de groupe et il en a obtenu une », Rebecca Christie de la Le think-tank Bruegel a expliqué à Euronews.

En fin de compte, le fonds a été rattaché au budget sept ans de 1,1 milliard d’euros de l’UE, portant le total combiné à 1,8 milliard d’euros.

Mais cela n’allait jamais être aussi simple après que la Hongrie et la Pologne se soient opposées au budget, mettant encore plus à l’épreuve la solidarité du bloc.

Ils étaient préoccupés par un mécanisme d’État de droit que les députés attachent à l’argent liquide, qui ne permettait la distribution des fonds de l’UE que si les valeurs européennes et les normes démocratiques sont respectées, comme l’indépendance de la justice et des médias.

Budapest et Varsovie ont affirmé que le mécanisme était utilisé comme une arme politique contre eux, les accusations de «recul démocratique» dans les deux États membres étant déjà bien documentées.

Un accord a finalement été conclu, permettant à toutes les parties de revendiquer la victoire.

Comme prévu, la deuxième vague de coronavirus a finalement frappé l’Europe. Et ça a frappé fort. Plus difficile en Europe centrale et orientale que la première fois – un Européen mourait toutes les 17 secondes.

Mais enfin, il y avait de l’espoir – des vaccins qui, espéraient beaucoup, marqueraient le début de la fin de la pandémie.

Alors que la Commission achetait des centaines de millions de doses, pour s’assurer que tout le monde y aurait accès, il y avait de la lumière au bout du tunnel.

L’Agence européenne des médicaments a finalement approuvé le premier vaccin contre le COVID-19, développé par Pfizer / BioNTech, avec des inoculations commençant le 27 décembre.

La solidarité de l’Union européenne a été véritablement mise à l’épreuve cette année et, pour l’instant, elle semble avoir survécu à ce procès.

Mais alors que le virus continue de se propager à un rythme alarmant, la fin de 2020 est loin d’être le dernier rideau sur le COVID-19 que beaucoup souhaitaient qu’il soit.