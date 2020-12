(Opinion Bloomberg) – Comme les guerres, les pandémies entraînent des changements qui ne manqueront pas de durer. La peste noire au milieu du XIVe siècle a contribué à augmenter les salaires dans toute l’Europe, car la main-d’œuvre était devenue rare et les travailleurs pouvaient exiger une prime des propriétaires fonciers. De même, la crise de Covid-19 devrait avoir des conséquences à long terme sur l’économie – en grande partie à cause du pouvoir que l’État a saisi dans une grande partie du monde riche. À moins d’être géré avec soin, ce retour du Léviathan pourrait entraver la croissance économique et la productivité pendant de nombreuses années à venir.

La pandémie a incité les gouvernements à intervenir de deux manières principales: les politiciens ont imposé des restrictions sans précédent, telles que des verrouillages, aux entreprises et aux particuliers pour ralentir la contagion et réduire la pression sur les systèmes de soins de santé. Dans le même temps, ils ont fourni un soutien économique à grande échelle, y compris des garanties de prêts et des injections de capitaux propres, aux entreprises en difficulté. En Europe, le bloc a temporairement assoupli ses règles sur les aides d’État afin de pouvoir déployer ce filet de sécurité très important.

Les arguments en faveur d’une telle intervention publique dans l’économie étaient accablants. Tout au long de l’histoire, les pandémies ont été des chocs temporaires, la vie revenant à la normale une fois la crise sanitaire terminée. Il serait donc insensé de laisser les entreprises viables aller au mur uniquement parce qu’elles font face à des contraintes de liquidité passagères. Une vague de faillites ne ferait que retarder la reprise économique attendue.

Cependant, les gouvernements européens semblent réticents à ne jouer qu’un rôle temporaire de soutien aux entreprises. Même avant la crise de Covid, l’opinion qui gagnait en popularité était que l’on ne pouvait pas faire confiance au marché à lui seul pour assurer la prospérité. Après la crise financière, les régulateurs sont intervenus pour corriger les failles du système bancaire. Les politiciens, en particulier dans l’Union européenne, avaient commencé à cibler les entreprises «Big Tech», car ils craignaient que leur domination croissante évincerait injustement leurs concurrents.

La pandémie a renforcé cette conviction que le gouvernement doit intervenir. De l’Italie au Royaume-Uni, les politiciens se considèrent de plus en plus comme meilleurs que les entrepreneurs privés pour investir dans les technologies gagnantes de l’avenir. En Grande-Bretagne, le gouvernement a été en désaccord avec l’UE dans les négociations sur le Brexit sur ses projets d’assouplissement des règles sur les aides d’État pour investir massivement dans le secteur technologique. En Italie, Cassa Depositi e Prestiti SpA, le prêteur d’État, est devenu l’acteur central de plusieurs batailles industrielles, car il vise à étendre encore son champ d’action aux télécommunications et aux autoroutes.

Bien entendu, le secteur public a un rôle à jouer pour aider l’économie à se remettre de Covid-19. Cela va au-delà de fournir des moyens de subsistance aux chômeurs. «Operation Warp Speed» aux États-Unis et en Allemagne, le soutien financier de BioNTech SE a contribué à accélérer le développement et la distribution des vaccins Covid.

Mais les risques d’un retour aux anciennes méthodes interventionnistes qui caractérisaient la Grande-Bretagne dans les années 1970 et l’Italie dans les années 1980 sont imminents. British Leyland, le constructeur automobile en difficulté, et Alitalia SpA, la compagnie aérienne italienne chroniquement déficitaire, rappellent à quel point les nationalisations peuvent conduire à un gaspillage sans fin de l’argent public sans véritable revirement.

Si les gouvernements ne renoncent pas au contrôle des entreprises en faillite après la pandémie, cela ajouterait des coûts substantiels aux deniers publics à un moment où cet argent pourrait être affecté directement aux familles. La concurrence en souffrirait, surtout si les relations politiques devenaient plus importantes que l’efficacité pour accéder aux ressources publiques et aux marchés publics.

Cela ouvrirait également la voie à une augmentation des entreprises zombies soutenues par l’État – celles qui ne seraient pas viables à long terme sans le soutien du gouvernement. Ces entreprises empêcheraient les travailleurs et les capitaux de se diriger vers des rivaux plus productifs. Une telle stagnation serait en fin de compte un frein à la croissance de la productivité.

Le défi pour les gouvernements sera de trouver le bon équilibre entre fournir un soutien essentiel et laisser certaines entreprises faire faillite. Certaines entreprises ne seront tout simplement pas viables en raison de la pandémie et de ses effets à long terme sur les habitudes de consommation et de production. Par exemple, le secteur de la vente au détail sera forcément très différent, car de plus en plus de ménages s’habituent aux achats en ligne. Les voyages d’affaires pourraient également être réduits, car nous sommes devenus plus habitués aux téléconférences.

Les politiciens ne devraient pas chercher à maintenir toutes ces entreprises à flot, car cela nuirait à ces travailleurs qui poursuivent des voies plus nouvelles et plus utiles. Ils devraient plutôt aider les travailleurs à se former à de nouveaux emplois dans les secteurs où la demande est en hausse.

Comme le Groupe des 30, un corps d’universitaires et de financiers de premier plan, y compris d’anciens banquiers centraux Mario Draghi et Raghuram Rajan, l’a écrit dans un rapport influent en décembre, «les gouvernements devraient encourager les transformations commerciales nécessaires ou souhaitables et les ajustements de l’emploi. Cela peut nécessiter une certaine «destruction créative», car certaines entreprises rétrécissent ou ferment et de nouvelles ouvrent. »

La politique de permettre et même d’encourager cette transformation sera extrêmement difficile. Il est beaucoup plus facile de continuer à verser de l’argent dans une entreprise en difficulté que de la fermer et de recycler ses travailleurs pour de nouveaux emplois. Cependant, le rétablissement à long terme de la pandémie dépend de la capacité des politiciens à comprendre leurs propres limites. Le pouvoir du Léviathan doit être maîtrisé.

