Dean Baquet, rédacteur en chef du Times, estime que 2020 restera une année marquante de l’histoire, aux côtés d’années comme 1968, 1945 et 1865. une pandémie, des troubles raciaux ont envahi le monde et la démocratie elle-même a fait face à des tests extraordinaires », écrit-il.

Ces mots viennent de l’introduction de Dean à la fonctionnalité annuelle Year in Pictures du Times. Ici, mes collègues de The Morning et moi avons choisi une douzaine de ces photos qui, à notre avis, résument le mieux 2020. Mais nous n’avons évidemment de la place ici que pour une fraction des photographies de l’année – je vous encourage donc à consulter la sélection complète.

En même temps, demandez-vous quelles photos vous auriez sélectionnées si vous n’aviez à en choisir que 12 pour résumer 2020.