20 temps forts de la Paris Design Week

Ce mois-ci, Paris s’illumine avec des célébrations du design dans toute la ville – un tourbillon d’avant-premières, d’expositions et de vitrines évoquées par le salon Maison&Objet et Déco Off, l’événement tissus, revêtements muraux et passementerie qui s’étend dans les magasins et les galeries (du 18 au 22 janvier). C’est un endroit pour se perdre dans les motifs et les imprimés, avoir un premier aperçu du design français et international et admirer les trésors d’antiquités et les marchés de la ville en cours de route. Voici notre tour d’horizon des points forts. . .

GP & J Baker x Kit Kemp Design Studio

Papier peint GP & J Baker x Kit Kemp Design Studio Front Row

Designer et hôtelier Kit Kemppremière collaboration de avec une maison britannique de tissus et de papiers peints GP & J Baker transmue son style éclectique en imprimés saturés de couleurs, papiers peints, rayures et broderies artisanales (aux côtés d’un lin uni). Présenté en avant-première au showroom Rue du Mail de GP & J Baker, l’accroche-regard de la collection est Front Row, un imprimé de type patchwork initialement envisagé comme décor pour l’avant-poste branché Tribeca de Kemp, le Hôtel Warren Street, inspiré de l’artisanat des Indiens Gujariti que Kemp décrit comme des « maîtres de l’art ». Tout aussi évocateur est Robina’s Dinner Party, un design réinterprétant les assiettes folkloriques peintes à la main de la céramiste Robina Jack, entourées de motifs complexes. Des scènes pastorales plus traditionnelles fondent Knight’s Tale, un design original GP & J Baker des années 1920 rafraîchi dans des couleurs modernes, tandis que la collection Kemp’s Stripes comprend les motifs tissés exubérants Runaway et Wild One. Il existe trois offres pour les amateurs de broderie : Toile de fond, un motif ludique sur du lin uni, la broderie épaisse de Spin-Off et Ring Road, un motif de lignes enroulées légèrement peintes.

Loro Piana

Collection d’intérieurs 2024 de Loro Piana © www.aquilamattia.it

La personnalisation est la clé de la marque Collection d’intérieurs 2024, qui sera présenté dans son espace éphémère de la rue des Saints-Pères. Retrouvez des nappes prêtes à orner de broderies, de liserés ajourés et contrastés. Il existe également une collection de lits en coton et lin biologiques, ainsi qu’en coton et cachemire, qui peuvent être somptueusement superposés avec une couverture en cachemire queen-size bordée d’un ruban à chevrons en cachemire au choix, ainsi que le tapis Sils en laine de Nouvelle-Zélande, tissé à la main sur métiers à tisser à des tailles personnalisées.

Costes x Liaigre

La première capsule de Costes x Liaigre va des tabourets aux sièges en passant par l’éclairage © Benoit Auguste

La maison La première collection capsule de la marque hôtelière française branchée Costes sera dévoilée dans son magasin phare de la rue du Faubourg St-Honoré. Cinq pièces – allant du tabouret aux sièges en passant par le luminaire – rendent hommage à la décoration de Christian Liaigre à Hôtel Costesle repaire des stars de la rue Saint Honoré.

Lelièvre et Quenin 1865

La nouvelle marque de tissus Quenin 1865 de Lelièvre fait revivre une entreprise française historique du boom de la soie © Alexandre Tabaste

La maison du tissu du patrimoine français présente sa marque Quenin 1865, renaissance d’une entreprise française historique créée en 1865 lors de l’essor de la soierie lyonnaise. Lelièvre a acheté l’usine Quenin en 1973, accédant à son savoir-faire et à ses archives séculaires, explorées par la directrice artistique Ingrid Lager, donnant naissance à de nouvelles créations et à une collection autonome de tissus, papiers peints et tapis, qui fait sa première sortie à Paris à Galerie Italienne rue du Louvre. Attendez-vous à voir des jacquards, des imprimés, des broderies, des rayures, des motifs indiens et des damassés aux motifs surdimensionnés et aux nouvelles couleurs, qui peuvent être mélangés et assortis pour créer de nouvelles combinaisons.

Citron

Table Draperie Citron

Les nouvelles créations du designer sud-africain Yaniv Chen feront leurs débuts aux côtés des créations existantes. Citron pièces dans un espace immersif de style salon chez Maison&Objet. L’ensemble transmet un sentiment de nostalgie : des archétypes traditionnels et familiers sont réinventés comme la chaise Rambling, la table de nuit Park et la table Drapery – une pièce unique fabriquée en Italie à partir d’un seul bloc de travertin.

1838 Revêtements muraux x Victoria and Albert Museum

1838 Wallcoverings plonge dans les archives du V&A Museum pour découvrir neuf nouveaux motifs de papier peint

Neuf motifs de papier peint dans plus de 30 coloris passent « de la grandeur de Pineapple à la complexité de Calico Shell et à l’opulence des designs classiques de Walter Crane », dans une collection inspirée des gravures sur bois, des croquis à l’aquarelle et des textiles vintage de le musée de Londresles archives sacrées. Attention au pop-up à Galerie Câlinrue de l’Échaudé, et la saisissante fresque murale Guirlande de Rāgini : une peinture ragamala des années 1700 dans laquelle des éléments de l’aquarelle originale ont été soigneusement modifiés, redessinés et reproduits.

