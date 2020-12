Les jeunes adultes sont aux prises avec ce qui ressemble à une année «perdue» en 2020. | Solskin / Getty Images

Mais le fantasme du jeune adulte a toujours été un mythe.

Marie Keller avait un plan: elle allait déménager à la fin de l’école, trouver un appartement et faire la navette pour rendre visite à sa petite amie. À 22 ans, Marie est dans une période de vie connue pour ses possibilités.

Mais la pandémie, comme pour tant d’autres, a bouleversé ces possibilités: elle a terminé son projet senior dans l’appartement de son père alors qu’il se remettait d’un anévrisme, n’a pas bougé et, en tant qu’étudiante de première génération, n’était pas capable de marcher dans sa cérémonie de remise de diplôme universitaire. Elle travaille actuellement comme ouvrière agricole, le seul emploi à la rappeler après avoir commencé à postuler en mars.

«J’ai l’impression que je suis censée faire tant de choses, mais je ne sais pas ce que c’est ni comment je suis censée y parvenir à cause de la pandémie», a-t-elle déclaré. «Je suis impatient de pouvoir organiser une grande fête en toute sécurité avec mes amis. Nous aurons du fromage raffiné et nous montrerons nos premières maisons les uns aux autres, parlerons de tous les moments que nous avons manqués.

Depuis une vingtaine d’années, cette année a été loin des versions fantastiques de la jeunesse adulte: les conceptions populaires de la vingtaine dépeignent une période de la vie animée par l’aventure, l’exploration et l’ambition qui est rapidement liée et «comprise» à 30 ans. La réalité de 2020 a brisé la croyance que cette période de la vie est uniquement transformationnelle, définie par les notes durement gagnées, les emplois bousculés et les aventures qui tissent l’histoire de sa vie. Cela n’a jamais été tout à fait réaliste auparavant, et – pendant une année où les marqueurs externes de succès semblaient insignifiants et où le statu quo avait disparu pour la plupart – ce n’est certainement pas maintenant.

Les jeunes de 18 à 29 ans retournent chez leurs parents à un rythme record (et, souvent, cela est considéré comme une sorte d’échec moral, une incapacité innée à «réussir» par vous-même, sans égard aux circonstances, à la culture, et la prestation de soins qui pourraient jouer un rôle). Pendant ce temps, de nombreux étudiants ont été expulsés des campus, perdant des emplois, des communautés et une stabilité dans le processus. La pandémie est appelée à aggraver le report d’événements «clés» de la vie, notamment se marier, avoir des enfants ou acheter une maison, qui se produisaient déjà plus tard par rapport aux générations précédentes, si l’on choisit ou peut le faire. Un mème populaire illustre le contraste entre les jeunes d’aujourd’hui et la génération de leurs parents lorsqu’il s’agit de décisions majeures dans la vie.

Les jeunes adultes noirs et bruns ressentent le plus les effets de la pandémie – les données publiées par le Center for Law and Social Policy (CLASP) montrent que 53% des jeunes adultes hispaniques et 45% des jeunes adultes noirs connaissent le chômage pendant la pandémie, par rapport à 38 pour cent des jeunes blancs.

Mais qualifier ces statistiques de «revers» repose sur des mythes sur une période de la vie qui a toujours été embourbée par de dures réalités – des échecs de travail à la prise en charge de parents vieillissants en passant par la gestion des finances et de l’assurance maladie parfois pour la première fois en solo. Bien sûr, ces choses ne seulement se produisent à l’âge adulte et les jeunes adultes ne sont pas les seuls à avoir vécu une année de pause, de perte ou de chaos personnel. Mais comme cette période est souvent annoncée comme une période cruciale de formation identitaire, il vaut la peine de voir comment ce récit ne sert personne, y compris les jeunes adultes.

Darcey N. Powell, professeur agrégé de psychologie au Roanoke College, a expliqué que les gens compartimentent souvent l’âge adulte en deux bulles, plutôt contradictoires: soit pleine d’exploration avec des responsabilités limitées, soit une période pour tout comprendre «sans admettre que c’est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus d’hétérogénéité que cela », dit-elle.

