20 recettes de petit-déjeuner santé pour perdre du poids pour les matins occupés

Le petit-déjeuner est l’occasion de commencer la journée du bon pied sur le plan nutritionnel, et ce que vous choisissez de manger peut faire ou défaire vos objectifs de santé pour la journée. Recherche a montré que ceux qui prennent un petit-déjeuner sain le matin ont tendance à avoir un apport plus élevé en vitamines et nutriments en fin de journée et un apport plus faible en sucres ajoutés, ainsi qu’à meilleur métabolisme global– ce qui aide votre corps à brûler plus de calories. En raison de ces avantages, manger le bon repas le matin est essentiel pour ceux qui veulent perdre du poids. Mais qu’est-ce qui rend un petit-déjeuner bon pour perdre du poids, en particulier ?

“Pour qu’un petit-déjeuner soit rassasiant, énergisant et aide à perdre du poids, il est important qu’il soit riche en protéines et contienne des glucides complexes qui contiennent des fibres et une source de graisses saines, ce qui vous aidera à vous sentir rassasié plus longtemps et éviter de grignoter inconsidérément ou de grignoter des aliments moins sains », déclare Maggie Michalczyk, RDN. “Un petit-déjeuner équilibré contenant des protéines, des graisses et des fibres peut également maintenir votre glycémie stable, ce qui évite une chute pouvant entraîner une sensation de faim extrême et un manque d’énergie”, ajoute-t-elle.

Vous suivez peut-être un plan de perte de poids qui vous oblige à manger des repas spécifiques au petit-déjeuner, mais suivre les directives d’incorporation de protéines, de fibres et de graisses saines est un bon point de départ pour quiconque essaie de perdre du poids.

Les petits déjeuners suivants sont riches en nutriments et comprennent au moins une des caractéristiques mentionnées ci-dessus pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids tout en vous sentant satisfait. Continuez à lire et pour plus de conseils sur une alimentation saine, consultez les 16 meilleurs aliments pour brûler la graisse du ventre.

Hachis de petit-déjeuner avec patates douces et saucisses de poulet

Ce hachis de petit-déjeuner est rapide et facile à préparer. Avec les œufs, les saucisses de poulet et les patates douces, vous obtenez un apport supplémentaire en protéines et en fibres, des nutriments qui, nous le savons, peuvent aider à perdre du poids. Envie d’un petit coup de pied le matin ? Ajoutez un peu de sauce Tabasco (ou votre sauce piquante préférée) pour plus de saveur.

Obtenez notre recette de hachis pour petit-déjeuner.

EN RELATION: Combien de glucides vous devez manger chaque jour pour perdre du poids

Pizza saine pour le petit-déjeuner

Nous sommes tous coupables de manger occasionnellement une tranche de pizza froide au petit-déjeuner, mais pourquoi ne pas vous offrir quelque chose d’un peu plus intentionnel et nutritif, comme cette pizza saine pour le petit-déjeuner.

Vous obtiendrez vos protéines du bacon et des œufs, et le muffin anglais au blé entier fournira également quelques grammes de fibres. Combinés, ces ingrédients peuvent vous aider à rester rassasié et satisfait jusqu’au déjeuner.

Obtenez notre recette de pizza saine pour le petit-déjeuner.

Oeufs au four aux champignons et épinards

Si une partie de votre plan personnel de perte de poids consiste à réduire votre consommation de calories et de glucides, cette recette d’œufs au four peut être la solution idéale. Composé d’œufs, d’épinards, de champignons, de piments et de bacon, ce plat réduira les calories au minimum tout en gardant les saveurs à un niveau record.

Obtenez notre recette d’œufs au four.

crêpes à la banane

Ceux qui aiment un petit-déjeuner sucré ne devraient pas avoir à sacrifier leurs aliments préférés pour perdre du poids. Avec ces crêpes à la banane super faciles, vous pouvez savourer une friandise sucrée le matin tout en limitant votre consommation de sucre ajouté. Un autre plus ? Cette recette utilise du fromage cottage et du yaourt grec, vous obtiendrez donc également une bonne quantité de protéines.

