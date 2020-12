L’Australie a souffert de son année la plus meurtrière d’attaques de requins depuis plus de neuf décennies, même si plus de victimes sont sauvées que jamais.

Huit Australiens ont été tués par des requins cette année – le plus depuis 1929 – contrairement à l’année dernière où aucun décès n’a été enregistré.

Les experts ont déclaré que si les chiffres des décès pour 2020 pourraient être attribués à la malchance, les changements de la température des océans causés par le changement climatique ont un impact.

Les baleines et les poissons empiètent sur le littoral à mesure que leurs schémas de migration changent parce que les eaux se réchauffent.

Cette année a été l’année la plus meurtrière pour les attaques de requins en Australie depuis neuf décennies, avec huit décès enregistrés à travers le pays

Trois des attaques mortelles de requins ont eu lieu en Australie occidentale et cinq le long de la côte est de l’Australie

« En termes de statistiques, il s’agit d’un pic et les raisons derrière cela pourraient très bien être une pure malchance tragique », a déclaré l’écologiste des requins de la Australian Marine Conservation Society Leonardo Guida au Daily Mail Australia.

«Si nous regardons les morsures de requins … au cours des six dernières années environ, le nombre de morsures de requins est plus ou moins resté en moyenne.

Selon M. Guida, alors que le changement climatique devient une préoccupation considérable et que l’océan se réchauffe, les mouvements des requins changent.

« Ce que nous savons de la façon dont beaucoup d’animaux marins travaillent, en particulier les poissons, c’est qu’ils se déplacent avec la température de l’eau », a-t-il déclaré.

« Nous voyons donc beaucoup de poissons, y compris des requins, qui sont habitués à nager dans des eaux plus chaudes … à mesure que le changement climatique se produit et que la température de l’eau augmente, ils se déplacent vers des zones plus chaudes.

« Ce que nous pourrions voir, c’est que certaines espèces traînent un peu plus longtemps dans certaines zones en raison du réchauffement des températures et ces zones peuvent ou non avoir tendance à chevaucher des plages que nous trouvons populaires. »

Les victimes ont plus de chances de survivre que jamais, grâce à plus de personnes dans l’eau et à une meilleure surveillance, mais il y a tellement d’attaques que plus de personnes sont mortes dans l’ensemble.

« Heureusement, nos temps de réponse médicale, notre surveillance, s’améliorent beaucoup, nous économisons donc davantage », a déclaré le biologiste évolutionniste Gavin Naylor au Sydney Morning Herald.

Huit Australiens ont été tués dans des attaques de requins non provoquées cette année, ce qui est le nombre le plus élevé du pays depuis 1929. Sur la photo: un pilote de jet ski surveille les mouvements d’un énorme requin tapi près du rivage près d’un surfeur mutilé à mort près de Kingscliff en juin

Le surfeur Mani Hart-Deville, 15 ans (à gauche) a été tué par un présumé grand requin blanc à Wooli Beach en juillet. Nick Slater, 46 ans, (à droite) a été mutilé à mort par un grand Blanc présumé en septembre

Matthew Tratt, 36 ans (à gauche) a été attaqué par un requin alors qu’il pêchait au harpon avec son frère en juillet. Zachary Robba, 23 ans, (à droite) a été mutilé à mort par un requin alors qu’il nageait au large de la Grande Barrière de Corail dans le Queensland en avril

Rob Pedretti, 60 ans (à gauche), a été tué par un grand requin blanc alors qu’il embarquait en juin. Andrew Sharpe (à droite), a été tué par un requin alors qu’il surfait près d’Espérance en octobre

Charles ‘Chuck’ Cernobori, 59 ans, (à gauche) faisait du bodyboard lorsqu’un requin l’a attaqué à Cable Beach en novembre. Gary Johnson, 57 ans, (à droite) a été tué par un grand requin blanc alors qu’il plongeait avec sa femme près d’Espérance

M. Guido a ajouté « il faut plus d’éducation autour de l’océan et comment les requins interagissent avec l’océan.

«Et de cette façon, nous pouvons être mieux informés des risques que nous sommes prêts à prendre avec toute activité basée sur l’eau que nous voulons faire.

Ces dernières années, la côte extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud est devenue l’endroit le plus sujet aux attaques de requins en Australie.

Une attaque de requin sur six a eu lieu dans cette région selon les recherches du professeur Rob Harcourt du département d’écologie marine de l’Université Macquarie.

