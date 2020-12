La langue anglaise, manquant d’un mot commode pour transmettre le sentiment de joie dans la souffrance d’un autre, s’est plutôt tournée vers l’allemand. Il peut être inconfortable d’admettre mais nous avons tous éprouvé des sentiments de Schadenfreude à un moment donné.

Quand il s’agit de football, il est naturel de prendre un plaisir voyeuriste à regarder une chute géante. J’ai senti que de nombreux adeptes de la Bundesliga étaient touchés par ces émotions en regardant Hambourg souffrir d’une série de coups rapprochés avec la relégation avant de finalement descendre pour la première fois en 2018. HSV, bien qu’ils continuent d’essayer de tracer une route vers la première division, ont sans aucun doute passé le Schadenfreude torche à Schalke.

2 Liés

Je dois admettre que je me sens un peu mal à l’aise à ce sujet. Bien que je ne sois pas un fan de Schalke en tant que tel, j’ai un immense respect, voire de l’affection pour le club de Gelsenkirchen et ses traditions. Certaines de mes conversations préférées dans les trains à travers l’Allemagne ont été avec des fans de Die Konigsblauen (Royal Blues) sur les triomphes du club au pays et en Europe, ainsi que sur leurs quasi-échecs pour les titres de champion.

Mais l’incarnation de Schalke de cette saison est misérable, même si nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été avertis. En juillet, lors d’une conférence de presse sinistre et inquiétante, Alexander Jobst, membre senior du conseil d’administration, a révélé la dure vérité. Les objectifs sportifs seraient revus à la baisse, le football européen n’étant plus atteignable, des économies internes massives seraient nécessaires au milieu d’une dette croissante de près de 200 millions d’euros (225 millions de dollars). Schalke avait été plus que la plupart blessé par la pandémie COVID-19.

– Diffusion en direct: Schalke 04 contre Augsburg 13/12, 9h30 HE

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Malgré cette sombre révélation de Jobst, nous avons dû le voir sur le terrain cette saison pour vraiment le croire.

Schalke, qui avait disputé 16 matchs sans victoire pour terminer le trimestre dernier, n’était au moins pas en relégation grâce à un fructueux Hinrunde (la première moitié de la campagne). Mais le chef sportif Jochen Schneider a haussé les sourcils en restant fidèle à l’entraîneur sous le feu David Wagner, alors que beaucoup pensaient qu’un changement d’été serait le meilleur pour correspondre à la nouvelle réalité du club.

L’optique n’était pas excellente pour Schneider lorsqu’il a été contraint de limoger Wagner deux matchs dans cette campagne, à la suite d’une humiliation 8-0 la nuit d’ouverture contre le Bayern et d’une défaite 3-1 à domicile contre les maîtres échappatoires de la saison dernière, le Werder Brême.

Manuel Baum, un homme avec une solide réputation basée sur son travail antérieur de développeur de talents et de coach à Augsbourg, a été recruté. Un rendez-vous assez décent mais avec quelle matière première devait-il travailler?

Schalke est sans victoire en 26 ans, n’ayant plus remporté de match en Bundesliga depuis le 17 janvier. Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

L’un de leurs plus gros atouts, l’international américain Weston McKennie, avait déjà été prêté à la Juventus par nécessité financière dans le cadre d’un accord d’une valeur de 3 millions d’euros qui pourrait devenir permanent pour 18 millions d’euros. L’équipe Schalke portait un look décousu, pleine de joueurs qui avaient été prêtés ailleurs comme Hamza Mendyl, Nabil Bentaleb, Ralf Fahrmann et Mark Uth. Les chevilles carrées dans les trous ronds étaient partout et il y a donc eu une tentative effrénée d’ajouter à l’équipe en septembre, même compte tenu des restrictions financières considérables du club.

Vedad Ibisevic, un serviteur de Bundesliga de longue date, a rejoint à 36 ans; l’attaquant Goncalo Paciencia a été prêté par l’Eintracht Francfort; Kilian Ludewig, 20 ans, qui avait été prêté à Barnsley par le FC Salzburg, a été invité à combler un écart considérable à l’arrière droit. Tout cela a semblé très confus plutôt que faisant partie d’un plan global.