Obtenez notre recette de crêpes à la banane.

Quiche aux artichauts et feta

Les quiches sont le petit-déjeuner parfait pour ceux qui ne trouvent jamais le temps de préparer un repas sain le matin. Vous pouvez préparer et cuisiner cette quiche aux artichauts à l’avance et la conserver au réfrigérateur ou au congélateur pour le reste de la semaine, ce qui vous aidera à éviter la tentation d’aller au volant lors de vos journées les plus chargées.

Réveillez-vous, mettez-le au four et finissez de vous préparer pendant qu’il chauffe !

Obtenez notre recette de quiche aux artichauts et feta.

EN RELATION: 20 meilleurs smoothies de perte de poids de tous les temps

Burrito de petit-déjeuner rempli de fibres

Rempli de haricots noirs, d’avocat, de saucisses de poulet, de fromage et d’œufs, ce burrito pour le petit-déjeuner contient des protéines et des fibres pour une tenue supplémentaire tout au long de la matinée. Pour encore plus de fibres, optez pour des tortillas de blé entier au magasin plutôt que celles à base de farine blanche.

Obtenez notre recette de burrito pour le petit-déjeuner.

Sandwich Sunrise avec dinde, cheddar et guacamole

Ce sandwich au petit-déjeuner est suffisamment délicieux pour vous sortir du lit le matin et suffisamment nutritif pour correspondre à vos objectifs de perte de poids. La combinaison d’œuf, de dinde, d’avocat et de fromage sur un muffin anglais de blé entier vous fournit à la fois des protéines et des fibres, tout en maintenant vos calories autour de 380.

Obtenez notre recette pour un sandwich au lever du soleil.

Omelette faible en calories au jambon et au fromage

Les omelettes peuvent être aléatoires dans le département de nutrition car beaucoup, en particulier les omelettes d’un restaurant, sont riches en graisses saturées et en sodium, mais cette version maison au jambon et au fromage est un petit-déjeuner faible en calories et riche en protéines qui vous aidera à démarrer votre journée de congé du pied le plus sain.

Obtenez notre recette d’omelette au jambon et au fromage.

Les œufs du purgatoire

Il existe plusieurs explications différentes pour lesquelles ce célèbre plat d’œufs est appelé Œufs du Purgatoire, mais la plupart des gens disent que les œufs représentent des âmes humaines et que la sauce tomate dans laquelle ils sont assis est censée représenter le concept du purgatoire. Quel que soit son nom, ce repas est le tiercé gagnant du petit-déjeuner pour perdre du poids : il contient des protéines et des fibres et est faible en calories.

Obtenez notre recette d’œufs au purgatoire.

Oeufs brouillés au saumon, asperges et fromage de chèvre

Vous ne pensez peut-être pas à des ingrédients comme les asperges ou le saumon lorsque vous imaginez un petit-déjeuner aux œufs brouillés, mais la combinaison de ces ingrédients, avec du fromage de chèvre, donne un petit-déjeuner savoureux et riche en protéines, rempli de graisses saines et parfait pour vos objectifs de perte de poids. .6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Quelques recherches suggère même que le remplacement des viandes terrestres (pensez au poulet, au bœuf, au porc, etc.) par des fruits de mer maigres (comme le saumon) peut entraîner une perte de poids plus importante lorsqu’il est associé à une restriction calorique.

Obtenez notre recette d’œufs brouillés au saumon, aux asperges et au fromage de chèvre.

EN RELATION: 13 collations copieuses qui satisfont vos plus grandes envies

Huevos rancheros

Ces huevos rancheros se composent de tortillas de maïs frites croustillantes avec des œufs, de la salsa et des haricots noirs sur le dessus. Le mélange d’ingrédients permet d’obtenir un petit-déjeuner amaigrissant plein de fibres et de protéines et regorgeant de tonnes de saveurs. Pour un apport supplémentaire de graisses saines, complétez ce petit-déjeuner avec des tranches d’avocat.

