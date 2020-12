(Opinion Bloomberg) – L’année 2020 a été, à tous égards, riche en réveils et en comptes. Aucun n’était aussi terrifiant que ceux imposés aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l’Inde.

La pandémie a constaté que trois des démocraties les plus importantes du monde étaient terriblement mal préparées, gouvernées par des dirigeants aussi incompétents que trompés et encombrés d’États qui s’étaient progressivement rendus incapables de s’acquitter de leur devoir le plus élémentaire: protéger les vies humaines.

Dans chaque cas, des revendications stridentement avancées – qu’il s’agisse d’être une nouvelle superpuissance (Inde), de le redevenir (Grande-Bretagne) ou de fournir un leadership moral au monde (États-Unis) – ont été brisées sur la roue d’un virus impitoyable.

Les défis socio-économiques auxquels ces pays sont confrontés semblent soudainement immenses, même plus grands que ceux auxquels ont été confrontés la calamité des deux guerres mondiales. Les formules conventionnelles de relèvement national – production de masse intensifiée de biens et de services – ne suffisent plus à l’ère de la désindustrialisation et du changement climatique. Pendant ce temps, la promesse de l’économie du savoir semble largement trompeuse.

Mais un problème plus profond et plus insoluble, même s’il est également intangible, réside dans le domaine de la perception. Car la pandémie a révélé le grand et paralysant gouffre qui existe entre la réalité et les images chéries par ces pays. Un avenir qui représente une amélioration appréciable par rapport au présent restera insaisissable à moins que les démocraties réduites ne développent des images de soi moins grandioses et plus pragmatiques.

Dans l’idée conventionnelle et largement célébrée de l’Inde, le pays regorge de vertus démocratiques et semble destiné à dépasser la Chine et à prendre sa place parmi les grandes puissances occidentales. «L’Inde n’est pas simplement en train d’émerger», affirmait en 2010 le président de l’époque Barack Obama, «l’Inde est apparue.

Cette vision, durcie en un consensus inattaquable par les politiciens, les hommes d’affaires et les journalistes, ignorait les contradictions non résolues du pays en matière d’inégalités sociales et économiques, ainsi que ses bureaucraties ineptes, ses banquiers douteux, ses hommes d’affaires défaillants, ses politiciens vénaux et ses journalistes timorés.

L’histoire continue

En Grande-Bretagne, le rêve de puissance impériale et d’autosuffisance s’est intensifié alors même que le pays devenait plus parasite sur les flux entrants de capitaux financiers. L’illusion finale et bouleversante était le Brexit, un acte parfait d’automutilation nationale.

Aux États-Unis, des décennies de dysfonctionnement politique, de guerres sans fin, de crises économiques et d’inégalités intolérables ont abouti à quatre années désastreuses de Donald Trump.

Dans les trois cas, la classe politique et, dans une mesure préjudiciable, les médias traditionnels et l’intelligentsia ont essayé de maintenir les apparences longtemps après qu’elles se soient effilochées.

Ainsi, Obama pourrait écrire dans le magazine Wired, un mois avant l’élection de Trump en 2016, que pour les Américains, il n’y avait jamais eu de plus grand moment pour être en vie. En Grande-Bretagne, une alliance d’hommes politiques et de journalistes de droite a obtenu un soutien électoral massif pour leur fiction selon laquelle la libération de l’Union européenne libérerait les prouesses de leur pays à battre le monde. Le Premier ministre Narendra Modi a maintenu avec succès sa rhétorique de regagner la fierté et la gloire hindoues longtemps après que sa politique de démonétisation ait gravement compromis l’économie indienne.

Toutes les nations sont des communautés imaginées. Mais ils perdent de vue leurs tâches essentielles et restreignent fatalement leur champ d’action s’ils s’imaginent de manière trop extravagante.

L’Inde d’aujourd’hui serait plus résiliente si elle avait résisté à une exubérance irrationnelle et avait diagnostiqué et réparé tôt des faiblesses structurelles telles qu’une main-d’œuvre peu instruite et sous-alimentée et un sous-investissement dans le secteur rural. De même, le sort de la Grande-Bretagne en tant que pays qui ne fabrique plus suffisamment de biens désirés par le monde n’a pas dû être aussi sombre.

Les États-Unis ne seraient pas une société divisée en gagnants isolés et perdants en colère s’ils n’avaient pas cru à leur propre rhétorique sur les vertus irréprochables de leur système capitaliste libéral après l’effondrement de l’Union soviétique. La stagnation et le déclin s’étaient déjà installés dans les années 1990, et les billions de dollars dépensés en capacités militaires et en promotion de la démocratie à l’étranger auraient pu être utilisés pour endiguer les inégalités dans le pays, ou du moins pour aligner les soins de santé publics sur ceux d’autres pays riches.

Les illusions de grandeur fleurissent à nouveau alors qu’une année traumatisante se termine et qu’une nouvelle commence. Le gouvernement britannique et ses porte-parole journalistiques promettent une manne de «souveraineté» alors que la Grande-Bretagne quittera l’UE le 1er janvier, avec ou sans accord. L’Inde a recommencé à espérer pouvoir remplacer la Chine comme destination des fabricants. L’administration entrante de Biden annonce son intention, alors que des milliers d’Américains succombent chaque jour à Covid-19, que les États-Unis dirigent à nouveau le monde.

De tels désirs ne peuvent que sembler être un cas de ce que Sigmund Freud a appelé la régression: l’ego national revient à un stade de développement antérieur au lieu de gérer la réalité de manière mature, insistant encore sur le fait qu’un écart, cruellement exposé par la pandémie, entre la perception de soi et la réalité peut être réduite.

Avec les nations sinistrées, comme avec les individus, une vie nouvelle et meilleure ne devient possible qu’après que des idées obsolètes et dangereuses sur soi sont écartées. Certes, les pays ne peuvent pas abandonner du jour au lendemain les récits auto-flatteurs qu’ils ont longtemps générés pour la consommation extérieure. Néanmoins, les grandes démocraties feraient bien au cours de la nouvelle année d’adhérer à un principe qui sous-tend l’une des entreprises les plus lucratives du monde: ne pas se défoncer sur son propre approvisionnement.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Pankaj Mishra est un chroniqueur d’opinion Bloomberg. Ses livres incluent «Age of Anger: A History of the Present», «From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia» et «Temptations of the West: How to Be Modern in India, Pakistan, Tibet and Beyond».

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP