20 suspects au procès des attentats de Paris : qui sont-ils ?

PARIS (AP) – Un total de 20 hommes font face à un verdict mercredi sur les attentats de 2015 à Paris par des extrémistes de l’État islamique contre le théâtre Bataclan, les cafés parisiens et le stade national.

La plupart de l’attention s’est concentrée sur le seul membre survivant de l’équipe d’attaque, Salah Abdeslam. D’autres sont accusés d’avoir préparé les attentats, qui ont fait 130 morts, ou d’avoir caché Abdeslam à la police. Certains sont présumés morts en Syrie et ont été jugés par contumace. Certains ont reconnu avoir aidé les assaillants mais ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant du complot d’attaque global.

Certains des hommes, dont les deux principaux suspects, font face à des accusations dans les attentats connexes de mars 2016 contre l’aéroport et le métro de Bruxelles.

Voici un aperçu de qui ils sont, de quoi ils sont accusés et des sanctions potentielles auxquelles ils sont confrontés à Paris :

ACCUSÉS DANS DES OPÉRATIONS DE COMMANDO

Salah Abdeslam, 32 ans : seul survivant des 10 assaillants partis le 13 novembre 2015, portant des gilets explosifs pour une série d’attaques coordonnées. Son gilet a ensuite été retrouvé abandonné, non explosé. Pour des accusations de meurtre terroriste et d’enlèvement, il risque la prison à vie. Le procureur ne veut aucune chance de libération conditionnelle.

Mohamed Abrini, 37 ans : A combattu avec l’État islamique en Syrie-Irak, accusé d’un rôle de direction, transportant des assaillants et des armes. Pour des accusations de complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à une peine d’emprisonnement à perpétuité ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Sofien Ayari, 28 ans : a combattu avec l’État islamique en Syrie-Irak, accusé d’avoir entraîné des assaillants, fourni des armes et planifié une attaque contre l’aéroport d’Amsterdam. Pour des accusations de complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à une peine d’emprisonnement à perpétuité ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans.

Oussama Krayem, 29 ans : a combattu avec l’État islamique en Syrie-Irak, accusé d’avoir formé des assaillants, fourni des armes et comploté un attentat jamais réalisé contre l’aéroport d’Amsterdam. Pour des accusations de complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à une peine d’emprisonnement à perpétuité ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans.

ACCUSÉ DE RÔLE OPÉRATIONNEL :

Omar Darif, alias Ahmad Alkhald (présumé mort en Syrie ; jugé par contumace) : a combattu avec le groupe État islamique, accusé d’avoir formé des assaillants, organisé des attentats. Pour des accusations de complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à une peine d’emprisonnement à perpétuité ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans.

Mohamed Bakkali, 35 ans : accusé d’avoir aidé à préparer les attentats, caché et transporté les assaillants. Inculpé notamment de complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à la prison à vie ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Fabien et Jean-Michel Clain (présumés morts en Syrie ; jugés par contumace) : Deux frères convertis à l’islam et ayant combattu en Syrie-Irak, soupçonnés d’avoir réalisé des messages vidéo et audio dans lesquels l’Etat islamique revendiquait les attentats. Pour des accusations de complicité de meurtre terroriste, ils risquent une peine d’emprisonnement à perpétuité ; le procureur ne veut aucune possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Ahmed Dahmani, 33 ans (en prison en Turquie ; jugé par contumace) : A combattu en Syrie-Irak, accusé d’avoir fourni des armes et des explosifs et d’avoir aidé à préparer les attentats. Pour des accusations incluant la complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à la prison à vie ; le procureur a requis une peine de 30 ans.

Oussama Atar (présumé mort en Syrie ; jugé par contumace) : accusé d’avoir aidé à organiser les attaques depuis la Syrie et l’Irak et d’avoir recruté des assaillants. Pour des accusations incluant la direction d’un groupe terroriste, il risque jusqu’à la prison à vie.

Obeida Aref Dibo (présumé mort en Syrie ; jugé par contumace) : a combattu avec le groupe État islamique en Syrie et en Irak, accusé d’avoir organisé le voyage des assaillants, implication directe dans l’organisation des attentats. Pour des accusations incluant la complicité de meurtre terroriste, il risque jusqu’à la prison à vie.

Adel Haddadi, 34 ans : a combattu en Syrie-Irak, accusé d’avoir accepté de participer à un attentat ; risque jusqu’à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste.

Muhammad Usman, 29 ans : a combattu en Syrie-Irak, accusé d’avoir accepté de participer à un attentat ; risque jusqu’à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste.

ACCUSÉ DE LIENS AVEC DES TERRORISTES

Ali El Haddad Asufi, 37 ans : Accusé d’avoir accompagné ou aidé d’autres membres du groupe, il risque jusqu’à 20 ans de prison pour association criminelle avec une entreprise terroriste ; le procureur ne demande que 16 ans.

Yassine Atar, 35 ans : Accusé d’avoir accompagné ou aidé d’autres membres du groupe, il risque jusqu’à la prison à vie pour association criminelle avec une entreprise terroriste ; le procureur n’a demandé qu’une peine de neuf ans.

AIDER ABDESLAM

Mohammed Amri, 33 ans : accusé d’avoir aidé Abdeslam à préparer les attentats et à fuir ensuite la France pour la Belgique. Pour des accusations telles que l’association criminelle avec une entreprise terroriste, il encourt jusqu’à 20 ans de prison ; le procureur en a demandé huit.

Hamza Attou, 28 ans : Accusé d’avoir aidé Abdeslam à fuir la France après les attentats pour la Belgique. Pour des accusations de relations avec une entreprise terroriste, il encourt jusqu’à 6 ans de prison.

AIDE BELGE

Ali Oulkadi, 37 ans : accusé d’avoir aidé Abdeslam à préparer les attentats et à se cacher de la police après sa fuite en Belgique. Pour des accusations telles que l’association criminelle avec une entreprise terroriste, il encourt jusqu’à 20 ans de prison ; le procureur en a demandé cinq.

Farid Kharkhach, 39 ans : Accusé d’avoir aidé la cellule en Belgique sans en connaître l’intention terroriste, il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ; le procureur a requis six ans.

Abdellah Chouaa, 41 ans : Accusé d’avoir aidé la cellule en Belgique sans en connaître l’intention terroriste, il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ; le procureur a requis six ans.

The Associated Press