20 signes indiquant que vos « vibrations » vous élèvent parmi les 1 % des personnes d’âge mûr | Trent Rhodes

Si vous vous demandez comment élever votre vibration et devenir plus spirituel, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil pour voir si vous êtes déjà devenu la personne émotionnellement mature que vous désirez être.

Vous le ressentez, cette attirance pénétrante et lancinante qui vous dit de faire attention.

Tu le sais. Quelque chose est différent et ce quelque chose a changé votre façon de voir le monde et vous-même. Vous reconnaissez maintenant la distinction.

Vous le sentez. De tous vos sens physiques et de ce radar intuitif avec lequel vous vous sentez soudainement en harmonie, vous êtes différent. Élevé. Et vous cherchez à explorer cette merveilleuse transformation.

Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre. Vos paroles tombent dans l’oreille d’un sourd ; les pensées n’ont de sens que pour vous. Tout ce que vous savez, c’est que cette nouvelle énergie doit être exploitée. Une nouvelle vie attend.

Votre vibration augmente.

Cette ascension est une expansion de votre conscience. Tout le monde parcourt des chemins différents, acquiert des leçons personnalisées et, à un moment donné, vous atteignez ce niveau où votre conscience explose avec une compréhension profonde du monde et de vous-même.

Si vous n’avez pas d’énergie de soutien autour de vous, vous pouvez recevoir ce téléchargement majeur avec scepticisme et un spectre émotionnel négatif. Il peut être réprimé, sans jamais pouvoir s’exprimer pleinement. La croissance spirituelle peut être si profondément cachée qu’elle se transforme dans le subconscient et devient toxique.

Voici 20 signes indiquant que vos « vibrations » vous élèvent dans le top 1 % des personnes matures :

1. Vos intérêts changent

Si vous aviez l’habitude de sortir, de faire la fête ou d’autres activités récréatives, vous pourriez soudainement perdre tout intérêt. Le sens disparaît à mesure que vous vous sentez plus connecté à votre moi intérieur et plus curieux d’explorer votre potentiel.

Vous commencez à remplacer les activités, en occupant une plus grande partie de votre temps avec des lieux de développement personnel axés sur la conscience.

2. Vos amitiés se dissolvent

À mesure que votre conscience mûrit, vous voyez davantage, et ce qui ne vous a jamais dérangé dans vos amitiés commence à atteindre votre conscience. Il peut également y avoir des moments où vos intérêts diffèrent fortement de ceux de vos « amis ».

Ils voudront peut-être se saouler un soir alors que vous ne pensez plus que ce soit important, par exemple. À mesure que vous commencez à vous concentrer sur d’autres sujets, le temps que vous passez avec des amis qui ne déménagent pas avec vous peut diminuer.

Finalement, vous comprenez intuitivement que vous ne partagez plus les mêmes likes. Parfois, cela se produit par un conflit et parfois il y a une compréhension mutuelle. Quoi qu’il en soit, les mêmes amis que vous aviez avant ne restent plus là.

3. Votre énergie augmente

Votre niveau d’énergie général augmente, vous donnant plus d’endurance physique et mentale. Vous remarquerez peut-être que vous avez moins sommeil pendant la journée, que vous pouvez lire ou vous concentrer plus longtemps sur une tâche.

La conscience montante est une augmentation rapide de la fréquence mentale, et cela vous place sur un plan énergétique différent.

4. Vos intérêts alimentaires changent

Avez-vous essayé de manger votre hamburger préféré et réalisé à quel point vous ne l’aimez pas ? Avec une ascension spirituelle, la nourriture courante peut ne plus avoir le même goût.

Cela ne veut pas dire que vous subirez une refonte totale de votre alimentation, mais la nourriture que vous avez peut-être appréciée dans le passé peut sembler différente une fois dans votre nouveau système. Plus votre conscience est élevée, plus la fréquence sur laquelle votre corps fonctionnera sera élevée, plus votre système deviendra propre.

