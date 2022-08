2020 a changé l’économie d’une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre

Lors d’une conférence téléphonique mercredi matin, le PDG de Yum Brands, David Gibbs, a exprimé la confusion que beaucoup de gens ressentent alors qu’ils essaient de comprendre ce qui se passe actuellement avec l’économie américaine :

“C’est vraiment l’un des environnements les plus complexes que nous ayons jamais vus dans notre industrie. Parce que nous ne sommes pas seulement confrontés à des problèmes économiques comme l’inflation et le ralentissement de la relance et des choses comme ça. Mais aussi les problèmes sociaux des personnes qui reviennent à la mobilité après le confinement, au travail à domicile et juste au changement des habitudes de consommation.”

Trois mois plus tôt, lors de l’appel préalable de la société avec les analystes, Gibbs a déclaré que les économistes qui appellent cela une “reprise en forme de K”, où les consommateurs à revenu élevé se portent bien tandis que les ménages à faible revenu se débattent, simplifient à outrance la situation.

“Je ne sais pas dans ma carrière, nous avons vu un environnement plus complexe pour analyser le comportement des consommateurs que ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment”, a-t-il déclaré en mai, citant l’inflation, la hausse des salaires et les dépenses de relance fédérales qui alimentent toujours le économie.

Dans le même temps, des problèmes de société comme la réouverture post-Covid et la guerre de la Russie en Ukraine pèsent sur le sentiment des consommateurs, ce qui “crée un environnement assez complexe pour déterminer comment l’analyser et le commercialiser auprès des consommateurs”, a déclaré Gibbs.

Gibbs a raison. Les choses sont très étranges. Une récession arrive-t-elle ou non ?

Il existe de nombreuses preuves en faveur du camp du “oui”.

La technologie et la finance se préparent à un ralentissement avec des ralentissements de l’embauche et des suppressions d’emplois et des appels à plus d’efficacité de la part des travailleurs. Le marché boursier a connu une chute de neuf mois avec le Nasdaq, très technologique, en baisse de plus de 20% par rapport à son sommet de novembre et de nombreuses actions technologiques de haut vol en baisse de 60% ou plus.

L’inflation incite les consommateurs à dépenser moins pour des achats non essentiels comme les vêtements afin qu’ils puissent se payer de l’essence et de la nourriture. L’économie américaine s’est contractée pendant deux trimestres consécutifs.

Le centre-ville de San Francisco n’a pas tout à fait la sensation de ville fantôme qu’il avait en février, mais il a encore de vastes étendues de vitrines vides, peu de navetteurs et des taux d’inoccupation immobiliers commerciaux record, ce qui est également le cas à New York (bien que Manhattan se sente un beaucoup plus comme si c’était de retour à son agitation pré-pandémique).

Puis encore :

Les industries du voyage et de l’hôtellerie ne trouvent pas suffisamment de travailleurs. Les voyages sont revenus aux niveaux de près de 2019, bien qu’ils semblent se refroidir à mesure que l’été se termine. Les retards sont fréquents car les compagnies aériennes ne trouvent pas assez de pilotes et il n’y a pas assez de voitures de location pour satisfaire la demande.

Les restaurants font face à une grave pénurie de main-d’œuvre. Le mouvement syndical connaît sa plus grande année depuis des décennies alors que les travailleurs du commerce de détail de Starbucks et les ouvriers d’entrepôt d’Amazon tentent d’utiliser leur influence pour obtenir des concessions de leurs employeurs. Reddit est rempli de discussions sur les gens quitter les emplois peu rémunérés et les employeurs abusifs pour … faire autre chose, même si on ne sait pas toujours exactement quoi.

Une économie en déclin ne s’accompagne généralement pas d’une inflation élevée et d’un marché du travail en effervescence.

Voici ma théorie sur ce qui se passe.

Le choc pandémique a transformé 2020 en une année qui a changé d’époque. Et tout comme les attentats terroristes du 11 septembre 2001, tous les effets économiques et sociétaux ne seront pas compris avant des années.

