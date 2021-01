2020 établit un record américain pour les catastrophes naturelles d’un milliard de dollars

Un record de 22 catastrophes naturelles majeures ont frappé les États-Unis en 2020, chacune causant au moins 1 milliard de dollars de dommages, selon une nouvelle analyse de la National Oceanic and Atmospheric Administration publiée vendredi.

Le coût total de ces ouragans majeurs, incendies de forêt et tempêtes violentes s’est élevé à 95 milliards de dollars de dommages, faisant de 2020 la quatrième année la plus coûteuse du pays en termes de catastrophes.

« Nous ressemblons à un record battu en disant que chaque année est une année historique, mais c’est vrai », a déclaré à BuzzFeed News Adam Smith, un climatologue appliqué aux centres nationaux d’information environnementale de la NOAA qui a travaillé sur l’analyse. « Nous sommes à court d’adjectifs pour décrire ces événements extrêmes. »

L’augmentation des coûts est en partie due au fait que les gens continuent de déménager et de construire dans des endroits qui exposent leurs maisons et leurs entreprises au risque de dommages causés par les incendies, les tempêtes et les inondations. Mais le changement climatique causé par l’homme est également à blâmer, entraînant un nombre croissant de catastrophes extrêmes. Les saisons des feux de forêt s’allongent. Les ouragans deviennent de plus en plus humides. Et des pluies plus abondantes à travers les États-Unis provoquent davantage d’inondations dans les terres.

Et dans le dernier signe de l’aggravation de la crise climatique, de nouvelles données du service Copernicus Climate Change de l’Union européenne montrent que 2020 est à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Les scientifiques américains publieront leur propre analyse des températures de l’année dernière la semaine prochaine.

«Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, les empreintes digitales du changement climatique deviennent de plus en plus évidentes pour certains de ces événements extrêmes», a déclaré Smith.