Vous pourriez donc finir par remarquer la toxicité de certains aliments que vous consommez régulièrement. Peu à peu, vous vous tournez vers des options plus propres et aux vibrations plus élevées comme les légumes, les fruits et les céréales biologiques.

5. Vous avez des crises de solitude

L’ascension de l’âme peut au début être à la fois exaltante et terrifiante. Vous entrez dans un espace de votre monde intérieur où personne d’autre que vous ne peut y accéder.

Il ne sera pas surprenant que vous commenciez parfois à ressentir le besoin d’être seul.

Une grande partie de ce que vous vivez pourrait ne pas être compris par les autres, et vous pourriez ressentir le besoin de prendre la solitude pour comprendre.

Considérez les combats non pas comme votre incapacité à vous faire des amis, mais comme le signal qu’il est temps de réfléchir à ce qui se passe à l’intérieur.

6. Vos pensées changent

Vous remarquez que les types de pensées que vous avez ne concernent plus de nombreuses questions banales. Vous commencez à vous soucier moins de vous montrer ou de ce que pensent les autres et plus de la croissance de votre âme.

Vous commencez à remettre en question des croyances de longue date. Il y a une impulsion à demander davantage de « pourquoi ». Des questions de morale et de métaphysique envahissent votre esprit.

7. Votre intérêt pour les événements mondiaux augmente

Au fur et à mesure que vous en verrez davantage, vous commencerez à prêter attention aux actualités mondiales. Pas spécifiquement la télévision, mais votre intérêt pour ce qui se passe dans le monde va augmenter. Vous serez naturellement attiré par les questions qui influencent les événements mondiaux.

Voir des situations catastrophiques, la famine ou des dommages causés aux animaux peut vous déclencher à un niveau plus profond, vous poussant vers une certaine passion pour agir.

8. Vous avez une plus grande sensibilité à l’énergie

Cette énergie peut prendre plusieurs formes. Vous pourrez peut-être ressentir le trouble de votre ami avant même qu’il ne réalise que quelque chose ne va pas.

Ou encore, vous pourriez sentir qu’il va pleuvoir, même si le journaliste météo n’en parle pas. Cette plus grande sensibilité vous adapte aux schémas de vie qui vous entourent.

9. Vous êtes plus intéressé à aider les autres

Puisque vous accordez davantage d’attention aux événements mondiaux, quelque chose pénètre au plus profond de vous pour vous aider. À mesure que votre énergie augmente, vous disposez d’une réserve plus élevée pour votre auto-guérison et d’une énergie supplémentaire à offrir aux autres.

Non seulement vous en avez la force, mais une mission commence à se préparer à l’intérieur. Il y a une cause que vous vous sentez obligé de défendre.

Vous commencez donc à partager des messages positifs, des nouvelles et vos talents de toutes les manières possibles pour voir d’autres personnes s’élever.

10. Vous apprenez plus vite

Votre élévation d’âme peut entraîner un apprentissage plus rapide et vous pourriez commencer à acquérir des connaissances dans des domaines que vous n’aviez jamais étudiés auparavant.

Alors que dans le passé, il vous fallait quelques heures pour lire ou comprendre un sujet, vous commencez à comprendre par vagues.

La pensée linéaire s’intègre à la pensée holistique, et votre connexion cosmique plus forte fait de vous un canal plus clair pour un flux de lumière (informations) à intégrer dans votre psyché. Cette lumière touche votre ADN et vos cellules, vous donnant accès à plus d’intelligence.

Parfois, cela se produit avec le temps, d’autres fois, vous pouvez avoir l’impression que votre esprit a été secoué par l’électricité et que la connaissance est instantanément présente.

11. Votre point de vue change

Vous voyez depuis une perspective élevée, presque comme si votre conscience pouvait voler et voir des cartes situationnelles de votre vie.

