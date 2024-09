20+ recettes de collations pour la résistance à l’insuline

Si vous souffrez d’une résistance à l’insuline, cette maladie peut entraîner un risque accru d’hypertension artérielle, de prédiabète et de diabète de type 2. Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour prévenir ou inverser la résistance à l’insuline, notamment en faisant régulièrement de l’exercice, en dormant suffisamment et en modifiant votre régime alimentaire. Ces collations sont une excellente option à intégrer à votre journée, car elles sont moins riches en sodium, en graisses saturées, en glucides et en calories, ce qui peut favoriser une glycémie saine. Essayez des options comme nos boules énergétiques au crumble aux bleuets et nos barres aux amandes et aux dattes pour une collation saine qui vous permettra de calmer la faim entre les repas.

Grappes de noix de cajou au chocolat noir Photographe : Rachel Marek, styliste culinaire : Sue Mitchell, styliste accessoires : Skylar Myers,

Ces friandises sucrées à 3 ingrédients sont un jeu d’enfant à préparer : elles ne prennent que 15 minutes. Si les noix de cajou apportent une saveur douce et sucrée, n’hésitez pas à les remplacer par une alternative comme des amandes ou des cacahuètes, ou essayez d’ajouter des canneberges ou des cerises séchées pour une touche délicieusement acidulée.

Boules énergétiques au crumble aux bleuets Photographe : Morgan Hunt Glaze, styliste accessoires : Lydia Pursell, styliste culinaire : Emily Nabors Hall

Des myrtilles séchées, de l’avoine et des noix de pécan se combinent dans ces boules énergétiques pour vous offrir une bouchée de crumble aux myrtilles. Vous pouvez utiliser du beurre d’amande pour un goût plus noisette ou du beurre de tournesol pour un goût plus moelleux pour les lier. Elles sont prêtes en seulement 30 minutes et peuvent être conservées dans votre réfrigérateur ou votre congélateur pour une collation rapide à emporter.

Barres aux amandes et aux dattes Ces barres de collation sans cuisson sont remplies de noix, de fruits secs et de céréales de riz. Pour une texture optimale, utilisez des dattes entières dénoyautées naturellement collantes. Préparez ces barres à l’avance et emportez-les dans une boîte à lunch pour le travail ou l’école.

Bocal à collation au fromage cottage Photographe : Rachel Marek, styliste culinaire : Holly Dreesman, styliste accessoires : Gabriel Greco

Cette collation crémeuse et croquante contient 20 grammes de protéines et 5 grammes de fibres dans un petit pot Mason. Ajoutez les pois chiches croustillants juste avant de servir pour les garder croquants. Si vous souhaitez tout conserver dans un seul pot, optez plutôt pour 1/4 tasse de pois chiches en conserve rincés.

Muffins protéinés à la banane et aux myrtilles Photographe : Fred Hardy, styliste culinaire : Jennifer Wendorf, styliste accessoires : Julia Bayliss

Ces muffins ultra moelleux et tendres sont enrichis en protéines grâce à l’ajout de fromage blanc et de beurre de cacahuète. La banane, qui apporte une douceur naturelle, ne domine pas la saveur des myrtilles. Pour une variante différente, essayez les framboises ou les pommes hachées.

Trempette au citron, à la menthe et aux haricots blancs Bien Manger

Accompagnée de légumes, de craquelins, de pains pitas ou de bretzels, cette trempette rapide et saine à base de haricots cannellini est une excellente collation. Si vous n’avez pas de haricots cannellini, les pois chiches sont un bon substitut.

Boules énergétiques fourrées au beurre de cacahuète Photographe : Morgan Hunt Glaze, styliste culinaire : Melissa Gray, styliste accessoires : Joshua Hoggle

Les cacahuètes font double emploi dans cette recette de collation facile : le beurre de cacahuète crée un cœur crémeux tandis que les cacahuètes grillées hachées ajoutent un croquant bienvenu à l’extérieur. Nous préférons utiliser du beurre de cacahuète naturel, qui est un peu plus gras et plus souple, pour aider à créer le cœur gluant. Les dattes ajoutent une douceur naturelle. Dégustez ces bouchées en collation le matin ou l’après-midi.

Grappes d’amandes au chocolat noir Photographe : Grant Webster, styliste culinaire : Holly Dreesman, styliste accessoires : Joseph Wanek

Ces bouchées d’amandes au chocolat noir mélangent du chocolat noir et des amandes noisetées pour une collation facile. Tenez-vous-en aux trois ingrédients que nous énumérons ici, ou ajoutez des cerises séchées ou de la noix de coco grillée pour un peu de variété.

