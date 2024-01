20+ petits déjeuners à 5 ingrédients en trois étapes ou moins

Avec un minimum d’effort et un maximum de saveur, savourez ces recettes de petit-déjeuner sans stress. Avec seulement cinq ingrédients (sans compter les produits de base comme le sel, le poivre et l’huile) et trois étapes, ces recettes faciliteront les matinées chargées. Des œufs moelleux comme nos œufs nuage au parmesan aux délices sucrés comme notre sandwich gaufré au beurre de cacahuète et aux baies, ces recettes prouvent qu’un petit-déjeuner satisfaisant peut être facile et délicieux.

Œufs nuageux au parmesan Ces œufs légers et moelleux sont chargés de parmesan et d’oignons verts pour des tonnes de saveur, et il y a un jaune qui coule succulent sur le dessus. Et ne vous inquiétez pas, cette recette de brunch impressionnante est assez facile à maîtriser pour tout le monde.

Muesli aux baies de nuit à 3 ingrédients Carolyn Hodges

Utiliser du muesli préparé est un moyen simple d’ajouter différentes céréales, noix et fruits secs à vos flocons d’avoine du jour au lendemain, sans avoir besoin de les acheter séparément. Optez pour des baies mélangées surgelées plutôt que fraîches, car les baies congelées libéreront du jus en décongelant au réfrigérateur.

Sandwich gaufré au beurre de cacahuète et aux baies Sarah Haas

Les gaufres à grains entiers congelées constituent la base idéale pour un petit-déjeuner nourrissant qui a le même goût qu’un sandwich classique au beurre de cacahuète et à la gelée. Nous utilisons du beurre de cacahuète croquant pour ajouter de la texture, mais vous pouvez l’échanger avec du crémeux, si vous préférez. Si vous ne disposez pas de baies fraîches, vous pouvez en utiliser des surgelées ; Mettez-les au micro-ondes dans un petit bol pendant environ 30 secondes pour les décongeler avant de les ajouter au sandwich.

Yaourt aux myrtilles et au miel Une simple combinaison de yaourt à la grecque et de myrtilles obtient une touche supplémentaire de douceur grâce au miel doré. C’est l’équilibre parfait entre protéines et fibres pour vous garder énergique.

Toast à l’avocat et au bagel Everything Obtenez toute la saveur d’un bagel tout combiné avec le crémeux d’un pain grillé à l’avocat dans un petit-déjeuner sain. Il suffit de griller, de garnir, de saupoudrer et de prendre ce repas rapide du matin lorsque vous devez sortir rapidement. Vous voulez monter d’un cran ? Garnir d’un œuf poché ou au plat.

Sandwich au fromage et aux œufs au piment Ted et Chelsea Cavanaugh

Associez le piment aux épinards, aux œufs et à la sauce piquante pour un sandwich copieux au petit-déjeuner, prêt en seulement 10 minutes.

Œufs impeccables au plat Alexandra Shytsman

Le contrôle de la chaleur est ici crucial. Trop de chaleur et les blancs vont durcir et brunir sur les bords. Pas assez, et les jaunes seront cuits à mi-cuisson au moment où les blancs seront pris. Écoutez la poêle et surveillez les blancs pour voir si votre poêle est correctement chauffée. Nous utilisons un peu d’huile supplémentaire dans ce plat pour qu’il y en ait assez pour arroser. L’huile chaude vous permet de fixer les blancs sans couvrir la poêle ni troubler les jaunes. Assaisonner une fois les œufs cuits afin que l’arrosage n’enlève pas le sel et le poivre.

Sucettes glacées pour petit-déjeuner au granola et au yaourt Ces sucettes glacées au yaourt amusantes parsemées de baies fraîches constituent un excellent petit-déjeuner sur le pouce pour une matinée chargée, parfaites pour les enfants et les adultes.

“Cuisson” instantanée aux œufs et au fromage Johnny Autry

Apprenez à cuire des œufs au micro-ondes pour un petit-déjeuner rapide et délicieux. Les épinards et le cheddar rendent ces œufs encore plus copieux.

Tacos de petit-déjeuner rapide Petit cousin du burrito du petit-déjeuner, le taco du petit-déjeuner à base de cheddar faible en gras et de substitut d’œuf est une option de petit-déjeuner satisfaisante et saine.

