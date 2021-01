Clôturons 2020 en revenant sur les moments qui nous ont inspirés et qui nous ont changé en une année pas comme les autres.

2020 a tout changé. De la pandémie mortelle de Covid-19 aux manifestations contre le racisme systémique et la brutalité policière, du changement de leadership mondial aux effets du changement climatique, Vox a expliqué les moments qui comptaient – et ceux qui nous ont apporté de la joie.

Le coronavirus a dominé l’actualité mondiale cette année. Mais entre un nombre croissant de cas, des manifestations ont éclaté: en Pologne, contre des lois strictes sur l’avortement; en Inde, contre une nouvelle loi sur la citoyenneté qui exclut les musulmans; aux États-Unis, après le meurtre de George Floyd par la police.

Des criquets sont descendus en Afrique de l’Est, des incendies ont dévasté l’Australie et les États-Unis, et une explosion à Beyrouth a détruit des vies et des biens. Aux États-Unis, Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020 et Kamala Harris est devenue la première personne noire et la première personne sud-asiatique américaine à être élue vice-présidente.

Le monde a passé 2020 dans divers états de verrouillage, avec des écoles et des bureaux fermés, des masques et des chats vidéo Zoom et TikTok servant de divertissement en un an avec peu de nouveaux films.

En décembre, de nouveaux vaccins Covid-19 ont commencé à être déployés dans le monde entier, offrant une lueur d’espoir à la fin d’une longue et difficile année. Pour revoir ces événements et tout le reste, regardez la vidéo ci-dessus.

Vox a décomposé tout ce qui nous a permis de continuer jusqu’en 2020, comme Animal Crossing et les piscines pour enfants.

Découvrez la série d’Emily VanDerWerff «Histoires d’une année perdue», qui présente des récits tels que racontés par des gens ordinaires vivant jusqu’en 2020.