LES HUIT ATTAQUES FATALES DE REQUINS EN 2020 5 janvier: Le plongeur Gary Johnson, 57 ans, a été tué par un grand requin blanc alors qu’il plongeait avec sa femme près d’Espérance dans l’État de Washington 6 avril: Le garde forestier Zachary Robba, 23 ans, a été mutilé à mort par un requin alors qu’il nageait au large de la Grande Barrière de Corail dans le Queensland 7 juin: Le surfeur Rob Pedretti, 60 ans, a été tué par un grand requin blanc alors qu’il embarquait à Salt Beach près de Kingscliff dans l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud 4 juillet: Le chasseur sous-marin Matthew Tratt, 36 ans, a été mutilé à mort par un présumé grand requin blanc lors d’une attaque « provoquée » sur l’île Fraser dans le Queensland 11 juillet: Le surfeur Mani Hart-Deville, 15 ans, embarquait lorsqu’il a été tué par un présumé grand requin blanc à Wooli Beach, près de Grafton sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud 8 septembre: Le surfeur Nick Slater, 46 ans, a été mutilé à mort par un grand blanc présumé à Greenmount Beach sur la Gold Coast 9 octobre: ​​Andrew Sharpe, père de deux enfants, a été tué par un requin alors qu’il surfait à Kelp Beds à Wylie Bay, près d’Espérance sur la côte sud de WA 22 novembre, Cable Beach, WA: Charles Cernobori, 59 ans, qui travaillait dans un hôtel de Cable Beach a été tué par un requin tigre présumé de 4 m alors qu’il faisait du bodyboard à 2 km au nord de la principale section touristique

Il y a eu une série de 11 attaques sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud entre 2014 et 2016, dont deux ont été mortelles, a rapporté le Daily Telegraph.

Le meurtre mortel le plus récent dans la région est Rob Pedretti, 60 ans, décédé après avoir été attaqué à Salt Beach, au sud de Kingscliff en juin de cette année.

«Nous avons eu une série d’attaques de requins là-bas en 2015, cela a coïncidé avec des remontées d’eau froide, et la même chose s’est produite en 2012 et au même endroit», a déclaré le professeur Harcourt.

« Ces deux groupes ont coïncidé avec ces remontées d’eau froide, c’est pourquoi nous attribuons cela au rapprochement des grands blancs du rivage. »

Des attaques mortelles de requins se produisent sur toutes les plages australiennes, mais le point le plus sujet aux attaques de requins ces dernières années est la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud (Kingscliff Beach sur la photo)

‘ÉTÉ SHARK-SMART’ L’année fatale des attaques de requins a incité les Australiens à être proactifs cet été en matière de sécurité aquatique. Le ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Galles du Sud, Adam Marshall, a déclaré qu’il était important que les amateurs de plage soient « intelligents avec les requins » pour réduire le risque d’interactions. « Le gouvernement NSW s’attend à voir un afflux de touristes dans nos communautés côtières cet été pour une pause bien méritée, et notre priorité pour les nageurs et les surfeurs est leur sécurité dans l’eau », a déclaré M. Marshall. « C’est pourquoi le gouvernement NSW a engagé 8 millions de dollars dans le programme NSW Shark 2020/21 pour utiliser les moyens les plus efficaces de protéger les baigneurs contre les requins, soutenu par cinq ans de recherche scientifique. » M. Marshall a déclaré que le programme NSW Shark 2020/21 comprenait: – Surveillance par drone dans 34 lieux de baignade clés, 35 cordes de batterie SMART dans les zones de gouvernement local de Ballina et de Richmond Valley – Vingt et une stations d’écoute VR4G le long du littoral NSW pour détecter et alerter la communauté de la présence de requins marqués – La poursuite du programme Shark Meshing Bather Protection entre Newcastle et Wollongong – L’application SharkSmart et les programmes de sensibilisation et d’éducation de la communauté « Le gouvernement NSW a tout mis en œuvre pour protéger les gens, mais il y a toujours un élément de risque naturel à chaque fois que nous entrons dans l’eau », a déclaré M. Marshall. «Nos investissements importants dans les méthodes d’atténuation et de surveillance des requins signifient que nous sommes mieux informés et préparés que jamais.

Les tests de température montrent qu’il y a une « remontée d’eau froide » dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, près du rivage.

M. Harcourt a déclaré que les grands requins blancs préféraient l’eau froide, ce qui pourrait les rapprocher des nageurs et des surfeurs.

« Il est plein de nutriments et cela concentre beaucoup de poissons, donc les requins viennent se nourrir de ces poissons dans ces remontées d’eau froide et les blancs entreront avec cela », a-t-il déclaré.