Powell a noté que ces «normes perçues» ne peuvent pas prédire le comportement mais influencent les individus. Cela inclut les normes au niveau personnel, comme votre perception des amis et de la famille. Mais le divertissement et les médias ainsi que les médias sociaux ont «probablement contribué à cultiver la fausse dichotomie» du jeune âge adulte, a déclaré Powell.

L’idéalisation de cette période de la vie est partout: dans les films et les émissions de télévision ruisselant de nostalgie des voyages en voiture et des premiers amours et des erreurs commises qui peuvent être transformées en morceaux de sagesse faciles à digérer; dans des listes présentant les moins de 30 ans qui réussissent le mieux; dans des rappels nostalgiques qu’il est maintenant temps de le vivre avant que la «vraie vie» ne s’installe, en ignorant commodément combien de jeunes gèrent les rôles et les responsabilités des adultes depuis longtemps.

Powell a expliqué que les «attentes violées» se produisent lorsque vos pensées sur ce qui va se passer ne correspondent pas à ce que vous pensez, ressentez ou expérimentez à un moment commun. Cela semble être un thème déterminant pour 2020. «Je soupçonne que cette pandémie a probablement accru le stress lié à cela, car l’obtention d’un emploi, l’acquisition d’un partenaire, etc. est beaucoup plus difficile», a-t-elle déclaré à propos de l’influence de ces normes.

Shontise McKinney, une mère de 25 ans de deux fils poursuivant ses études collégiales, a commencé l’année pleine d’optimisme. Mais à cause de la pandémie, elle a perdu son emploi, ce qui a laissé Shontise s’inquiéter des instabilités de logement à l’avenir. «Covid a obscurci l’avenir de beaucoup», a-t-elle déclaré. «Il est difficile de vivre dans le présent lorsque nous sommes soucieux de survivre à une pandémie et de créer une vie pour nous-mêmes.

Pendant ce temps, Courtney (qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé pour protéger sa vie privée), 26 ans, était censée se marier le mois prochain. Une grande partie de sa vingtaine, a-t-elle expliqué, a été passée à faire des choix pour faire les choses «bien comme je pensais qu’elles étaient censées être bonnes». Cela signifiait aller à l’université et passer un bon moment, mais aussi avoir une relation solide et à long terme; En tant que diplômée d’université de première génération et américaine de première génération du côté de sa mère, elle pensait que trouver le bon travail et avoir le bon partenaire lui apporterait de la joie. Mais plus tôt à l’automne, sa relation a pris fin et maintenant, elle est célibataire pour la première fois en dix ans.

«Ce n’est certainement pas si amusant, glamour ou habillé d’explorer ma vie que je pensais faire», a-t-elle déclaré à propos du fait d’avoir 26 ans et d’être célibataire pendant une pandémie. 2020, au lieu de cela, a apporté un autre type d’exploration: «Je pense qu’une idée fausse que j’avais à propos de ma vingtaine serait que j’avais fait beaucoup d’explorations que je devais faire, ou que je n’avais pas besoin, parce que je savais ce que je voulu », a déclaré Courtney. Maintenant, elle reconsidère ce qu’elle veut et ce dont elle a réellement besoin. «Y a-t-il des choses sur lesquelles je me précipitais à toute vitesse, où le mouvement de précipitation me distrayait de l’endroit où j’allais, ou s’il y avait des arrêts au bord de la route que je voulais faire?

Pour certains jeunes adultes, 2020 a été l’occasion de reconfigurer – ou de reconnaître – à quel point ils veulent vraiment que leur vie soit

LuTisha, 27 ans, a travaillé sur trois campagnes politiques au cours de l’année dernière et a ressenti les réalités dévastatrices de 2020: elle a perdu plusieurs proches à Covid et se souvient de l’impact d’avoir à annoncer la nouvelle de ces décès à sa mère dans un parking. . Mais «j’ai eu beaucoup de joie dans ma vie», a-t-elle expliqué. «Pour moi, si quelque chose, cette année m’a montré que ma vie est trop courte – vous ne savez jamais quand vous allez prendre votre dernier souffle, alors pourquoi ne pas vivre dans l’instant?»

