20 récipiendaires de Community Cornerstone choisis par IVAC – Shaw Local

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce de la région de l’Illinois Valley a annoncé sa première classe de récipiendaires de Community Cornerstone.

Le premier groupe de membres d’IVAC représente des individus de toute la vallée de l’Illinois et de nombreux secteurs différents. Les personnes récompensées ont travaillé dur et se sont dévouées auprès de leurs organisations et de leurs communautés. Les efforts et l’enthousiasme qu’ils apportent chaque jour ne doivent pas passer inaperçus. Leur sélection est le reflet du travail qu’ils accomplissent.

Le groupe est composé de dirigeants des secteurs des petites entreprises, de la finance, des organisations à but non lucratif, de la vente au détail, de la police et de l’éducation, entre autres secteurs.

« Nous avions un groupe incroyable de candidats pour notre premier programme Cornerstone, mais ce groupe de 20 s’est vraiment démarqué », a déclaré Bill Zens, directeur général d’IVAC. « Ce sont des gens qui poursuivent et continuent de poursuivre des rêves et de susciter le changement dans nos communautés. Ce sont des mentors extraordinaires et nous avons la chance de les voir partager leurs talents et leurs passions avec notre région.

La Chambre a remercié le comité de sélection qui a donné de son temps pour sélectionner les récipiendaires de cette année. Le comité comprenait Jeff Borelli, Rachel Balestri, Jeff Billig et Spencer Luecke.

Les destinataires sont :

Kerri Hicks, équipe de compétences professionnelles en entreprise, Inc.

Adam Curran, service de police de Spring Valley

Doyen Tieman, Tieman Builders, Inc.

Stanley Wolf, Jr., banque de Spring Valley City

Jeff VanAutreve, Johnsons Carpet Shoppe, Inc et Second Story Teen Center

Greg Vaccaro, commis de circuit du comté de La Salle

JC Heerdt, Ficek Electric / Groupe événementiel sans stress

Ryan Linnig, Dimmick CCSD #175

Dawn Trompeter, OSF HealthCare

Lisa « Kelly » Jones, Maitri Path to Wellness

Jessica Kreiser, Lighted Way Association, Inc.

Julie Eilers, banque de la ville de Spring Valley

Robert Vickrey, Développement économique pour la ville du Pérou (employé contractuel)

John Spencer, Starved Rock Media, Inc.

Jennifer Bias, Ficek Electric & Communication Systems, Inc. et Camp Aramoni, Inc.

Mike Schmidt, MCS Publicité

Jennifer Scheri, Collège communautaire de la vallée de l’Illinois

Jim Manning, Springfield électrique

Luke Tomsha, La Fondation Parfaitement Imparfaite

Gary L Peterlin, Perona, Peterlin & Associates LLC