200 pompiers du Costa Rica et du Brésil aident à lutter contre les incendies de Shuswap

Lundi a apporté d’autres bonnes nouvelles du front des incendies de forêt dans le Shuswap.

Dans sa mise à jour du 14 août sur les incendies de forêt locaux dans le district régional de Columbia Shuswap et les juridictions voisines, le programme d’urgence de Shuswap (SEP) a déclaré que le BC Wildfire Service accueillait 100 pompiers du Costa Rica au camp de base installé à l’aérodrome de Squilax.

« Ils rejoindront les équipes de la Colombie-Britannique, ainsi qu’une équipe d’environ 100 pompiers du Brésil », a déclaré SEP.

Les travaux se sont poursuivis sur les pare-feu pour aider à la protection de Lee Creek le long de la section sud-est de l’incendie.

Au cours du week-end, le CSRD et le district régional de Thompson Nicola ont déclassé les ordres d’évacuation émis en réponse aux incendies de forêt de 3 061 hectares de Bush Creek East et de 6 505 hectares de Lower East Adams Lake en alertes d’évacuation. Avec cela, les évacués ont de nouveau pu monter à bord du traversier du lac Adams pour retourner dans leurs propriétés. Lundi, un ordre d’évacuation restait en vigueur pour une zone située au sud du terminal de ferry d’Adams Lake dans la juridiction de la bande d’Adams Lake. Le SEP a déclaré dimanche que « les habitants de cette zone ne seront pas autorisés à rentrer chez eux car le risque d’incendie reste trop grand ».

Les efforts de nettoyage se sont poursuivis le long de Rawson Road et SEP a déclaré que des évaluateurs d’arbres dangereux et des abatteurs d’arbres étaient dans la région pour soutenir les équipes et l’équipement lourd.

Des températures plus élevées étaient attendues tout au long de la semaine, tout comme des vents qui pourraient augmenter le comportement du feu, le rendant plus visible pour les habitants de la région. Avec l’alerte d’évacuation en vigueur, le SEP a exhorté les résidents de Dorian Bay, Woolford Point et Enns Reach à être prêts à partir à court préavis si nécessaire.