Chips de pommes de terre croustillantes à 3 ingrédients Ces chips de pommes de terre sont un croisement entre une frite et une chips de pommes de terre, et elles sont la collation parfaite à préparer lorsque vous avez des pommes de terre à éplucher ! Elles peuvent être dégustées telles quelles ou assaisonnées. Il suffit de les mélanger avec l’assaisonnement immédiatement après les avoir retirées du four.

Salsa tomates-courgettes Bien Manger

Cette trempette facile à préparer et riche en légumes est une collation saine. Les câpres ajoutent une belle saveur salée. Servez la salsa avec des chips de pita ou des chips de tortilla.

Bouchées de craquelins au cheddar et aux pommes Cette collation simple se prépare en seulement 5 minutes. La douceur de la pomme Fuji s’équilibre bien avec le cheddar, mais vous pouvez utiliser une autre variété de pomme si vous préférez. Cette recette nécessite trois fines tranches de pomme par biscuit, mais n’hésitez pas à n’en utiliser qu’une seule si vous recherchez une bouchée plus fromagère.

Chou-fleur pop-corn Dans cette version végétarienne du poulet popcorn, le chou-fleur caramélisé est enrobé d’un croustillant et savoureux bretzel-pacane pour une délicieuse collation familiale. Servez-le directement du four avec votre sauce préférée.

Chips de pommes à la cannelle frites à l’air avec trempette au yaourt aux amandes Karen Rankin

À la recherche d’une friandise sucrée ? Essayez ces chips de pomme à la cannelle. Les pommes offrent une douceur naturelle et une belle quantité de fibres, et la friteuse à air les transforme en quelque chose de bien plus délicieux, grâce à sa particularité : ajouter du croquant sans matières grasses. En coupant le beurre d’amande avec du yaourt grec faible en matières grasses, on ajoute des protéines à la sauce à tremper, ainsi qu’une onctuosité supplémentaire.

Salsa aux tomates vertes Photographie : Caitlin Bensel, Stylisme culinaire : Emily Nabors Hall

Cette salsa de tomates vertes ultra simple est riche en saveurs de tomates et en piments jalapeño. Le cumin ajoute une subtile complexité.

Pois chiches rôtis aux épices Salima Benkhalti

Ces pois chiches rôtis enrobés de paprika et de cumin sont croustillants à l’extérieur et crémeux à l’intérieur. Ils sont parfaits pour grignoter.

Boules énergétiques aux canneberges et aux amandes Ali Redmond

Ces boules énergétiques sont la collation idéale à préparer à l’avance. Remplies de canneberges, d’amandes, d’avoine et de dattes, elles se préparent en quelques minutes. Le sirop d’érable et le tahini aident à lier le tout tout en ajoutant respectivement une touche de douceur et d’amertume.

Barres de collation Super-Seed Grâce à un mélange de graines de citrouille, de tournesol, de chanvre et de chia, ces barres de collation saines regorgent de protéines, de fibres, de minéraux et de graisses saines. Comme ces barres se transportent facilement, elles sont idéales pour les aventures de toute la journée.

Boules énergétiques sans cuisson au maïs blanc Seneca Nate Lemuel

Kaylena Bray a partagé cette recette, qui lui a été transmise par ses parents, David et Wendy Bray. Ils sont tous deux éducateurs en maïs blanc Seneca dans l’État de New York et partagent leurs connaissances lors d’ateliers pratiques organisés par des universités, des centres communautaires autochtones et des fermes à travers le pays. Ces boules énergétiques sans cuisson sont très résistantes grâce à un mélange de farine d’avoine et de maïs, de beurre de cacahuète, de noix de coco, de fruits secs et de noix mélangées. Cette recette fait partie de notre rubrique « Il existe un mouvement pour revitaliser les cuisines et les connaissances autochtones : voici pourquoi cela compte ».

Boules énergétiques glacées au citron et aux biscuits Ces biscuits sans cuisson ont une saveur citronnée vive, équilibrée par la douceur des dattes Medjool. Ils sont maintenus ensemble par du millet et de la farine d’amande. Gardez la pâte au frais et saupoudrez vos mains de sucre glace pour éviter que la pâte ne colle à vos mains pendant que vous façonnez les boules.

Cosses de pois avec sauce à tremper au miel et à la moutarde Ana Cadena

Vous n’hésiterez pas à manger vos légumes lorsqu’ils seront servis avec une délicieuse sauce à tremper ! Des cosses de pois croquantes et tendres ou des pois sucrés sont le véhicule idéal pour récupérer le mélange au goût de miel et de moutarde.

Chips de patates douces à la friteuse à air Les patates douces coupées en fines tranches sont frites jusqu’à ce qu’elles deviennent croustillantes dans la friteuse à air. L’utilisation de la friteuse à air signifie que les frites contiennent beaucoup moins d’huile que les frites frites, ce qui réduit les calories et les matières grasses.