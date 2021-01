8. Tournant l’une des nombreuses scènes litigieuses avec Franco, Philipps s’est souvenue de son amour à l’écran en lui disant de le gifler aussi fort qu’elle le pouvait. «Je l’ai giflé à plusieurs reprises, si fort que sa peau devenait rouge vif», écrit-elle dans son livre. « Je me sentais vraiment bizarre de le faire, mais en même temps, il me l’a demandé, alors je me suis lancé. Je voulais juste être un bon acteur. »

En 2012, Philipps a déclaré Vanity Fair que, parce que leurs personnages étaient présumés provenir d’une vie domestique difficile, ils étaient physiquement durs les uns avec les autres, et quand il était agressif avec elle, elle le rendait immédiatement. «Nous avons vécu une expérience vraiment intense lorsque nous avons travaillé ensemble», a-t-elle déclaré. Mais dans son livre de 2018, elle a rappelé que Franco était particulièrement impoli avec elle, ce qu’elle lui attribuait à l’époque de manière insécurisée en pensant qu’elle n’était pas un bon acteur. Elle a écrit que, lors d’une scène où leurs personnages sont bombardés de ballons d’eau, le réalisateur lui avait dit de lui frapper la poitrine et de plaider: « Bon sang Daniel, fais quelque chose! » Mais quand elle l’a fait, Franco l’a bousculée, l’a renversée et a crié: « Ne me touche plus jamais! »

Feig et Apatow ont dit à Franco qu’il devait s’excuser, ce qu’il a fait après avoir regardé les images de l’interaction et l’avoir admis « était plutôt méchant ». Philipps a accepté ses excuses, mais avec le recul, elle les a attribués à un acteur talentueux capable de lui séduire le pardon. C’était un «club de garçons», écrit-elle, alors à quoi pouvait-elle s’attendre? C’était juste comme ça que ça fonctionnait.

Franco n’a pas publiquement parlé des souvenirs de Philipps en 2018. Elle a répété sur Instagram à l’époque, cependant, « James s’est excusé. J’ai accepté. Et je peux toujours le dire parce que ça m’est arrivé. » Ils en ont parlé au fil des ans, a-t-elle également déclaré lors d’un Questions-réponses avec Le Hollywood Reporter, et « à un moment donné, il s’est excusé auprès de moi. »