Oeufs à la coque et soldats Les œufs à la coque avec des toasts soldats constituent un petit-déjeuner anglais classique. Coupez simplement les toasts en lanières et servez-les avec des œufs trempés pour une recette de petit-déjeuner amusante et adaptée aux enfants.

Toasts aux haricots rouges et au chout Ted et Chelsea Cavanaugh

Inspirée des saveurs d’un sandwich Reuben, de haricots rouges et de pain de seigle grillé sur une choucroute dans cette recette facile et rapide.

Toasts cannellini aux haricots et à la ricotta aux fines herbes Ted et Chelsea Cavanaugh

Du pain grillé à la ricotta et aux herbes est garni de haricots cannellini et de poivrons rouges rôtis pour un sandwich ouvert coloré et savoureux.

Sandwich au salami, aux œufs et au provolone Ted et Chelsea Cavanaugh

Apportez des saveurs italiennes à ce sandwich de petit-déjeuner riche en protéines, parfait pour tout, des matins sur le pouce au brunch.

Crêpes aux bananes sur plaque Carolyn Hodges

Préparez un lot de ces crêpes cuites au four pour des petits-déjeuners faciles tout au long de la semaine. Réchauffez au micro-ondes ou au four, puis garnissez de sirop, de noix hachées ou de baies fraîches pour une bouchée rapide et rassasiante.

Omelette aux épinards de 10 minutes Carson Downing

Cette délicieuse recette d’omelette aux épinards est prête en seulement 10 minutes pour un petit-déjeuner nutritif. Les œufs et le fromage contribuent à le remplir de protéines, tandis que l’aneth frais rehausse sa saveur.

Bol de flocons d’avoine Silly Monkey Quelques tranches de banane et deux myrtilles suffisent pour transformer un simple bol de flocons d’avoine en un petit-déjeuner amusant et intrigant que les enfants adoreront.

Sandwich déjeuner au pesto, mozzarella et œufs Cette recette végétarienne saine de sandwich aux œufs pour le petit-déjeuner est une délicieuse façon d’utiliser du pesto et du fromage mozzarella frais et elle est prête en seulement 5 minutes.

Toasts au beurre d’amande et aux raisins rôtis Ted et Chelsea Cavanaugh

Une tranche de pain grillé au beurre d’amande est garnie de raisins rôtis pour une bouchée sucrée aux notes de noisette. Cette variante à trois ingrédients d’un PB & J classique constitue un petit-déjeuner ou une collation rapide et savoureux.

Crêpes à la ricotta et aux baies Préparez une grande quantité de ces crêpes faciles à 3 ingrédients à conserver dans votre congélateur afin d’avoir toujours un petit-déjeuner sain à portée de main. Une cuillerée de ricotta ajoute des protéines à une crêpe du commerce, tandis que les baies donnent un éclat de douceur et un peu de fibres.

Toasts aux lentilles et au chèvre Ted et Chelsea Cavanaugh

Ce simple toast au fromage de chèvre est garni de lentilles et de noix pour une bouchée satisfaisante et savoureuse.

Sandwichs gaufrés à la confiture de fraises et au fromage de chèvre Carolyn Hodges

Les gaufres surgelées ne semblent peut-être pas grand-chose en elles-mêmes, mais les remplir d’un mélange sucré et salé de confiture et de fromage de chèvre les amène à un nouveau niveau. Assemblez et faites griller plusieurs sandwichs à la fois, puis congelez-les pour les réchauffer et les manger à la demande. Recherchez des gaufres glacées riches en protéines pour augmenter le facteur de satiété.

Toasts au beurre de noix de pécan et aux poires Ted et Chelsea Cavanaugh

Pour un petit-déjeuner ou une collation rapide, essayez ce pain grillé à trois ingrédients. Le beurre de noix de pécan ajoute une saveur de noisette, qui est équilibrée par la douceur naturelle de la poire.

Crêpes à 2 ingrédients Ted Cavanaugh

Une banane mûre ajoute beaucoup de douceur à ces crêpes maison simples et sans céréales ; aucun sucre ajouté n’est nécessaire. Remplissez-les ou garnissez-les de ce qui vous convient : nous aimons la pâte à tartiner au chocolat, les fraises et la crème fouettée.