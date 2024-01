20 photographies de nature exceptionnelles couronnées gagnantes aux Tokyo International Foto Awards 2023

« Dans le nord du Manitoba, en hiver, j’ai vu la maman ours polaire sortir de sa tanière avec 2 jeunes oursons et découvrir le monde pour la toute première fois. Photographie prise dans des conditions extrêmement froides et difficiles (-57° Celsius)

Polonais-Américain, vivant maintenant en France, plusieurs fois primé dans différents concours internationaux de photographie. Photographe animalier professionnel et grand voyageur, je voyage partout dans le monde avec mon mari, essayant de capturer les merveilles et les beautés, mais aussi la fragilité de notre planète. Dans la nature, et surtout dans les endroits arctiques et froids, c’est là que j’aime être et c’est là que je peux exprimer ma créativité. Chaque reportage commence toujours par une préparation et une étude minutieuse des espèces à photographier, de leurs comportements et des lieux à explorer. C’est alors que le rêve commence…”