Cette année est la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, le nombre total de décès devant dépasser les 3 millions pour la première fois – alors que les décès dus au COVID-19 continuent de grimper à des niveaux records avec un Américain décédant toutes les 33 secondes au cours de la seule semaine dernière.

Les chiffres préliminaires du CDC suggèrent que les États-Unis sont sur la bonne voie pour voir plus de 3,2 millions de décès au total cette année.

Alors que les décès augmentent la plupart des années et qu’une augmentation annuelle du nombre de décès est attendue, les chiffres de 2020 représentent un bond d’environ 15% par rapport à 2019, où 2,8 millions de décès ont été enregistrés.

Les décès augmentent généralement d’environ 20 000 à 50 000 chaque année, principalement en raison du vieillissement et de la croissance de la population du pays.

Le nombre de morts en 2020, cependant, pourrait potentiellement augmenter encore une fois que tous les décès de ce mois seront comptés.

Cela marquerait le plus grand bond en pourcentage d’une année depuis 1918, lorsque 116 516 soldats américains sont morts pendant la Première Guerre mondiale et 675 000 Américains sont morts dans la pandémie de grippe espagnole. Les décès ont augmenté de 46% cette année-là, par rapport à 1917.

Le COVID-19 a jusqu’à présent tué plus de 319000 Américains cette année et le nombre de morts ne fait qu’augmenter.

Les décès dus au coronavirus ont augmenté ce mois-ci pour atteindre des niveaux records, la moyenne nationale sur sept jours s’établissant désormais à plus de 2600.

Le COVID-19 a jusqu’à présent tué plus de 319000 Américains cette année et le nombre de morts ne fait qu’augmenter. Les chiffres préliminaires du CDC suggèrent que les États-Unis sont sur la bonne voie pour voir plus de 3,2 millions de décès au total, pas seulement COVID-19, cette année

La semaine dernière a été la plus meurtrière de la pandémie à ce jour avec plus de 18000 décès dus au COVID-19, ce qui équivaut à un décès toutes les 33 secondes.

Le mois de décembre est maintenant en passe de devenir le mois le plus meurtrier de la pandémie.

À peine 21 jours dans le mois, décembre a déjà enregistré 50 996 décès. C’est juste un peu moins que les 52 200 décès enregistrés pendant tout le mois d’avril.

Au cours de la semaine dernière, les décès ont augmenté dans 22 États. Washington, le Delaware, l’Oregon et l’Arizona ont tous signalé une augmentation de plus de 50% des décès par rapport aux sept jours précédents, selon une analyse de Reuters des rapports locaux et étatiques.

En termes de décès pour 100 000 habitants, l’Iowa, le Dakota du Sud et le Rhode Island ont été les plus durement touchés.

Les responsables de la santé craignent que le nombre de morts n’augmente seulement après la période des fêtes.

Les hôpitaux à travers le pays sont déjà à pleine capacité et les responsables affirment qu’une augmentation des nouvelles infections due aux rassemblements et aux voyages pourrait avoir un impact sur cela.

Les États-Unis ont enregistré 190 519 nouveaux cas lundi et un total record de 115 351 personnes sont actuellement hospitalisées avec le virus.

Le Tennessee, la Californie et le Rhode Island ont enregistré la semaine dernière les nouveaux cas par habitant les plus élevés du pays, selon l’analyse de Reuters.

Alors que le pays a commencé à administrer deux nouveaux vaccins, il faudra peut-être des mois avant que les inoculations ne mettent un terme à l’épidémie de COVID-19.

Au cours de la semaine dernière, les décès ont augmenté dans 22 États. Washington, le Delaware, l’Oregon et l’Arizona ont tous signalé une augmentation de plus de 50% des décès par rapport aux sept jours précédents, selon une analyse de Reuters des rapports locaux et étatiques.

Les États-Unis ont enregistré 190 519 nouveaux cas lundi. Il y a eu plus de 18 millions de cas jusqu’à présent tout au long de la pandémie

Le Tennessee, la Californie et le Rhode Island ont enregistré les nouveaux cas par habitant les plus élevés du pays la semaine dernière, selon l’analyse de Reuters

Avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, il y avait des raisons d’espérer les tendances de mortalité aux États-Unis cette année.