Les Américains ont connu la mort de membres de leur famille et d’amis, un isolement à long terme, des changements et des pertes d’emploi, des maladies persistantes, la criminalité urbaine et la destruction de biens, des catastrophes naturelles, une élection présidentielle qu’une grande partie du parti perdant refuse d’accepter et une invasion du Congrès par une foule en colère, le tout en moins d’un an.

Beaucoup de gens font face à ce traumatisme – et à la suspicion croissante que l’avenir réserve plus de mauvaises nouvelles – en ignorant la bienséance, en ignorant les attentes de la société et même en ignorant les dures réalités de leur propre situation financière. Au lieu de cela, ils saisissent le moment et suivent leurs caprices.

Les consommateurs n’agissent pas de manière rationnelle et les économistes ne peuvent pas donner de sens à leur comportement. Il n’est pas surprenant que le PDG de Yum Brands, propriétaire de Taco Bell, KFC et Pizza Hut, ne le puisse pas non plus.

Appelez cela la grande agitation.

Comment cela pourrait-il se manifester ? Dans une décennie, quel regard porterons-nous sur les années 2020 ?

Peut-être:

Les travailleurs âgés continueront de quitter le marché du travail dès qu’ils en auront les moyens, dépensant moins à long terme pour conserver leur indépendance et regroupant des emplois indépendants ou à temps partiel selon les besoins. Le marché du travail restera tournée vers les travailleurs.

Les travailleurs occupant des emplois moins bien rémunérés exigeront plus de dignité et des salaires plus élevés de la part de leurs employeurs, et seront plus disposés à changer d’emploi ou à démissionner s’ils ne les obtiennent pas.

Les gens déménageront davantage pour des raisons de style de vie et personnelles plutôt que pour rechercher un emploi. Les travailleurs surmenés continueront de fuir les environnements urbains pour les banlieues et la campagne, et les banlieues situées à une à trois heures de route des grandes villes verront une hausse de la valeur des propriétés et un afflux de résidents. Les citadins dévoués trouveront des raisons de changer de ville, créant ainsi plus de désabonnement et réduisant les liens communautaires.

Les derniers vestiges de la loyauté des employés disparaîtront à mesure que de plus en plus de personnes chercheront à s’épanouir avant d’être payées. Comme l’a récemment déclaré une technicienne qui a quitté son emploi chez Expedia pour travailler pour la société de technologie solaire Sunrun, “Vous réalisez simplement qu’il y a un peu plus dans la vie que de maximiser votre forfait de compensation.”

Les employés qui ont prouvé qu’ils pouvaient faire leur travail à distance résisteront à revenir au bureau, obligeant les employeurs à faire des lieux de travail hybrides la norme. Les habitudes de dépenses changeront de façon permanente, les entreprises desservant les navetteurs et les travailleurs urbains continuant de lutter.

Ceux qui ont un revenu disponible le dépenseront vigoureusement pour des expériences – voyages, restaurants, bars, hôtels, musique live, vie en plein air, sports extrêmes – tout en limitant l’achat de biens matériels haut de gamme et de divertissement à domicile, y compris l’accès Internet haut débit et le streaming. service des médias. La pandémie a été l’occasion de se replier et d’améliorer le nid. Maintenant que nous avons tout le mobilier et les pelotons dont nous avons besoin, il est temps de sortir et de s’amuser.

Il est possible que cet été soit la pierre angulaire de cette période d’incertitude et que les consommateurs arrêtent soudainement de dépenser cet automne, envoyant les États-Unis dans une récession. D’autres événements “cygne noir” comme les guerres, les catastrophes naturelles, une aggravation ou une nouvelle pandémie, ou des troubles politiques plus répandus pourraient de la même manière écraser tout signe de vie dans l’économie.

Même ainsi, certains des changements comportementaux et sociétaux qui se sont produits pendant la pandémie se révéleront permanents.

Ces signaux devraient devenir plus clairs dans les rapports sur les bénéfices à mesure que nous nous éloignons des comparaisons d’il y a un an avec l’ère du verrouillage de la pandémie et que les taux d’intérêt se stabilisent. Ensuite, nous découvrirons quelles entreprises et quels secteurs économiques sont vraiment résilients alors que nous entrons dans cette nouvelle ère.

