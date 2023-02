"2004-2014 Décennie d’escroqueries, l’UPA a transformé chaque opportunité en crise": PM

Le Premier ministre Narendra Modi, s’exprimant à Lok Sabha un jour après l’attaque de Rahul Gandhi par le Congrès contre son gouvernement, a souligné les 10 ans de règne de l’UPA, qui avaient “saigné le pays à sec”. Répondant à la motion de remerciement à l’allocution du président au parlement, a lancé une forte attaque contre l’opposition et les 10 ans de règne de l’UPA dans le pays. “2004 à 2014 a été la décennie des escroqueries et de la violence et la marque de fabrique de l’UPA était de transformer chaque opportunité en crise”, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a accusé l’opposition d’être tellement « plongée dans le désespoir » qu’elle ne voit pas les progrès réalisés par le pays. “Et pourquoi n’en serait-il pas ainsi? Parce que dans la décennie entre 2004 et 2014…”, a-t-il dit, se lançant dans l’une de ses attaques les plus virulentes contre le Congrès.

“Avant 2014, entre 2004 et 2014, l’inflation était élevée. Cette décennie a été la plus corrompue depuis l’indépendance. Au cours des 10 années de règne de l’UPA, du Cachemire à Kanyakumari, le pays tout entier était aux prises avec le terrorisme. De J&K au nord-est, l’ensemble “La région n’a vu que de la violence. Au cours de ces 10 années, l’Inde était si faible sur la scène mondiale que personne n’était même prêt à écouter l’Inde. Entre 2004 et 2014, l’UPA a transformé chaque opportunité en crise”, a déclaré le Premier ministre Modi. des membres du BJP.

Au cours des neuf dernières années, au lieu de critiques constructives, des critiques compulsifs ont pris le dessus, “ceux qui pensent qu’abuser de Modi résoudra leurs problèmes”, a-t-il ajouté dans une référence archaïque à l’attaque de Rahul Gandhi hier.

“Hier encore au Parlement, il y a eu une discussion sur Harvard”, a ensuite ajouté le Premier ministre Modi, ne laissant aucun doute sur sa cible. “Le Congrès a déclaré que la destruction de l’Inde serait une étude de cas à Harvard. Cependant, au cours des dernières années, Harvard a réalisé une étude importante. Le sujet était : la montée et le déclin du parti du Congrès indien. À l’avenir, la destruction du Congrès sera pas seulement étudier à Harvard, mais aussi dans de nombreuses autres institutions à travers le monde », a-t-il ajouté.

Rahul Gandhi avait accusé le Premier ministre d’avoir aidé à développer l’empire commercial de Gautam Adani, dont les entreprises sont sous les projecteurs après un rapport préjudiciable du vendeur à découvert basé aux États-Unis, Hindenburg Research, alléguant des manipulations d’actions et des fraudes comptables par le groupe.

Il a déclaré que l’Université de Harvard aux États-Unis devrait se concentrer sur la situation. “L’Université de Harvard devrait étudier la relation entre la politique et les affaires – l’Inde est une étude de cas et le Premier ministre devrait recevoir une médaille d’or pour cela”, avait déclaré M. Gandhi dans son premier discours à Lok Sabha après son Bharat Jodo Yatra.

Le BJP a déclaré qu’il était clair que M. Gandhi ferait de Gautam Adani le centre de la campagne du Congrès pour les prochaines élections, et que cela échouerait de la même manière que leur attaque contre l’accord Rafale a échoué en 2019.

“Vous êtes frustré. Mais que pouvons-nous faire si les gens ne votent pas pour votre parti”, a déclaré le chef du BJP et ancien ministre de l’Union, Ravi Shankar Prasad.