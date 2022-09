20 produits viraux TikTok à ajouter à votre liste de courses

TikTok est peut-être un déluge de vidéos de danse, de clips de chat et de sketches comiques, mais c’est aussi une vitrine de produits étonnamment attrayants. Bien sûr, vous vous demandez peut-être lequel de ces produits vaut réellement votre temps et lequel est l’huile de serpent. C’est pourquoi nous avons testé et rassemblé certains des meilleurs.

Les recommandations de produits sur l’application vidéo courte peuvent déclencher une frénésie alors que les gens recherchent cette teinte parfaite de rouge à lèvres ou ce mélangeur portable dont personne ne semble pouvoir arrêter de parler. Certains de ces produits constituent des cadeaux parfaits, tandis que d’autres offrent une organisation à domicile ou une solution de soins de la peau. Certains sont juste une excellente façon de vous faire plaisir.

Voici quelques-uns des meilleurs produits qui sont devenus viraux sur TikTok et qui valent la peine d’être ajoutés à votre liste de courses.

Trouvailles domestiques et organisationnelles

Amazone Compagnon idéal pour les nuits fraîches, cette couverture a six niveaux de chauffage différents et est disponible en marron, gris et rouge.

Amazone Ce diffuseur de parfum est compatible avec Alexa d’Amazon et vous permet de personnaliser et de contrôler votre sélection et votre intensité de parfum avec l’application Pura Smart Fragrance.

Amazone Les mousseurs à lait – et tout ce qui concerne le café, vraiment – ​​ont été partout sur TikTok. Cette option de PowerLix fonctionne sur batterie et est livrée avec un support.

Amazone Gardez votre salle de bain organisée avec ces tiroirs transparents empilables de Stori, qui vous aideront à voir ce que vous avez et vous empêcheront de fouiller tout en cherchant cette bouteille de fond de teint que vous jurez avoir vue l’autre jour.

Amazone Ces bacs de rangement peuvent vous aider à garder votre réfrigérateur, votre congélateur, vos comptoirs et vos armoires en ordre. Cet ensemble d’Utopia Home comprend cinq tiroirs et un porte-œufs.

Accessoires techniques

Amazone Ce masque de sommeil de Topoint se double également d’une paire d’écouteurs Bluetooth (avec un micro intégré pour les appels) afin que vous puissiez écouter confortablement de la musique tout en vous endormant.

Amazone C’est probablement l’un des produits technologiques les plus recommandés que j’ai vus de TikTok. Cette horloge numérique a un grand écran qui sert également de miroir, trois niveaux de luminosité et deux ports USB sur le côté pour que vous puissiez charger vos autres appareils.

Amazone Ces supports de cordon aident à garder tous vos fils à portée de main. Collez-les sur votre bureau ou sur toute surface lisse pour que tout reste organisé. Cette option d’AhaStyle est disponible en packs de trois ou cinq.

Amazone Cette alarme portable offre une certaine tranquillité d’esprit en cas de menace ou de danger. Le porte-clés, de Taiker, fait un bruit fort pour signaler l’aide et effrayer les attaquants. Il comprend également une lumière LED pour les promenades nocturnes.

Beauté et soins de la peau

Revlon Ma collègue Karisa Langlo s’extasie sur ce produit, notant qu’il a donné à ses cheveux un aspect “presque élégant comme un salon après un seul essai”. Conçu pour les personnes comme nous qui ne sont pas trop douées pour jongler avec une brosse ronde et un sèche-cheveux, ce produit fait le travail des deux, rendant les mèches pulpeuses plus facilement réalisables.

Amazone Garder vos pinceaux de maquillage propres est important pour aider à garder une peau claire. Ce désinfectant UV de Brushean désinfecte vos pinceaux et tue jusqu’à 99,9% des virus et bactéries. Il sert également à ranger vos pinceaux et à les empêcher de ramasser la poussière. Il est livré avec une batterie rechargeable intégrée, avec une charge pouvant durer jusqu’à 50 cycles.

Clinique C’est l’un de mes produits de maquillage préférés. Presque le rouge à lèvres a explosé en popularité grâce aux critiques élogieuses sur TikTok, les utilisateurs disant qu’il a l’air bien avec tous les tons de peau. Témoignage de sa popularité, ce produit peut être difficile à cerner, car de nombreux fournisseurs se vendent rapidement.

Ulta Avec tout le battage médiatique autour de l’acide hyaluronique, il n’est pas surprenant que ce brillant à lèvres fasse fureur. Donnez aux lèvres un aspect plus plein avec ce gloss, qui offre également une brillance hydratante.

Ulta Il s’avère que vous boîte obtenez une excellente couverture d’une fondation sans vous ruiner. Les TikTokers sont obsédés par ce produit qui offre une couverture complète pour un look super lisse. (Bien que beaucoup aient noté qu’il serait bien d’avoir plus de nuances.)

Mugs, tasses et blenders

Amazone Ce mélangeur USB rechargeable de PopBabies vous permet de mélanger une boisson n’importe où, à la maison, au bureau ou en voyage, par exemple. Vous pouvez ensuite boire votre mélange dans la même bouteille, ce qui facilite le nettoyage.

Bain de lit et au-delà Le design pliable de cette tasse le rend facile à emporter partout avec vous ou à jeter dans un sac à main ou un sac. Il comprend une paille, un couvercle et un manchon chauffant, et va au micro-ondes et au lave-vaisselle.

BruMate Cette tasse à café en acier inoxydable BruMate Toddy XL est étanche et triple isolation. Il est également disponible dans une gamme de couleurs amusantes.