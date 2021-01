Aux États-Unis, il y a eu 3 décès: un chacun en Californie, à Hawaï et dans le Maine, ce qui était une première pour l’État.

Alors que les décès étaient en hausse l’année dernière, le nombre d’attaques non mortelles dans le monde était faible en 2020, à 57.

Les chances d’être tué par un requin aux États-Unis sont de 3 748 067 pour 1.

Au cours de ce qu’on appelle «une année exceptionnellement meurtrière», les requins ont tué 10 personnes dans le monde lors d’attaques non provoquées en 2020, le nombre le plus élevé depuis 2013, selon un rapport publié lundi par l’International Shark Attack File.

Six des décès ont eu lieu dans les eaux australiennes et trois aux États-Unis: un chacun en Californie, à Hawaï et dans le Maine, ce qui était une première pour l’État. L’autre mort était à Saint-Martin, une île des Caraïbes.

Dix est un nombre élevé: deux décès ont été signalés en 2019 et quatre en 2018. La moyenne mondiale annuelle est de cinq ou six.

Bien que les décès aient augmenté l’année dernière, le nombre d’attaques non mortelles était faible en 2020, à 57. C’est bien en dessous de la moyenne de 80.

Bien que l’incidence des morsures aux États-Unis et dans le monde ait diminué, les chiffres de 2020 représentent une baisse plus drastique que ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base d’une analyse des tendances à long terme, a déclaré l’International Shark Attack File dans un communiqué.

« Comme nous l’avons signalé pour la première fois en juin, la baisse observée des incidents de morsure de requin peut avoir été causée par les quarantaines généralisées, les plages fermées et les voyages de vacances minimisés en réponse à la pandémie COVID-19 », a déclaré l’ISAF.

Plus:Des requins marcheurs découverts près de l’Australie, mais il n’est pas nécessaire de se diriger vers les collines

Les chercheurs du dossier, basés au Florida Museum of Natural History, retracent les attaques dans l’habitat naturel du requin dans lequel il n’y a pas eu de provocation humaine.

Conformément aux tendances à long terme, les États-Unis ont connu les morsures de requins les plus non provoquées en 2020 – 33 cas confirmés.

Dans l’ensemble, dans la «bataille» mondiale entre les humains et les requins, ce n’est pas un combat équitable. Dans le monde, les humains tuent environ 100 millions de requins et de raies chaque année. La plupart sont tués par les pêcheurs commerciaux pour leurs nageoires et leur chair.

Les chances d’être tué par un requin aux États-Unis sont de 3 748 067 pour 1.

Les abeilles, les guêpes, les chiens et les serpents sont responsables de bien plus de morts chaque année aux États-Unis que les requins, a déclaré l’ISAF.

La plupart des décès d’animaux aux États-Unis ne sont pas dus à des créatures sauvages telles que les lions de montagne, les loups, les ours ou les requins, mais sont le résultat de rencontres avec des animaux de ferme, de piqûres d’insectes ou d’attaques de chiens, selon une étude de février 2018.

Le vaccin contre le coronavirus n’était pas la seule découverte étonnante:Un regard sur toutes les façons dont la science a prospéré en 2020