200 soldats commenceront à livrer de l’essence LUNDI dans le but de mettre fin à la crise du carburant au Royaume-Uni après avoir suivi un cours intensif sur les poids lourds

PRÈS de 200 soldats commenceront à livrer de l’essence LUNDI dans le but de mettre fin à la crise du carburant au Royaume-Uni après avoir suivi un cours intensif pour poids lourds.

Les conducteurs de pétroliers militaires ont suivi une formation sur les sites de transport et seront déployés pour livrer du carburant aux parvis à travers le pays afin d’aider à soulager la situation, qui, selon le gouvernement, se stabilise.

L’armée sera déployée lundi pour aider à la crise du carburant Crédit : PA

Dans tout le pays, les Britanniques font toujours la queue pour faire le plein – mais le gouvernement dit que la situation se stabilise Crédit : Rex

Le ministère de la Défense a approuvé la demande d’assistance et les soldats commenceront à conduire des camions-citernes lundi de la semaine prochaine.

Le nouveau développement verra des soldats conduire des poids lourds après que le Premier ministre a été invité à « agir maintenant » alors que des milliers de Britanniques paniquent achètent dans les stations-service à travers le pays.

Il a également été annoncé qu’un régime de visa temporaire pour les conducteurs de poids lourds étrangers qui devait expirer le 24 décembre sera désormais prolongé jusqu’à la fin février.

Le gouvernement a déclaré que 300 chauffeurs de carburant pourront venir au Royaume-Uni depuis l’étranger « immédiatement » sous un visa temporaire sur mesure qui durera jusqu’en mars.

Et 4.700 autres visas destinés aux chauffeurs étrangers de camionnage alimentaire seront prolongés au-delà des trois mois initialement annoncés et dureront de fin octobre à fin février.

Mais le chancelier Rishi Sunak a averti que les pénuries de marchandises pourraient se poursuivre jusqu’à Noël, ajoutant que nous assistons à de « vraies perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ».

Il a déclaré au Mail: « Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour essayer d’atténuer autant que possible cela. »

Le chancelier a révélé qu’il avait « pleine confiance et optimisme » quant à la reprise économique, malgré les problèmes d’approvisionnement en énergie, en nourriture et en carburant.

Le gouvernement a déclaré que la demande de carburant s’est stabilisée et qu’il y a maintenant plus de livraisons que de ventes, mais que certaines parties du pays sont toujours confrontées à des défis.

Le chancelier du duché de Lancaster, Steve Barclay, a déclaré : « Le gouvernement a pris des mesures décisives pour lutter contre les perturbations à court terme de nos chaînes d’approvisionnement, et en particulier le flux de carburant vers les parvis.

« Nous voyons maintenant l’impact de ces interventions avec plus de carburant livré aux parvis que vendu et, si les gens continuent de revenir à leurs habitudes d’achat normales, nous verrons des files d’attente plus petites et empêcherons la fermeture des stations-service. »

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré : « Au cours du week-end, plus de 200 militaires auront été mobilisés dans le cadre de l’opération Escalin.

« Alors que la situation se stabilise, nos forces armées sont là pour pourvoir les postes vacants critiques et aider à maintenir le pays en mouvement en aidant l’industrie à livrer du carburant aux parvis. »

Le programme de visa temporaire a été annoncé la semaine dernière alors que les achats de panique frappaient les stations-service à travers le Royaume-Uni, une pénurie de conducteurs de poids lourds ayant affecté les approvisionnements en essence et en diesel.

En plus des chauffeurs étrangers, 5 500 travailleurs de la volaille seront également autorisés à entrer pour aider à approvisionner les rayons des supermarchés en dindes avant Noël.

ARMÉE DES SANS PLOMB

Le gouvernement a déclaré que ces travailleurs pourront désormais rester jusqu’au 31 décembre.

Mais il a ajouté que les visas ne seront pas une solution à long terme et qu’il souhaite que les employeurs investissent dans la main-d’œuvre nationale britannique au lieu de dépendre de la main-d’œuvre étrangère.

Il a déclaré qu’il travaillait également avec l’industrie pour trouver des solutions à long terme à la pénurie de chauffeurs de poids lourds et pour encourager davantage de personnes à entrer dans la logistique en améliorant les salaires et les conditions.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « Grâce aux immenses efforts de l’industrie au cours de la semaine dernière, nous voyons des signes continus que la situation aux pompes s’améliore lentement.

« Les niveaux de stock des parvis au Royaume-Uni ont tendance à augmenter, les livraisons de carburant aux parvis sont supérieures aux niveaux normaux et la demande de carburant se stabilise.

« Il est important de souligner qu’il n’y a pas de pénurie nationale de carburant au Royaume-Uni et que les gens devraient continuer à acheter du carburant normalement. Plus tôt nous reprenons nos habitudes d’achat normales, plus tôt nous pourrons revenir à la normale. »

Un chauffeur frappe un homme alors qu’une femme crie « arrête ça ! » dans la rangée de la station-service de Londres