202 députés ont soutenu Sunak – mais 400 000 d’entre vous votent pour une élection générale maintenant

Au total, 202 députés conservateurs ont soutenu Rishi Sunak pour être le prochain Premier ministre – mais près de 400 000 d’entre eux L’indépendantLes lecteurs de ont maintenant demandé leur mot à dire sous la forme d’élections générales.

En moins d’une semaine, plus de 390 000 personnes ont apposé leur nom sur une pétition mise en place par ce journal arguant qu’il est temps que les électeurs décident qui doit gouverner le pays.

L’ancien chancelier a été nommé chef conservateur lundi après avoir obtenu le soutien d’une majorité de députés conservateurs, et ses rivaux Boris Johnson et Penny Mordaunt se sont tous deux retirés de la course.

Il devrait se rendre au palais de Buckingham pour rencontrer le roi Charles III pour prendre la relève au n ° 10 mardi.

M. Sunak a exclu une élection rapidement après l’annonce qu’il deviendrait le deuxième député conservateur à se voir remettre les clés du n ° 10 depuis le dernier vote national en 2019, après une course qui est finalement devenue un couronnement basé uniquement sur les nominations des députés conservateurs.

S’exprimant après avoir été couronné par le Comité des députés d’arrière-ban de 1922 lundi après-midi, M. Sunak a clairement indiqué aux députés conservateurs lors d’une réunion à huis clos qu’il ne se rendrait pas tôt dans le pays.

Le député conservateur Simon Hoare a déclaré que les partis d’opposition “voulaient toujours des élections”, mais que M. Sunak en avait exclu une. « Son message clé au public est : ‘Pouvez-vous nous donner l’espace et le temps, pouvez-vous nous donner plus de patience ?’ Et il dira que cela en vaut la peine.

Un député aurait déclaré que M. Sunak “avait clairement indiqué qu’il irait [to the polls] dans deux ans », tandis qu’un autre aurait dit qu’il avait « fait clairement comprendre que la prochaine élection était loin ».

Dans l’état actuel des choses, la dernière date à laquelle les prochaines élections générales pourraient avoir lieu en vertu de la loi est janvier 2025. Le Premier ministre a le pouvoir de décider de la date à tout moment avant cette date.

La députée Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a réitéré l’appel du parti à des élections générales, en tweetant : “Personne n’a voté pour cela.”

Dans une déclaration, elle a ajouté: «Ce que nous avons vu se dérouler ici est un couronnement et non une véritable élection où les gens ont pour mandat de servir le peuple britannique de ce pays.

« Rishi Sunak a été rejeté par les membres de son propre parti il ​​y a seulement quelques semaines.

“Les habitants de ce pays méritent maintenant que nous allions vers l’électorat pour présenter nos politiques sur la façon dont nous allons faire face à cette crise du coût de la vie que les conservateurs ont imposée au peuple britannique et lui ont permis de voter.”

Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a déclaré que les députés conservateurs avaient “installé un autre Premier ministre déconnecté sans aucun plan pour réparer les dégâts et sans donner la parole au peuple britannique”.

Le SNP a déclaré que les conservateurs “ne peuvent pas être autorisés à imposer un troisième Premier ministre sans élections générales”.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que M. Sunak devrait accepter un vote et “ne doit pas déclencher une nouvelle vague d’austérité”.

La dirigeante de Plaid Cymru à Westminster, Liz Saville Roberts, a déclaré que son couronnement par 202 députés était “anti-démocratique”, tandis que la députée verte Caroline Lucas a déclaré qu’il était “difficile de penser à un Premier ministre avec moins de mandat pour gouverner que Rishi Sunak”.

Le pair conservateur et ministre des Affaires étrangères Zac Goldsmith a rompu les rangs dimanche soir pour avertir qu’il “sera moralement inévitable” pour son parti de refuser à la nation son mot à dire.

M. Goldsmith, ministre d’État pour l’Asie, l’énergie, le climat et l’environnement, a déclaré qu’il était inconcevable d’avoir un troisième nouveau Premier ministre et une politique “à des kilomètres du manifeste original” sans élection générale.

Cela vient alors qu’un nouveau sondage a révélé que près des deux tiers des électeurs veulent des élections générales avant la fin de l’année.

Quelque 62% des personnes interrogées ont déclaré à la société de sondage Ipsos qu’elles souhaitaient voir des élections générales se tenir en 2022, une fois que Rishi Sunak aurait pris ses fonctions.

La proportion du public réclamant des élections générales a augmenté depuis que Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre.