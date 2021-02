Les sauveteurs ont recherché lundi plus de 200 personnes portées disparues dans l’Himalaya indien, dont certaines emprisonnées dans un tunnel, après qu’une partie d’un glacier s’est détachée, envoyant un torrent d’eau, de roches et de poussière dans une vallée de montagne.

La violente surtension de dimanche en dessous de Nanda Devi, le deuxième plus haut sommet de l’Inde, a balayé le petit projet hydroélectrique de Rishiganga et endommagé un plus grand plus en aval de la rivière Dhauliganga en cours de construction par la société d’État NTPC.

Dix-huit corps ont été retrouvés à flanc de montagne, ont indiqué des responsables.

La plupart des personnes portées disparues étaient des personnes travaillant sur les deux projets, une partie des nombreux projets que le gouvernement a construits au fond des montagnes de l’État d’Uttarakhand dans le cadre d’une poussée de développement.

«À l’heure actuelle, environ 203 personnes sont portées disparues», a déclaré le ministre en chef de l’État Trivendra Singh Rawat, et le nombre évoluait à mesure que de plus en plus d’informations sur les personnes touchées par le déluge émergeaient de la région éloignée.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de l’eau traversant un petit site de barrage, emportant du matériel de construction et abattant de petits ponts.