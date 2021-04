Richard Hannon pense que Chindit a les engrenages nécessaires pour lui offrir une autre victoire dans les Qipco 2000 Guinées.

Hannon avait déjà réussi la Classique d’ouverture de la saison avec Night Of Thunder en 2014, et Chindit s’est préparé pour Newmarket samedi en remportant le Greenham à Newbury il y a quinze jours.

Dans ce qui semble être une bonne récolte d’enfants de trois ans cette saison et, avec Godolphin et Coolmore bien représentés, ainsi que Thunder Moon et les titres de participation supplémentaires de Mutasaabeq, Chindit devra être au sommet de ses pouvoirs.

« Il a mis beaucoup de temps à gagner la course à Newbury – ce qui me dit qu’il en avait besoin, et cela l’aura aiguisé », a déclaré Hannon.

«Nos chevaux Guinéas ont vraiment besoin de leur première course. Night Of Thunder a été battu dans son procès et a remporté les Guinées; Sky Lantern (vainqueur des 1000 Guinées en 2013) a également été battu dans son procès, donc ils en ont besoin.

« Une fois qu’ils ont eu ça, c’est juste une affaire de tic-tac. Il l’a fait un peu mardi matin, (Pat) Dobbsy l’a monté et il était heureux. Je ne pourrais pas être plus heureux avec lui – mais ça a l’air assez course intelligente, certainement plus chaude que le procès ne l’était.

« Un essai n’est pas un Derby, ce n’est pas leur objectif. Généralement, nous commençons à travailler les chevaux à Noël, mais juste un travail de routine. Cette année, nous n’avons pas pu nous mettre sur l’herbe pendant un mois ou six semaines – et cela a probablement fait une grande différence. , parce qu’il a été en all-weather tout le printemps. «

De nombreux juvéniles intelligents se présentent bien lors de leur tout premier galop, mais Hannon dit que ce n’était pas le cas de Chindit, vainqueur de quatre de ses cinq courses. Sa seule défaite est survenue à Newmarket dans le Dewhurst, mais l’entraîneur du Wiltshire a estimé que cela était dû au sol mou.

« Il faisait partie de ces chevaux qui ne montraient pas trop avant ses débuts mais qui ont bien gagné », a ajouté Hannon.

« C’est quand il a remporté la course Listed à Ascot que nous avons commencé à penser que nous en avions une belle. Le Champagne Stakes était une très bonne course, et il a fait la même chose. Il aime passer des chevaux. »

« Les moments de la journée à Newmarket suggéraient que le sol était lourd. Cela ne lui convenait pas ni (son coéquipier) Etonian. Je suis préoccupé par la piste, cependant, et j’espère que Newmarket rate les fortes averses.

« Il a fait toutes ses victoires sur des pistes plates comme Ascot, Newbury et Doncaster – et c’est très différent. Je ne sais pas s’il a apprécié la Dewhurst, mais je suis assez sûr que c’était au sol.

«C’est un joli petit cheval – mais il a des engrenages, il est très costaud et il est assez léger. Il y a plus à venir.

« Tous nos vainqueurs de guinées étaient différents à leur manière, mais ils étaient tous extrêmement talentueux. Gagner une guinée est une chose énorme. Que Chindit en fasse partie ou pas? J’aimerais bien le penser, mais nous ne le ferons pas. sachez jusqu’à ce qu’ils soient un mètre et demi plus bas. «

Évaluant les dangers, bien que l’Irlande tienne une main forte, Hannon estime que le plus grand est peut-être plus proche de chez lui.

Il a ajouté: « Je pense que le cheval de Charlie Hills (Mutasaabeq) est l’un des principaux dangers – il a un très bon pedigree, et ce serait probablement juste si cette année Sheikh Hamdan avait un vainqueur Guinéas. Pour ma part, j’aimerais voir cette.

« Cela avait l’air d’une course chaleureuse, mais il a géré la piste sans problème. Il est un danger. Il avait l’air d’un assez gros cheval – il pourrait y avoir plus à venir et il pourrait s’améliorer. Il serait un vainqueur très approprié. »

Bien qu’il soit attaché à la cour pendant la majeure partie de sa carrière, Dobbs n’a qu’un seul groupe un à son nom sur Pether’s Moon dans la Coronation Cup – alors Hannon adorerait présenter un rouage clé dans la roue avec une victoire de Guinée.

« Nous l’appelons ‘Mr Grumpy’. J’adorerais lui offrir un classique car il est l’un de nos gars – mais je ne pense toujours pas que vous le verriez sourire! » plaisanta Hannon.

«Pat est ici depuis des années – c’est un type adorable avec qui travailler et il a tout vu. Parfois, il peut gagner à cheval et ensuite quelqu’un peut ne pas le vouloir la prochaine fois, mais cela ne lui ébouriffe pas les plumes. lui.

« C’est un très bon jockey – et oui, il n’est pas reconnu. Il est très populaire parmi les autres jockeys, ce qui est un très bon signe. C’est l’un des meilleurs pilotes que je connaisse et c’est un bon type. »