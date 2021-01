À seulement 200 jours des Jeux olympiques de Tokyo, les capitaines des équipes indiennes de hockey masculin et féminin estiment que ce sera la période la plus cruciale de leur vie. Tous les deux Manpreet Singh et Rani, les skippers des équipes masculines et féminines respectives, ont averti que les joueurs ne devraient pas laisser des facteurs externes affecter leur objectif de succès dans la prestigieuse épreuve quadriennale.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient se tenir en juillet-août en 2020, ont dû être reportés à l’été 2021 en raison de la Covid-19 pandémie qui a jusqu’à présent fait plus de 18 lakh vies à travers le monde.

« Le plus grand apprentissage de l’année dernière a été de ne pas laisser des facteurs externes affecter notre objectif. Il peut y avoir de nombreuses incertitudes, mais nous devons nous préoccuper uniquement de ce qui est sous notre contrôle et c’est de travailler pour être notre meilleur. Il pourrait y avoir plusieurs défis à relever. aux Jeux Olympiques cette année et nous devons y être mentalement préparés », a déclaré Manpreet.

Il a en outre déclaré que les 200 prochains jours, chaque joueur du groupe central devrait se concentrer à donner son 100 pour cent.

« Les 200 prochains jours vont être la période la plus importante de notre vie. Chacun de nous doit donner son 100% à l’entraînement et en compétition si nous voulons nous voir faire l’équipe indienne de Tokyo », a déclaré le milieu de terrain. .

Reflétant les vues de Manpreet, Rani a également convenu que dans les prochains mois, les joueurs devraient améliorer leur jeu dans tous les aspects.

« Dans le camp national précédent qui a duré plus de quatre mois, nous avons vraiment travaillé dur pour atteindre le niveau auquel nous étions auparavant. Au cours des prochains mois, notre objectif sera de continuer à nous améliorer dans tous les aspects du jeu. Nos compétitions cette année nous montrera où nous en sommes et ce qui doit être amélioré. À partir de maintenant, chacun de nous doit travailler pour être le meilleur », a déclaré le lauréat Rajiv Gandhi Khel Ratna.

Rani a déclaré que les joueurs ne devraient pas prendre leur place dans l’équipe pour acquis et qu’ils devront montrer qu’ils sont en effet les meilleurs pour faire la coupe.

« Tout le monde, y compris moi-même, ne peut pas prendre notre place dans l’équipe pour une garantie et nous devons prouver à chaque séance et à chaque match pourquoi nous méritons notre place dans l’équipe. Nous avons un très bon groupe de jeunes à venir et je suis sûr qu’ils va nous pousser à gagner une place « , a déclaré Rani.

« J’attends avec impatience une bonne compétition au sein de l’équipe car elle fait ressortir le meilleur de nous. Une autre chose sur laquelle nous devons nous concentrer est notre santé mentale et aussi prendre soin de notre corps avant les Jeux pour éviter toute blessure ». elle a ajouté.