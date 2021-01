Dans une grande partie du monde, les célébrations ont été en sourdine le 31 décembre, des millions de personnes étant continuellement bloquées en raison de la propagation du COVID-19.

La pandémie, qui a fait 1,8 million de morts, a fait en sorte que 2020 restera dans les mémoires comme une année tragique et difficile pour une grande partie du monde.

En Europe et aux États-Unis, ce fut aussi une année au cours de laquelle l’histoire s’est faite, la Grande-Bretagne quittant l’UE et Joe Biden battant Donald Trump à la présidence américaine.

Alors, qu’est-ce qui nous attend pour 2021? Ci-dessous, Euronews présente quelques dates, anniversaires et événements clés qui auront lieu dans l’année à venir.

janvier

6 janvier – Le second tour des élections en Géorgie verra les candidats élus à deux sièges au Sénat américain. Le résultat pourrait être déterminant pour le contrôle de la chambre haute du Congrès et l’adoption du programme législatif de Joe Biden et des choix de cabinet nommés.

15-16 janvier – La bataille pour succéder à Angela Merkel commencera sérieusement au 33e Congrès du parti de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) alors que le parti élit un nouveau chef et son successeur potentiel à la chancelière.

20 janvier – L’ancien vice-président et sénateur Joe Biden sera inauguré en tant que 46e président des États-Unis. Les célébrations devraient être interrompues en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

20 janvier – Le premier congrès du parti socialiste démocrate après avoir perdu son emprise de 30 ans sur le pouvoir au Monténégro devrait avoir lieu.

Mars

le 17 mars – Les électeurs aux Pays-Bas se rendront aux urnes pour choisir leur prochain gouvernement.

23 mars – Les Israéliens voteront à leur quatrième élection générale dans deux ans après l’effondrement de la coalition Netanyahu-Gantz en décembre.

avril

6 avril – 125e anniversaire de l’ouverture des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes.

12 avril – 60 ans depuis que le cosmonaute russe Youri Gagarine est devenu le premier humain à voler dans l’espace.

16-19 avril – Raul Castro, le chef de facto de Cuba, est sur le point de démissionner de son poste de premier secrétaire du Parti communiste cubain lors de son 8e congrès.

Mai

Le 5 mai – Le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte en exil sur l’île de Sainte-Hélène.

Le 6 mai – Des élections pour les parlements décentralisés du Royaume-Uni auront lieu, avec des conséquences particulières pour l’Écosse. Une majorité indépendantiste à Holyrood verra la question constitutionnelle remise fermement à l’ordre du jour.

18-21 mai – Le Forum économique mondial tiendra sa réunion annuelle à Lucerne en mai plutôt que dans sa ville hôte traditionnelle de Davos. Ce n’est que la deuxième fois dans les 50 ans d’histoire de l’événement qu’elle n’aura pas lieu dans la station de ski suisse devenue abréviation du meeting.

26 mai: Une éclipse lunaire totale, la première depuis janvier 2019, peut être observée dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est, du Canada et de l’Australie.

juin

11 juin – 11 juillet – Le tournoi de l’UEFA Euro 2020 reporté se déroulera dans des villes d’Europe plutôt que dans un pays hôte en une seule fois pour célébrer son 60e anniversaire.

juillet

23 juillet – 8 août – Les Jeux Olympiques 2020 devraient avoir lieu à Tokyo, un an plus tard que prévu après l’annulation des jeux en raison de la pandémie de coronavirus.

août

6 août – Le World Wide Web (WWW) est né il y a 30 ans après que Tim Berners-Lee ait publié un bref résumé décrivant son idée en 1991.

septembre

11 septembre – Les États-Unis marqueront le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre au World Trade Center à New York, au Pentagone à Washington DC et sur le site de l’écrasement du vol United 93 dans la Pennsylvanie rurale.

octobre

24 octobre – L’Allemagne se rendra aux urnes lors des élections fédérales pour choisir sa prochaine chancelière alors que le mandat de 16 ans d’Angela Merkel prend officiellement fin.

novembre

1er au 12 novembre – La 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP26, se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, avec pour objectif d’accélérer les progrès accomplis jusqu’à présent vers les objectifs de l’Accord de Paris.

décembre

26 décembre – Le 30e anniversaire de la dissolution officielle de l’URSS.