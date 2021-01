Mais même avec la pandémie comme toile de fond omniprésente, la vie a continué. Les pays ont tenu des élections. Les manifestants sont descendus dans les rues. Des guerres ont éclaté.

L’année, comme on dit, en a été une pour les livres d’histoire. Alors, comment les générations futures se tourneront-elles vers 2020?

De nombreux historiens la considéreront comme « une année vraiment cohérente », a prédit Manisha Sinha, une spécialiste de l’esclavage, de l’abolition et de la guerre civile à l’Université du Connecticut.

Les nouvelles de la pandémie, de l’effondrement économique et d’autres événements majeurs, tels que les élections américaines qui divisent et ses conséquences, semblaient parfois masquer d’autres développements importants dans le monde. « Cela montre bien », a déclaré Sinha, à quel point « les choses ont été tellement bouleversées tant au niveau national qu’international ».

Voici quelques événements importants qui se sont déroulés dans le monde – certains à l’ombre de la pandémie.

Feux de brousse australiens

Des photos de kangourous et de koalas malades ont inondé les médias sociaux et les reportages. De nombreux autres animaux et insectes moins connus ont également été gravement touchés. Selon certains, les images apocalyptiques pourraient donner un aperçu de l’avenir si les gouvernements ne parviennent pas à mieux s’adapter à la menace du changement climatique, qui est à l’origine de la prévalence des incendies de forêt. est lié.

Tensions entre les États-Unis et l’Iran – puis un crash

Le 3 janvier, les forces américaines ont lancé un raid aérien sur un convoi à Bagdad, tuant le commandant iranien Qasem Soleimani. L’attaque, qui a eu lieu au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran, a conduit à une brusque escalade des hostilités entre les deux pays.

Le 8 janvier, l’Iran a lancé des attaques de missiles balistiques contre les forces américaines en Irak. Le président Trump a initialement affirmé qu’aucune troupe américaine de la base aérienne d’al-Asad près de Bagdad n’avait été blessée dans l’attaque, mais il a été révélé plus tard que beaucoup avaient subi des lésions cérébrales.

Le lendemain, alors que les tensions entre les deux pays étaient vives, les gardiens de la révolution iraniens ont abattu un avion de ligne volant dans l’espace aérien iranien. Les responsables iraniens ont par la suite attribué l’incident à une «erreur humaine».

La tragédie de l’accident – qui a tué 176 personnes – a précédé une épidémie de coronavirus répandue et mortelle en Iran, où plus d’un million de personnes ont été infectées.

Protestations contre la violence policière

Le 25 mai, un spectateur a enregistré les dernières minutes de la vie de George Floyd. Derek Chauvin, un flic blanc, a épinglé Floyd, un homme noir, en tenant son genou au cou de Floyd pendant près de neuf minutes dans une rue de Minneapolis.

Les images du meurtre de Floyd – survenant après une accusation selon laquelle il avait tenté d’utiliser un faux billet de 20 $ – se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Les manifestants sont descendus dans les rues partout aux États-Unis, réprimandant la brutalité policière et le racisme systématique.

«Nous disons souvent que la guerre et les crises ouvrent souvent nos fissures dans la société», a déclaré Sinha, auteur de La cause de l’esclave: une histoire d’abolition. « Et vous pourriez penser au racisme aux États-Unis de la même manière. C’est le talon d’Achille de la démocratie américaine, et cela revient toujours. «

Les manifestations ont eu lieu au cours de l’été alors que les données continuaient de montrer qu’aux États-Unis, les Noirs et d’autres communautés de couleur sont morts du covid-19 à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs. « Ces inégalités et fissures dans la société étaient ouvertes », a déclaré Sinha.

Les manifestations se sont propagées à l’échelle internationale. Des rassemblements de la vie noire ont éclaté dans le monde entier, de l’Angleterre et de la France à l’Australie et au Brésil. Les manifestations ont rappelé, a déclaré Sinha, que les communautés marginalisées du monde entier continuent de « continuer à s’inspirer les unes des autres », tout comme elles l’ont fait pendant le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960.