Magic Circus Éditions

Magic Circus Éditions Big Chain 01 – Suspension Empoli de Marie-Lise Féry

Celle de Marie-Lise Féry les designs ludiques attireront le regard chez Maison&Objet. Sa suspension Big Chain 01 – Empoli est un compte-gouttes. «Je voulais plonger le spectateur dans l’architecture envoûtante des maisons ancestrales éclairées par des lanternes, lévitant dans l’espace tel un acrobate enchanté», dit-elle à propos des globes de verre suspendus à de grosses chaînes métalliques. Son lustre de style Spoutnik à 36 bras est également suspendu à une chaîne de style industriel et attendez-vous à voir d’élégantes appliques murales Candy Eye jaillissant des surfaces en métal et en verre opale aux teintes pastel. Le mobilier de la marque est tout aussi inventif : on y retrouve un bureau-étagère prenant la forme de poteaux allant du sol au plafond entrecoupés d’étagères ; et des socles « évoquant le raffinement délicat d’un pion d’échecs ».

Collection Invisibles

La Collection Invisible présente une édition limitée de meubles acquis par Mobilier National © Rodrigo Rize

Le galerie de créations en ligne fait équipe avec Mobilier National, l’institution de promotion des arts décoratifs français, pour la deuxième année consécutive lors de la Design Week. Ensemble, ils présentent une édition limitée de mobilier contemporain acquis par le Mobilier National dans le cadre de sa Campagne d’Acquisition 2023 (une initiative dans laquelle il achète des pièces sélectionnées à des créateurs pour sa collection, qui met en valeur le design français exemplaire) lors d’une exposition de l’artiste Hamreï à Féau & Cie, le spécialiste historique de la boiserie française de la rue Laugier. L’édition limitée sera disponible à la Collection Invisible après l’exposition.

Ligne Roset

Ligne Roset présente 18 pièces rééditées de Pierre Guariche

Le français fournisseur de design contemporain présente 18 pièces rééditées du regretté designer Pierre Guariche, figure importante du design français du milieu du siècle, surtout connu pour ses luminaires et ses meubles, fabriquées par le fabricant français Cinna. Jetez un œil à la galerie d’art contemporain Galerie Italienne rue du Louvre.

De La Espada

Chaise 179 Altair et bureau 180R Deneb par Anthony Guerree © Yuki Sugiura

Direction la galerie d’art contemporain Amélie Maison d’Art rue Séguier pour découvrir les créations du designer français Anthony Guerrée, aux côtés d’une collection organisée d’art abstrait. L’exposition, qui se déroule jusqu’au 18 mars, évoquera « le sentiment d’être chez soi » avec De La Espada des meubles emmenant les visiteurs de la salle à manger au salon et au bureau à domicile. Guerrée est ravi de présenter ses créations sculpturales dans sa ville natale – et dans sa galerie d’art parisienne préférée. “Cela a une signification profonde car cela brouille les frontières traditionnelles entre l’art et le design”, dit-il.

De Gournay

Une image de la période Edo de la plaine de Musashi

L’une des plus belles époques de la peinture japonaise (la période Edo, d’environ 1615 à 1868) inspire des dessins peints à la main qui transportent vers un pays de saules arqués sur des fonds dorés, de vignes de gloire du matin traînant sur des clôtures de bambou et de lunes de récolte brillant sur le bleu nuit. ciels. La nouvelle collection nommée Byōbu, exposée dans l’appartement de la marque rue des Saints-Pères jusqu’à 18h tous les jours pendant le festival, rend hommage aux paravents traditionnels japonais ornés de scènes de terre, de ciel et de marine. De Gournay leurs propres artistes utilisent bon nombre des mêmes techniques à travers le coup de pinceau et la couleur.

Christie’s

Banc Blister en cuir Normal Studio

Faits saillants de l’œuvre de Studio Ymer&Malte sera exposé à les commissaires-priseurs sur l’avenue Matignon. La maison de mobilier d’art est l’idée originale de la designer Valérie Maltaverne, qui travaille avec des designers et des artisans pour produire des éditions limitées utilisant les techniques traditionnelles des arts décoratifs. Cherchez Fallen Tree, un banc en bois qui semble pousser des branches d’un arbre, développé avec Benjamin Graindorge ; le banc Blister en cuir plié de Normal Studio et la lampe électrique Belle de Nuit ajourée de métal développée avec Océane Delain en biscuit de porcelaine, qui fait partie d’une collection commandée par le Musée Noguchi.

Petite Greene

Little Greene présente sa quatrième édition des National Trust Papers

Une tranche du patrimoine britannique rue Bonaparte, la salle d’exposition présentera la quatrième itération de la marque National Trust Papers – des designs nés de motifs originaux trouvés dans Fiducie nationale propriétés en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. L’ensemble de huit personnes (qui comprend un motif issu des propres archives du fabricant de peinture et de papier peint) s’étend de volées d’oiseaux exotiques jusqu’à des fleurs et des peintures murales tropicales à grande échelle, rafraîchies dans 42 coloris.

Collection et Textiles Delcourt

Christophe Delcourt Chaise Ode

Découvrez les dernières pièces du créateur français Christophe Delcourt et son équipe dans son showroom de la rue de Babylone. L’amour du designer pour le bois est exploré à travers des lignes simples : sa chaise Ode fait référence à la tradition des chaises d’atelier avec son dossier généreusement arrondi et sa base en V inversé, tandis que l’archétype de la chaise à dossier en paille est élégamment réinterprété dans son design Ari. Une approche plus lâche et plus organique définit la table console Nin, qui présente une base cathédrale en bois évidé aux courbes plongeantes.

Haute-Facture

Lumières à la Galerie Allain Ellouz, Quai des Grands Augustins

Haute-Facture – un groupe d’artisans appartenant à l’Ameublement Françaisl’association pour la promotion de la fabrication de meubles et d’intérieurs dans les arts décoratifs – a créé une…