Sous Baum, Schalke a récolté trois maigres points en huit matchs. La course sans victoire qui remonte à janvier a maintenant englobé 26 matchs, alors que les Royal Blues se rapprochent du record indésirable de Bundesliga de 31 matchs de Tasmanie Berlin établi en 1965-66. La Tasmanie, ajouts de dernière minute cette saison-là, n’est entrée que parce que la licence de Hertha avait été révoquée pour avoir enfreint les règles de salaire des joueurs. Ils ont été relégués, pour ne jamais revenir après avoir marqué seulement 15 buts et en avoir concédé 108.

Derek Rae, la voix télévisée d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Il a été déjà assez grave de regarder erreur après erreur d’un côté de Schalke en manque de confiance, mais il y a aussi eu le spectacle de « Turbulent Tuesday » il y a quelques semaines. Plus Schadenfreude pour certains. La hache est tombée sur le directeur technique Michael Reschke, dont la relation avec Schneider avait dépassé le point de non-retour. Il a également été annoncé qu’Ibisevic partirait en janvier d’un commun accord.

L’intérêt principal était cependant dans les supposés mécréants Amine Harit et Nabil Bentaleb, tous deux suspendus de l’équipe. Jeune Harit Denkpause (pause pour réflexion) est maintenant terminé et il est retourné dans l’équipe en milieu de semaine. Il y a un bon joueur là-bas et j’espère qu’il pourra à nouveau montrer à quel point il peut être un contributeur précieux et créatif. Bentaleb, en revanche, ne semble plus convenir à Schalke (les mots du club ne sont pas les miens) et ils chercheront à le décharger cet hiver.

Les blessures n’aident pas non plus les côtés de Baum. Le week-end dernier, avec Frederik Ronnow et Ralf Faehrmann tous deux absents, le gardien de troisième choix, Michael Langer, 35 ans, se tenait entre les poteaux contre le Bayer Leverkusen. L’apparition est survenue plus de 13 ans (5020 jours) après sa seule apparition en Bundesliga contre Stuttgart.

En fait, Langer s’est superbement acquitté, réalisant une série d’arrêts de premier ordre alors que ses adversaires Leverkusen l’ont testé à maintes reprises. Mais Schalke est toujours tombé à une défaite 3-0.

jouer 0:57 Le grand Steve Cherundolo de l’USMNT revient sur les débuts en Bundesliga de Matthew Hoppe, originaire de Californie, pour Schalke.

Récemment, l’accent a été mis sur les jeunes joueurs de l’académie des jeunes, le célèbre Knappenschmiede, comme l’Américain Matthew Hoppe, récemment promu de l’équipe des moins de 23 ans. L’entraîneur de cette équipe, Torsten Froehling, peut s’attendre à ce que plus de ses joueurs soient recrutés par l’équipe première dans les mois difficiles à venir.

Bien que cela semble être une course sans victoire sans fin, Schalke a au moins montré une volonté de se battre, de se battre et de courir au cours des deux derniers matchs, couvrant plus de 120 kilomètres en équipe les deux fois. Mais lorsque chaque match est jonché d’erreurs fondamentales en défense et en attaque, il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour une équipe en difficulté.

Même si Schalke est devenu une sorte de risée, leurs matchs de championnat d’ici Noël offrent des possibilités de victoires pour les remettre sur les rails et combler l’écart de quatre points en matière de sécurité. Je ne suis pas sûr que je les soutiendrais pour l’emporter dimanche sur l’ancien club de Baum, Augsbourg, mais les matchs à domicile par la suite pour compléter le calendrier de la Bundesliga contre Fribourg et Bielefeld, des équipes toujours à portée de main, semblent plus prometteurs en tant que course stérile potentielle. busters.

Les présages sont tout sauf positifs pour cette équipe très suivie et les Royal Blues planifieront déjà au cas où une relégation leur arriverait pour la première fois depuis 1988. À l’heure actuelle, il est facile de faire valoir que ceux qui s’y livrent Schadenfreude sont loin d’être finis avec Schalke.