Le taux de mortalité global du pays a légèrement baissé en 2019, en raison de la réduction des maladies cardiaques et des décès par cancer.

L’espérance de vie a légèrement augmenté – de plusieurs semaines – pour la deuxième année consécutive, selon les données du certificat de décès publiées mardi par le CDC.

Cependant, l’espérance de vie pour 2020 pourrait finir par chuter jusqu’à trois années complètes.

Le CDC a dénombré 2,8 millions de morts aux États-Unis l’année dernière, soit près de 16000 de plus qu’en 2018.

Le taux de mortalité ajusté selon l’âge a chuté d’environ 1% en 2019 et l’espérance de vie a augmenté d’environ six semaines pour atteindre 78,8 ans, a rapporté le CDC.

«Ce fut en fait une assez bonne année pour la mortalité, au fur et à mesure des choses», a déclaré Robert Anderson, qui supervise les statistiques de décès des CDC.

L’épidémie de COVID-19 a été un gros moteur de décès cette année, à la fois directement et indirectement.

Le virus est devenu la troisième cause de décès aux États-Unis, derrière les maladies cardiaques et le cancer.

Pendant certaines périodes cette année, le COVID-19 était le tueur numéro un, mais certains autres types de décès ont également augmenté.

Une explosion de cas de pneumonie au début de cette année pourrait être la mort de COVID-19 qui n’a tout simplement pas été reconnue comme telle au début de l’épidémie.

Il y a également eu un nombre inattendu de décès dus à certains types de maladies cardiaques et circulatoires, de diabète et de démence, selon Anderson. Beaucoup de ceux-ci peuvent également être liés au COVID.

Anderson a déclaré que le virus aurait pu affaiblir les patients déjà aux prises avec ces conditions, ou aurait pu diminuer les soins qu’ils recevaient.

Le nombre d’Américains hospitalisés pour COVID-19 a atteint lundi un record de 115000 dans tout le pays. Selon le Covid Tracking Project, 18359 personnes ont été hospitalisées pour le virus à travers la Californie.

Au début de l’épidémie, certains étaient optimistes quant au fait que les décès dus aux accidents de voiture diminueraient à mesure que les gens cesseraient de faire la navette ou de se rendre à des événements sociaux. Les données à ce sujet ne sont pas encore disponibles, mais des rapports anecdotiques suggèrent qu’il n’y a pas eu un tel déclin.

Les décès par suicide ont chuté en 2019 par rapport à 2018, mais les premières informations suggèrent qu’ils n’ont pas continué à baisser cette année, ont déclaré Anderson et d’autres.

Les décès par surdose de drogue, quant à eux, ont empiré. Avant même l’arrivée du coronavirus, les États-Unis étaient au milieu de l’épidémie de surdose de drogue la plus meurtrière de leur histoire.

Les données pour l’ensemble de 2020 ne sont pas encore disponibles, mais la semaine dernière, le CDC a signalé plus de 81000 décès par surdose de drogue au cours des 12 mois se terminant en mai, ce qui en fait le nombre le plus élevé jamais enregistré sur une période d’un an.

Les experts pensent que l’interruption de la pandémie des services de traitement et de rétablissement en personne peut avoir été un facteur.

Les gens sont également plus susceptibles de prendre des médicaments seuls – sans le bénéfice d’un ami ou d’un membre de la famille qui peut appeler le 911 ou administrer des médicaments anti-surdosage.

Mais les drogues elles-mêmes sont peut-être un facteur plus important: le COVID-19 a causé des problèmes d’approvisionnement aux revendeurs, ils mélangent donc de plus en plus du fentanyl bon marché et mortel dans l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, ont déclaré des experts.

« Je ne soupçonne pas qu’il y ait un tas de nouvelles personnes qui ont soudainement commencé à consommer de la drogue à cause du COVID. Si quoi que ce soit, je pense que l’offre de personnes qui consomment déjà des drogues est plus contaminée », a déclaré Shannon Monnat, chercheuse à l’Université de Syracuse qui étudie les tendances des surdoses de médicaments.