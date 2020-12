Anjum Moudgil a été l’un des premiers Indiens à réserver un quota pour l’Inde au Jeux olympiques de Tokyo avec une médaille d’argent aux Championnats du monde 2018 en Corée. Ensuite, le monde s’est arrêté car les Jeux d’été ont été reportés d’un an en raison de la coronavirus pandémie.

Une année qui l’aurait probablement vue concourir pour une médaille olympique a été passée dans une cible de fortune à son domicile où elle s’est entraînée deux fois par semaine pendant le verrouillage. Mais tout n’était pas sombre pour Anjum.

« 2020 a été une année très différente et unique pour moi. Personnellement, j’ai adoré passer du temps avec la famille et faire tout ce que je pouvais à la maison et me concentrer sur ma peinture, mon entraînement physique et mes études », a déclaré Anjum Moudgil à News18.com.

« Professionnellement, c’était bien de faire une bonne pause et de repartir à zéro », a-t-elle ajouté.

Passer du «temps en famille» pour un sportif international était quelque chose qu’Anjum chérissait, tout comme «jouer à des jeux, s’entraîner, étudier, danser, peindre, cuisiner».

Ce n’était pas tout, car Anjum a transformé sa passion pour la peinture pour collecter des fonds pour aider les personnes durement touchées par la pandémie. Elle a vendu des agendas peints à la main pour collecter des fonds pour «Play for India» – une initiative visant à aider les personnes touchées par la suspension des activités sportives pendant le verrouillage.

Anjum, diplômée en psychologie du sport, a aidé ses amis à organiser des séances de conseil, dont certains étaient des tireurs.

« Je pense que si quelqu’un a apprécié une certaine période, il est toujours facile de rebondir sur une autre chose que l’on aime. Donc pour moi, c’était comme une bonne pause, mais j’ai aussi travaillé sur mon aspect physique et mental du tir », a déclaré le lauréat Arjuna. .

Anjum a remporté une médaille d’argent dans l’épreuve féminine de 50 m au fusil 3 positions (3P) à la Coupe du monde ISSF au Mexique en 2018. Elle est également médaillée d’argent aux Jeux du Commonwealth et a également occupé la deuxième place mondiale au classement de la carabine à air comprimé 10 m féminin. en plus d’être le n ° 1 de l’Inde au 50m 3 féminin.

Dans l’attente de 2021 et des Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés, Anjum espère que la nouvelle année sera « meilleure ».

« Comme nous pouvons voir que de nombreux pays préparent déjà un vaccin, j’espère que 2021 sera sûrement meilleur pour tout le monde et qu’il devrait être prospère pour tout le monde », a déclaré Anjum.

« En tant qu’équipe et individus, nous nous entraînons bien et donnons notre 100% à l’entraînement, j’espère que tout le monde reste en bonne santé et en forme et que nous performons de notre mieux dans les jeux », a-t-elle ajouté.