200 anciens employés se rendront à la station balnéaire de Lytton à Kumsheen pour le 50e anniversaire

Dans ce qui devrait être l’un des plus grands rassemblements dans la région de Lytton depuis les incendies de forêt de 2021, plus de 200 anciens employés célébreront le 50e anniversaire de Kumsheen Rafting Resort ce long week-end.

La célébration d’un an débutera ce long week-end de la fête de Victoria, 2023 marquant 50 ans depuis que Bernie Fandrich a commencé à faire du rafting sur la rivière.

« Imaginez près de 300 000 excursions en radeau, plus de 700 employés, des histoires d’amour épiques et même quelques travailleurs multigénérationnels dans la principale destination de rafting de la Colombie-Britannique et vous commencerez à comprendre ce que cela signifie pour le Kumsheen Rafting Resort de Lytton d’avoir 50 ans », lit un communiqué avant l’événement.

Kumsheen est devenu un employeur majeur dans la région, à commencer par la société d’aventure originale de Fandrich qui comprenait un radeau, un guide et une camionnette Volkswagen garée à côté de la rivière.

Plus de 200 anciens employés devraient retourner à Kumsheen ce week-end pour « échanger des histoires, partager des expériences passées et faire une autre descente sur la puissante rivière Thompson ».

Et cette année devrait être importante pour Kumsheen, car la station étend ses activités.

Le directeur général Andrew Fandrich a déclaré qu’ils avaient acheté Shaw Springs, ajoutant de nouveaux spots de camping-car et de nouveaux hébergements et un nouveau point de lancement pour nos voyages.

Il fait suite à l’incendie de forêt dévastateur où une grande partie du village voisin de Lytton a été décimé en juin 2021, mais malgré cela, les affaires ont rebondi.

Andrew, le fils du fondateur Bernie, a déclaré qu’il était optimiste que les anciens exploitants de Jade Springs ouvriront un nouveau restaurant sur leur propriété plus tard cet été. Jade Springs était l’une des nombreuses entreprises perdues dans l’incendie.

Pour Bernie, ce week-end sera l’occasion de retrouver de vieux amis et collègues « et de redescendre la rivière ensemble ».

« Ce sera amusant de voir ce que font certains de ces vieux coquins. »

La station sera fermée ce week-end pour les activités, mais Andrew a déclaré que 2023 « s’annonce déjà comme une excellente saison ». Et ce, malgré de graves inondations ailleurs dans la province.

« Bien que certains des affluents de la Thompson aient été inondés, la rivière principale coule en fait normalement pour cette période de l’année. Ce sont d’excellentes conditions de rafting au printemps.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

LyttonTourisme