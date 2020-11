2020 est l’année des petits achats

S’il y a jamais eu un an pour faire du petit shopping pour Noël, c’est 2020.

Cette année a été sans précédent, chaotique et effrayante pour les Américains à bien des égards. Mais depuis mars, les bouleversements de l’année ont eu un impact sévère sur les petites entreprises.

Une enquête menée auprès de près de 6 000 petites entreprises entre mars et avril de cette année a révélé que quelques semaines seulement après le début de la pandémie, des licenciements massifs et des fermetures s’étaient déjà produits. De nombreuses entreprises étaient financièrement fragiles et s’attendaient à ce que leurs difficultés se poursuivent tout au long de l’année. Alors que plusieurs petites entreprises se sont quelque peu rétablies au cours de l’été, selon la National Small Business Association, seulement un tiers étaient «très confiants» de pouvoir se remettre de la pandémie et du ralentissement économique; 99 pour cent des répondants ont dit qu’ils étaient «très» ou «assez» préoccupés par leur capacité à survivre.

Maintenant, alors que les cas de COVID-19 et les hospitalisations augmentent à travers le pays, conduisant de nombreux États à réprimer à nouveau les réunions d’affaires et sociales, il y a une chance que les petites entreprises puissent faire face à un autre énorme coup, à la fois avant et pendant la saison de Noël.

Le consumérisme américain conduit le plus souvent à une surabondance de dépenses après Thanksgiving. Les gens font la queue devant les cibles et les centres commerciaux, dans l’espoir d’obtenir un nouveau téléviseur ou un nouvel appareil. Souvent, des bagarres sur les offres du Black Friday éclatent dans les magasins à travers le pays. (Voilà pour l’esprit de Noël et la générosité.) J’espère plutôt que les directives et les précautions relatives au COVID-19 empêcheront les Américains de se livrer au pire de leurs frénésie de dépenses avares cette année. De toutes les choses pour lesquelles risquer d’être encombré, un nouveau smartphone peut être le pire. Veuillez ne pas risquer votre santé – et celle de votre communauté – pour un nouveau gadget sophistiqué ou une offre de Noël bon marché.

Mais il y a une chance que nous puissions faire plus que simplement éviter nos pires vices d’achat. Peut-être cette année, nous pourrions échanger nos habitudes de consommation habituelles contre des traditions d’achat plus significatives, et ainsi ajouter de la valeur à l’une des habitudes les plus douteuses de la saison des fêtes américaine.

Il existe une poignée d’entreprises qui peuvent et bénéficieront énormément du stress et des angoisses de cette saison dans la vie américaine. Amazon, en particulier, a connu une croissance explosive cette année, même si (comme Le bord rapporté plus tôt cette année), il le fait en “poussant continuellement[ing] travailleurs au point de nuire au nom de l’efficacité. “L’impact d’Amazon sur nos habitudes d’achat, ainsi que sur le bien-être de ses employés, devrait nous faire réfléchir avant que nous n’acceptions sans réserve leurs offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Certes, il existe peu d’options plus sûres pour le consommateur américain moyen que d’acheter tout dans le confort de son canapé. Il serait facile pour nous, aux prises avec la peur, le stress mental ou d’autres angoisses de cette étrange saison, de nous tourner vers les moyens les plus efficaces de faire du shopping des Fêtes – que ce soit via Amazon ou d’autres détaillants en ligne géants.

Mais les entreprises de moins de 500 employés sont responsables de près de la moitié des emplois américains et de 43,5% de notre PIB, selon revue de Harvard business. L’Institute for Local Self-Reliance rapporte que les entreprises indépendantes appartenant à des intérêts locaux sont réputées pour favoriser des revenus plus élevés et lutter contre les inégalités de revenus, alimenter la création d’emplois, générer plus de recettes fiscales, améliorer la durabilité environnementale, favoriser la santé et la cohésion communautaires, etc. L’achat local n’est pas seulement un geste sentimental; il a un impact marqué sur les lieux où nous vivons.