Obtenez notre recette de Huevos Rancheros.

Frittata aux saucisses et aux champignons

Semblables à la quiche, les frittatas sont un autre petit-déjeuner facile que vous pouvez préparer à l’avance et réchauffer tout au long de la semaine. Avec des œufs, du fromage de chèvre et de l’Andouille, ce repas augmente les protéines, tout en vous apportant une dose de antioxydants des champignons.

Obtenez notre recette de frittata aux saucisses et aux champignons.

Omelette végétarienne aux haricots noirs

Parfaite pour ceux qui veulent des protéines sans viande, cette omelette aux haricots noirs combine des œufs, des haricots, du fromage feta et de la salsa pour constituer un petit-déjeuner équilibré et délicieux. Vous voulez ajouter plus de fibres et de graisses saines ? Complétez le tout avec quelques tranches d’avocat.

Obtenez notre recette d’omelette aux haricots noirs.

Oeufs frisés céto et saucisses

Certaines personnes choisissent de suivre le régime Keto lorsqu’elles tentent de perdre du poids, un régime alimentaire qui limite la quantité de glucides que vous consommez et augmente vos niveaux de graisses et de protéines. Si vous suivez ce régime et avez besoin d’inspiration pour un petit-déjeuner sain, ces œufs frisés avec des saucisses et des légumes verts sautés feront l’affaire.

Obtenez notre recette d’œufs Keto.

EN RELATION: Les meilleures commandes de restauration rapide Keto dans 12 grandes chaînes

Hachis de petit-déjeuner à la dinde et aux patates douces

Patates douces, saucisses de dinde, salsa verde et œufs : lorsque vous les mélangez tous ensemble, vous obtenez un petit-déjeuner savoureux qui vous laissera rassasié et satisfait jusqu’à l’heure du déjeuner. Vous voulez plus de saveur ? Ajoutez un peu de coriandre fraîche dessus. Besoin de plus de fibres ou de graisses saines ? Ajoutez également quelques tranches d’avocat dessus.

Obtenez notre recette de hachis de petit-déjeuner aux patates douces.

EN RELATION : 10 façons de se sentir rassasié en mangeant moins

Salade de petit-déjeuner rouge et verte

Oui, vous pouvez prendre une salade au petit-déjeuner, et oui, elle peut être délicieuse. Cette salade de petit-déjeuner combine des épinards, du chou frisé, des asperges, des tomates, du quinoa, des croûtons de blé entier et des œufs pochés pour un bol débordant de protéines et de fibres. Vous obtiendrez tous ces aliments riches en nutriments pour 410 calories, ce qui en fait une excellente option de petit-déjeuner pour perdre du poids.

Obtenez notre recette de salade de petit-déjeuner.

Gruau au beurre de cacahuète et à la banane

La recherche montre que l’avoine peut vous aider à perdre du poids. Un rapport ont découvert que la consommation d’avoine peut réduire l’appétit et aider à la gestion globale du poids, et un autre rapport ont découvert qu’ils pouvaient également aider les patients diabétiques à perdre du poids. La plupart des avantages de l’avoine en matière de perte de poids sont liés à sa teneur élevée en fibres.

Profitez du potentiel de perte de poids des flocons d’avoine avec cette recette qui combine de l’avoine, du beurre de cacahuète, de la banane et des amandes.

Obtenez notre recette de flocons d’avoine au beurre de cacahuète et à la banane.

Crêpes Protéinées

Cette recette de crêpes protéinées utilise de la poudre de protéines, du lait et du yaourt grec nature pour augmenter votre apport en protéines, et utilise de l’avoine au lieu de la farine raffinée, ce qui ajoute plus de fibres à votre repas. Pour une gâterie encore plus savoureuse, essayez une poudre de protéine aromatisée comme le chocolat ou la vanille.

Obtenez notre recette de crêpes protéinées.

Gruau de nuit au beurre de cacahuète

Vous ne pouvez pas battre le…