Dans cet esprit, LuTisha a décidé de se marier cette année sans aucune hésitation. L’étreinte de la joie et de l’amour, «en tant que femme noire à une époque où nous sommes tuées dans nos propres maisons par la police», est puissante, a-t-elle déclaré.

Le mythe illustré sur Instagram des insouciants dans la vingtaine s’est longtemps senti douloureusement déconnecté de beaucoup de jeunes adultes – ce qui est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les plaisanteries d’égoïsme, d’irresponsabilité et de liberté sans racine recouvrent des générations entières de jeunes. .

«Je souhaite que nous parlions davantage des inégalités dans cette phase de la vie», a déclaré Pamela Aronson, PhD, professeur de sociologie et membre du corps professoral affilié des études sur les femmes et le genre à l’Université du Michigan-Dearborn. «La transition vers l’âge adulte semble très différent pour les jeunes de différents milieux raciaux et de classe. »

Il est essentiel de noter qu’un grand nombre des pressions généralement liées à «être jeune» ne peuvent pas être dissociées de la race, de la classe et de la socio-économie. «Le mythe est que les jeunes vont à l’université et essaient des identités», a déclaré Aronson. «Mais la réalité est que seuls les jeunes de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure ont l’espace pour être en mesure de le faire.

Un rapport 2020 du Hope Center a révélé que, sur plus de 38 000 élèves ayant répondu à l’enquête, 58% souffraient d’insécurité liée aux besoins de base. On estime que 12 à 18 pour cent des aidants aux États-Unis ont entre 18 et 24 ans, et les jeunes adultes ont le taux d’accès le plus bas à l’assurance maladie de l’employeur. Pendant ce temps, la dette étudiante continue de croître. Et, comme le souligne une recherche du CLASP, les jeunes et les jeunes adultes américains – «en particulier ceux des communautés de couleur – étaient confrontés à des taux de pauvreté, de chômage, d’inégalité des revenus, de dette et de besoins insatisfaits en matière de santé et de santé mentale», même avant la pandémie. .

Bien sûr, les jeunes adultes ne sont pas les seuls à lutter. L’âgisme flagrant de l’Amérique et le manque de considération pour les personnes âgées ont été soulignés à maintes reprises pendant la pandémie. Et cela vaut la peine d’examiner les pressions de la société américaine centrées sur la jeunesse qui peuvent amener les gens à ressentir le besoin de comprendre leur vie le plus rapidement possible.

Ce qui se passe chez le jeune adulte compte sans aucun doute, surtout compte tenu de l’ampleur de la formation de l’identité au cours de cette période de la vie. Mais la fixation sur le jeune âge adulte semble au moins quelque peu enracinée dans les stéréotypes classistes et sexistes: vous n’arrêtez pas d’apprendre, de vous amuser ou d’essayer de nouvelles choses après la «fleur de l’âge» – et d’attacher ces idéaux à un certain âge ne tient pas compte du nombre de jeunes qui ont fait des choses «adultes», comme travailler plusieurs emplois ou élever des enfants ou s’occuper de membres de leur famille, tout ce temps.

Se précipiter pour retrouver sa vie avant que la «vraie vie» ne s’installe, donne l’impression qu’il y a un compte à rebours de style réveillon du Nouvel An sur les années qui ont le plus de valeur. Mais c’est un fantasme qui, une fois percé, devrait nous libérer. L’idéalisation du jeune âge adulte ne rend pas le reste de sa vie moins conséquent.

Rainesford Stauffer est un écrivain, Kentuckian, et auteur du prochain livre sur la jeunesse adulte, Un âge ordinaire, sorti en mai 2021, de Harper Perennial. Vous pouvez la retrouver sur Twitter @Rainesford.