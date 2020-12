Oui, 2020 a été une année douloureuse, mais à travers tout cela, la culture pop nous a soutenus. Des émissions de télévision qui nous tenaient compagnie aux chansons qui nous gardaient sains d’esprit, aux tendances des médias sociaux qui nous faisaient rire et aux célébrités qui nous faisaient deviner, c’est le monde du divertissement aux multiples facettes qui nous a fait avancer même dans les plus sombres de jours. Et nous savons que vous ressentez la même chose.

Avant de lancer cette année sur le trottoir, E! News veut vous entendre, cher lecteur. Quels ont été les moments que vous ne pouviez pas arrêter d’être obsédés cette année? La nouvelle qui a égayé même la plus monotone des semaines? Jusqu’à la fin du mois de décembre, nous vous invitons à faire entendre votre voix en votant pour les choses qui comptaient le plus. (Au pays des célébrités, c’est-à-dire.) Envoyons 2020 avec style – et ne regardons jamais en arrière.

Notre série 2020 en revue porte désormais son attention sur les transformations des célébrités. Et, mon garçon, y en avait-il beaucoup.

Au cours de quatre sondages, vous pourrez peser dans quelle étoile les nouveaux cheveux de la star vous ont laissé ébranlé et qui vous a fait ressentir la forme pendant la quarantaine. (Non pas que rester collé à votre canapé pendant une grande partie de l’année n’était pas une façon parfaitement acceptable de vivre. Nous avons tous fait face à 2020 différemment.) Et nous savons que vous avez des pensées sur toute l’encre fraîche des célébrités. Il y en avait tellement. beaucoup. visage. tatouages.