Vous pouvez également vous concentrer sur les fondements d’un problème, la racine de la détresse d’une personne. Voir cette profondeur vous aide à résoudre les problèmes avec moins de dommages collatéraux.

Vous pouvez aider les gens à résumer leurs problèmes et à y voir plus clair.

12. Vous rencontrez des personnes plus conscientes

Vous pourriez vous sentir déprimé à l’idée de perdre des amis à cause de votre ascension, mais n’ayez crainte. Un autre signe de transformation est l’introduction de nouveaux êtres humains conscients dans votre vie. Vous les attirez tout comme vos opportunités. Puisque vous commencez à investir du temps dans des lieux conscients, vous augmentez les chances de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Vous pourriez vous reconnaître grâce aux « mots-clés » que vous utilisez, à certains termes ou à des définitions. Il se peut que vous ressentiez quelque chose dans l’énergie de la personne et dans celle de vous.

13. Vous développez un lien plus profond avec la nature

La connexion vous touche à tous les niveaux et cela conduit inévitablement à plus de gratitude envers la nature. Les éléments, les arbres, le cristal et le sol : vous vous sentez plus proche de ces aspects de votre monde naturel et souhaitez développer une relation plus profonde.

14. Vous êtes plus « magnétique »

Avec plus de lumière, des pensées élevées, un lien avec la nature et une volonté d’aider les autres, vous devenez un être humain beaucoup plus attrayant. Vous rayonnez littéralement plus de lumière qui vous amène des personnes et des opportunités. Les gens veulent vous parler.

Être dans votre champ énergétique calme les autres. Cela met bien sûr en valeur votre beauté, et vous ne seriez pas surpris si vous attiriez ainsi l’amour.

15. Vous abandonnez ce dont vous n’avez pas besoin

Ce lâcher prise se produit lorsque vous voyez votre objectif. Les parties de votre vie qui ne correspondent pas à cet objectif disparaissent progressivement de votre vue.

Votre ascension agit comme un filtre pour vous montrer ce qui est important par rapport à ce qui ne l’est pas.

16. Votre intuition s’intensifie

L’intuition est votre vision intérieure ; votre professeur intérieur. Vous devenez plus réceptif à ses messages à mesure que vous vous élevez. Au fil du temps, vous commencez à lui faire confiance en tant que guide solide et vous sentez qu’il vient de votre moi supérieur.

L’intuition vous protège du danger, vous aide à prendre les meilleures décisions et facilite votre connexion au cosmos.

17. Vous acceptez les gens tels qu’ils sont

Avec votre ascension, vous remarquerez peut-être que vous portez moins de jugement. Ce n’est pas que vous devenez passif, mais votre conscience voit désormais que les gens ont leur propre chemin unique.

Les gens font leurs propres choix et doivent tirer les leçons. Ce changement de perception est lié à votre mission d’aider les autres.

18. Vous ressentez plus de gratitude

Avec votre ascension, vous ressentirez peut-être le besoin de pleurer spontanément ou de vous sentir reconnaissant, une pure gratitude pour ce qui a été éveillé en vous. Vous pourriez ressentir l’envie de prier ou de méditer alors que votre chakra du cœur s’ouvre grand.

Vous vous sentez reconnaissant pour tout ce que vous avez actuellement.

19. Vous avez une synchronicité accrue

La synchronicité est une question de sens et de connexion. Votre ascension vous fait prendre conscience des toiles de votre vie, de la manière dont vos actions et vos pensées conduisent à des manifestations, de la manière dont les gens se retrouvent dans votre vie au bon moment et de la manière dont vous pouvez voir le bon message au moment où vous en avez besoin.

Les gens peuvent aussi appeler cela une simple coïncidence, mais à mesure que vous vous élevez, vous réalisez qu’il y a un but dans tout.

20. Vous vous sentez connecté au « divin »

Il existe de nombreux signes d’une conscience croissante, mais le plus significatif pourrait être votre connexion à « l’unité ». Le tout.

Il y a quelque chose à l’intérieur…