Et les endroits où nous vivons ont souffert cette année. Des gens sont morts, ont perdu leur emploi, ont craint les maladies de leurs proches et ont eu du mal à mettre de la nourriture sur la table. Beaucoup ont été confrontés à des problèmes de santé mentale, ainsi qu’à des pressions sociétales et familiales. Beaucoup de nos personnes âgées ont souffert et sont mortes seules. Cette année, peut-être plus que toute autre, nous pouvons démontrer à la fois notre solidarité et notre souci de nos communautés.

Cela devrait transcender la façon dont nous achetons et caractériser également la façon dont nous donnons. De nombreux ministères locaux – banques alimentaires, soupes populaires, centres de don de vêtements, refuges pour sans-abri, maisons de soins infirmiers – se préparent pour les mois froids de l’hiver et auront besoin à la fois de dons et de bénévoles. Il est possible que, plutôt que de passer tout notre temps supplémentaire à faire des achats en ligne, nous puissions développer l’habitude plutôt subversive d’utiliser notre temps de vacances gratuit pour bénir les nécessiteux de notre communauté.

Mais même le simple fait de faire du shopping peut avoir un impact, lorsqu’il est utilisé pour bénir nos voisins – et acheter local cette année ne doit pas être une entreprise ardue ou dangereuse. Beaucoup de mes magasins locaux préférés travaillent dur pour assurer la sécurité de leurs employés et clients pendant la pandémie. Continuer à acheter local aidera ces petites entreprises à survivre au pire de cet hiver et, espérons-le, leur permettra de survivre tout ce que 2021 pourrait réserver (mon espoir est la normalité, mais rien ne dit pour le moment).

Faire des petits achats cette année pourrait impliquer l’achat de livres dans des librairies indépendantes locales ou en ligne, des achats dans une pépinière ou une quincaillerie locale au lieu d’aller à Home Depot, ou l’achat de cartes-cadeaux dans des établissements vinicoles, des brasseries et des restaurants locaux. Cela peut impliquer la recherche de cadeaux sur Etsy ou la recherche d’autres petites boutiques et entreprises en ligne, l’obtention de miel ou de bougies dans un rucher local, la fréquentation de boutiques de cadeaux ou de magasins de vêtements appartenant à la région, ou la recherche d’une friperie amusante ou d’un magasin d’antiquités. Dans le passé, j’ai acheté des cartes-cadeaux à mes parents pour le théâtre local ou des billets pour une pièce de théâtre de Shakespeare (de nombreuses compagnies de ballet et théâtres locaux proposent toujours des offres et des spectacles amusants en ligne).

Il serait facile cette année de permettre à notre shopping de devenir un événement très détaché et impersonnel. Mais s’il y a une chose que 2020 m’a appris, c’est que nos actions peuvent avoir un impact communautaire de grande envergure. Nous avons tous été mis au défi de travailler un peu plus dur cette année pour prendre soin des gens qui nous entourent – que ce soit en portant un masque et en prenant des distances sociales, ou en nous accroupissant à la maison pendant de longues périodes. Cette année nous a rappelé que nous pouvons nous préoccuper principalement de notre propre bien-être, de nos libertés et de notre confort – ou nous pouvons faire un petit effort pour bénir également nos voisins, gérer notre communauté et veiller sur les moins fortunés. Cela semble drôle, peut-être, suggérant que nos habitudes d’achat pourraient faire partie de ce dernier effort plutôt que du premier. Mais cette année, en particulier, c’est vrai.

Qui sait? Cette année sera peut-être l’occasion pour nous de forger de nouvelles habitudes de don que nous continuerons de favoriser dans les décennies à venir. Mais quoi qu’il en soit, j’espère que cette saison des fêtes nous incitera à faire des emplettes et à donner différemment, afin que nous puissions servir nos voisins d’une manière profondément tangible. Honnêtement, cela semble bien mieux que de marquer une grosse affaire sur un nouvel Amazon Echo.

