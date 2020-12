Les données sur la mortalité montrent que les États-Unis sont sur le point d’atteindre une étape sombre de plus de 3 millions de décès, ce qui en fait l’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus.

Si les statistiques officielles ne seront pas disponibles avant plusieurs mois, les premiers chiffres suggèrent que les États-Unis enregistreront plus de 3,2 millions de morts en 2020, soit une augmentation d’au moins 400 000 par rapport à l’année précédente.

Si ces chiffres sont confirmés, cela marquerait une augmentation de 15% par rapport à 2019, la plus forte augmentation du nombre de décès en une seule année depuis 1918, lorsque la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole se sont combinées pour entraîner une hausse de 46% des décès par rapport à 1917.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’Amérique a connu 315.318 décès dus au coronavirus, les nouvelles infections quotidiennes dans le pays continuant de grimper, atteignant régulièrement la barre des 200000.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) craignent que la pandémie en cours puisse également avoir un impact à long terme plus néfaste sur la santé des citoyens du pays, l’organisation estimant que l’espérance de vie pourrait chuter jusqu’à trois années complètes.

Parallèlement aux autres données, le CDC a également révélé que les décès par surdose de drogue se sont considérablement aggravés, contribuant aux statistiques mortelles. Au cours de l’année se terminant en mai, le CDC a signalé qu’il y avait eu 81 000 surdoses supplémentaires de médicaments, le chiffre le plus élevé jamais enregistré en un an.

Bien que le problème de la drogue ne soit pas directement lié à l’épidémie de Covid-19, il a été suggéré que les problèmes qu’il a causés dans la chaîne d’approvisionnement des revendeurs auraient pu créer une situation où des substances moins chères et mortelles ont été mélangées et vendues.

