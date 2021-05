2012 ou 2021, rassembler le gardien de but de Pep Guardiola pour gagner le match n’est qu’une affaire de Chelsea

C’était censé être la nuit où Pep Guardiola et son Manchester City équipe pleine de superstars a enfin mis la main sur le prix qu’elle attendait, l’UEFA Champions League. De plus, c’était censé être le envoi parfait pour leur légende Sergio Aguero qui avait dit un jour qu’il ne quitterait le club qu’après avoir remporté le titre convoité de l’UCL. Mais le destin avait d’autres plans car la frappe de Kai Havertz à la 42e minute a suffi à prolonger l’attente du Blue Moon pour se lever sur l’Europe.

L’équipe de Pep Guardiola avait le ballon au début mais n’avait pas le contrôle de la procédure. Chelsea a intercepté, percé et avait un plan clair. Ils ressemblaient toujours au côté qui goûterait le sang en premier.

Il serait faux de dire que les Cityzens n’ont jamais eu l’occasion de marquer, mais ils ont été refusés par une défense désespérée de la dernière chance par le Chelsea backline, en particulier le cas où l’interception glissante d’Antonio Rudiger a refusé un certain but à Phil Foden.

Chelsea a également eu ses chances, mais la forme de Timo Werner ou son absence devant le but a continué alors qu’il s’est moqué de deux bonnes occasions de donner l’avantage aux Blues.

Puis vint le moment de la 42e minute que les fans de Chelsea du monde entier attendaient. Mendy a passé le ballon à Ben Chilwell qui, du flanc gauche, a passé le ballon au joueur de l’année de Chelsea, Mason Mount. L’Anglais a avancé une passe en profondeur qui a disséqué Ilkay Gundogan et John Stones près de la ligne médiane et est tombé droit sur le chemin de Havertz qui courait entre Zinchenko et Ruben Dias. Sentant le danger, Ederson a quitté sa ligne et est allé chercher le ballon près du bord de la surface de réparation, mais Havertz a gardé son sang-froid et a contourné le Brésilien avant de faire rouler le ballon dans un filet vide devant une foule de 16 500 personnes.

Mais ce n’est pas quelque chose de nouveau que les fans de Chelsea ont vu leur équipe faire pour la première fois contre une équipe dirigée par Pep Guardiola. Un événement similaire s’est produit en 2012 lors de la demi-finale contre Barcelone, qui est toujours considérée comme l’une des meilleures équipes à avoir jamais joué le beau jeu.

Tout comme cette année, Chelsea était alors l’outsider, leurs adversaires contrôlaient également le rythme du jeu il y a neuf ans. En 2012, c’est Fernando Torres, leur achat le plus coûteux à l’époque, qui a rassemblé Victor Valdes pour marquer dans un filet vide.

En dehors de ces deux cas, il y avait aussi quelques autres similitudes dans la saison de Chelsea :

1. Jeune manager inexpérimenté licencié à la mi-saison – Frank Lampard en 2021, Andre Villas-Boas en 2012.

2. Olivier Giroud devient le 1er joueur de Chelsea à marquer 6 buts dans une campagne UCL depuis Didier Drogba en 2012.

3. Opposition portugaise en quart de finale — Benfica en 2012, Porto en 2021

4. Chelsea affronte un adversaire espagnol en demi-finale, Barcelone en 2012 et le Real Madrid cette année.

5. Edouard Mendy garde plus de draps propres dans l’UCL que tout autre gardien de Chelsea depuis Petr Cech en 2012.

6. Thomas Tuchel devient le premier manager de Chelsea à remporter ses 3 premiers matchs à élimination directe de l’UCL depuis Roberto Di Matteo en 2012

7. Mason Mount et Ben Chilwell deviennent les premiers joueurs anglais à marquer dans le même match à élimination directe de l’UCL depuis John Terry et Lampard en 2012

9. Manchester City remporte la Premier League en 2012 et 2021

10. Manchester United termine deuxième de la Premier League

11. Antonio Conte remportant le titre de Serie A, avec la Juve en 2012 et avec l’Inter en 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici