2020 est à égalité avec 2016 comme le plus chaud à ce jour, selon une analyse européenne

L’année dernière a effectivement égalé 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, ont annoncé vendredi des chercheurs européens sur le climat, alors que les températures mondiales poursuivaient leur augmentation incessante due à l’émission de gaz à effet de serre piégeant la chaleur. La chaleur record – qui a alimenté des vagues de chaleur mortelles, des sécheresses, des incendies de forêt intenses et d’autres catastrophes environnementales dans le monde en 2020 – s’est produite malgré le développement au cours du second semestre de La Niña, un phénomène climatique mondial marqué par un refroidissement de surface dans une grande partie de l’océan Pacifique équatorial. Et bien que 2020 puisse égaler le record, toutes les six dernières années sont parmi les plus chaudes de tous les temps, a déclaré Freja Vamborg, scientifique senior du service Copernicus Climate Change. «C’est un rappel que les températures changent et continueront de changer si nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre», a déclaré le Dr Vamborg.

Selon Copernicus, un programme de l’Union européenne, la température moyenne mondiale en 2020 était de 1,25 degrés Celsius (environ 2,25 degrés Fahrenheit) plus chaude que la moyenne de 1850 à 1900, avant la hausse des émissions résultant de la propagation de l’industrialisation. La moyenne de 2020 était très légèrement inférieure à la moyenne de 2016, une différence trop petite pour être significative.

Certaines régions ont connu un réchauffement exceptionnel. Pour la deuxième année consécutive, l’Europe a connu l’année la plus chaude de son histoire, et souffert de vagues de chaleur mortelles. Mais la différence de température entre 2020 et 2019 était frappante: 2020 était de 0,4 degré Celsius, soit près de trois quarts de degré Fahrenheit, plus chaud.

Bien qu’elles ne soient pas aussi drastiques qu’en Europe, les températures en Amérique du Nord étaient également supérieures à la moyenne. Le réchauffement a joué un rôle critique dans la sécheresse généralisée qui a touché la majeure partie de la moitié ouest des États-Unis et les incendies de forêt intenses qui ont ravagé la Californie et le Colorado.