16. Iscove a dû se battre pour conserver la scène de bal désormais emblématique du film, expliquant à Cosmo il « voulait vraiment un grand numéro de danse » malgré les réserves du studio. La solution: plus de scènes avec Huissier, qui jouait le DJ de l’école (Hé, ça était les années 90!)

« C’est pourquoi nous sommes retournés et avons tourné plus de trucs Usher [of him] en disant « Souviens-toi de ce que je t’ai appris en cours de danse » ou autre, « dit-il. » Nous sommes retournés en arrière et avons tourné plus de scènes avec Usher à Chicago, où il faisait un album, et plus encore. «

17. Une personne qui n’était pas satisfaite du numéro de danse était Colline de Dulé, qui était « énervé de ne pas pouvoir faire de claquettes », selon Prinze.

« Dulé est ce danseur de claquettes de classe mondiale », a déclaré Prinze au Daily Beast. « Lorsque nous tournions la séquence de volley-ball sur la plage, je l’ai entendu glisser et tapoter du pied sur le bois, et j’ai dit: » Est-ce que vous dansez à claquettes? » Et il a dit: «Je suis un sabotier, mec. Et c’est comme ça que nous nous sommes liés. Nous avons commencé à aller dans ce studio de danse à Hollywood et nous avons fait des claquettes. Nous l’avons fait tout le temps.

18. Le numéro a été chorégraphié par Adam Shankman, qui continuerait à diriger Une promenade inoubliable, l’organisateur de mariage et Laque pour les cheveux, entre autres films. Prinze et Shankman se sont immédiatement entendus lors du tournage du film, à tel point qu’il a joué un rôle important dans le mariage de Prinze en 2002. « Le chorégraphe de Elle est tout ça nous avons épousé ma femme et moi! »a dit Prinze Aujourd’hui.