Relations entre la Chine et Hong Kong

Depuis 1997, Hong Kong jouit d’une relative autonomie par rapport à la Chine continentale. Dans le cadre d’un accord conclu lors du transfert britannique de son ancienne colonie, la ville devait maintenir son régime semi-autonome jusqu’en 2047. L’accord était connu sous le nom de cadre «un pays, deux systèmes».

La nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, jour anniversaire de la passation des pouvoirs, a donné à Pékin beaucoup plus de contrôle sur Hong Kong et a abandonné le puissant mouvement pro-démocratie de la ville.

Les peines décrites dans la loi incluent la réclusion à perpétuité pour les personnes accusées de «séparatisme», de «subversion», de «terrorisme» ou de «collusion avec des forces étrangères». Les partis politiques se sont rapidement séparés et certains militants se sont retirés des yeux du public et ont supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux. D’autres fuient Hong Kong pour éviter d’être arrêtés.

Explosion à Beyrouth

Le 4 août, une explosion massive a secoué la capitale libanaise, tuant plus de 200 personnes, en blessant des milliers d’autres et causant des dégâts considérables dans tout Beyrouth. Les quartiers proches du port ont été en grande partie détruits. Les maisons et les commerces ont été réduits en décombres. Le nettoyage a été mené presque entièrement par des civils qui se sont mis au travail pour réparer des bâtiments endommagés avec peu ou pas d’aide du gouvernement.

Les autorités ont rapidement conclu que l’explosion avait pour origine un entrepôt du port de Beyrouth, où environ 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées. Le fumier hautement explosif, qui peut également être utilisé pour fabriquer des bombes, était dans l’entrepôt depuis six ans.

L’explosion a frappé Beyrouth alors que le Liban était déjà aux prises avec une crise économique dévastatrice, exacerbée par la pandémie et les restrictions connexes qui ont contraint de nombreuses entreprises à fermer ou à restreindre leurs heures d’ouverture. De nombreux Libanais ont vu l’explosion – et selon la négligence du gouvernement, les experts ont rendu la catastrophe possible – comme la goutte d’eau et ont commencé à faire des plans pour quitter le pays et chercher de meilleures opportunités à l’étranger.

Haut-Karabakh

Fin septembre, des combats ont éclaté dans le Haut-Karabakh, une zone à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan mais contrôlée par les forces politiques pro-arméniennes pendant des décennies.

Les deux pays ont longtemps contesté les revendications de l’autre sur la région et les dernières tensions ont éclaté en une guerre qui a duré jusqu’au début du mois de novembre. Au total, il y a plus de 5000 soldats et des centaines de civils rapporté être décédé sur les deux côtés. Des milliers de personnes ont également été déplacées.

La Russie a finalement négocié un cessez-le-feu qui a permis à l’Azerbaïdjan de prendre le contrôle d’une zone importante et d’envoyer des soldats de la paix russes dans la région. Cependant, les experts ont averti que l’accord de novembre a atteint de nombreux aspects importants de la conflit bouillonnant non résolu.

Ethiopie

Début novembre, un conflit a éclaté entre les forces gouvernementales éthiopiennes et les forces de la région du nord du Tigré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que les troupes de la région du Tigré avaient attaqué une base militaire nationale. Il a répondu à l’attaque par une offensive militaire contre Tigray.

Bientôt, des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans la région du nord – beaucoup traversaient la frontière avec le Soudan voisin.

Les tensions entre le Tigré et le gouvernement central se sont intensifiées et intensifiées après qu’Abiy – qui a pris le pouvoir en 2018 et a remporté le prix Nobel de la paix 2019 – a démantelé une coalition au pouvoir longtemps dirigée par le Front de libération du peuple du Tigré, une fois parti politique si puissant. Le gouvernement éthiopien à Addis-Abeba a par la suite refusé de reconnaître les résultats des élections au Tigré, alimentant les hostilités.