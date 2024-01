20 petites façons de réduire l’anxiété d’au moins 20 %

L’anxiété fait naturellement partie de l’être humain.

Nous en ferons toujours l’expérience dans une certaine mesure, surtout face à l’incertitude et à quelque chose d’intimidant. C’est très bien.

Nous pouvons considérer l’anxiété comme une indication de ce qui vaut la peine d’être fait dans de nombreux cas.

Mais parfois, nous pouvons en subir trop inutilement. J’ai lutté contre cela pendant la majeure partie de ma vie, souvent à des degrés insupportables.

L’anxiété inutile est le résultat de deux choses :

Pensée ruminative.

Santé déséquilibrée.

Voici 20 petites façons de réduire considérablement l’anxiété :

1. Arrêtez la caféine

La corrélation est documentée et l’effet après la phase de sevrage est significatif.

La caféine remplit votre corps de cortisol, l’hormone du stress.

Réduire la caféine à elle seule pourrait réduire votre anxiété de plus de 80 %.

2. Méditez quotidiennement pendant au moins 15 minutes

Plus nous pouvons tolérer l’incertitude et accepter toutes les pensées qui surviennent, plus nous devenons calmes.

La méditation entraîne le cerveau précisément pour cela.

3. Prenez plus de risques et entraînez-vous davantage

L’anxiété sera toujours présente dans une certaine mesure, mais plus vous pratiquez quelque chose qui vous faisait peur auparavant, moins vous ressentirez de peur.

Beaucoup d’anxiété survient simplement parce que nous sommes inexpérimentés.

4. Pratiquez des exercices de libération des traumatismes

Beaucoup de tensions peuvent être emprisonnées dans le corps au fil des années d’apnée et d’oppression.

Ces exercices, que vous pouvez apprendre en ligne, relâchent la pression physique, réduisant instantanément l’anxiété.

5. Arrêtez de fumer

Fumer ne vous détend pas.

Cela stimule vos sens parce que vous remplissez vos poumons de poison, vous mettant en mode combat ou fuite.

Cela remplit également votre corps de toxines qui contribuent à l’anxiété.

6. Secouez votre corps

Secouer les bras et les jambes ou sauter de haut en bas tout en fredonnant relâchera la tension.

7. Pratiquez la respiration profonde du ventre

Une tonne de tension est stockée autour du ventre.

Lorsque nous respirons dans le diaphragme, nous stimulons le nerf vague et relâchons les tensions, ce qui diminue directement l’anxiété.

8. Arrêtez de vous identifier comme une personne « anxieuse ».

De nombreuses personnes soulignent leurs problèmes en accordant une attention inutile à quelque chose qui est – pour l’essentiel – un problème psychologique.

Moins d’attention et plus d’action = moins d’anxiété.

9. Arrêtez l’alcool

Cette boisson peut donner l’impression de soulager l’anxiété à court terme, mais à long terme, comme c’est un dépresseur, elle y contribue directement.

10. Soulever des poids lourds

Les bénéfices cognitifs de l’haltérophilie sont documentés et immédiatement ressentis.

Votre corps et votre esprit se renforceront, surtout si vous faites cela trois fois par semaine.

11. Danse

Mettez de la musique endiablée et dansez comme un fou pendant quelques minutes. Lâcher.

Soyez comme un chimpanzé sous le crack et secouez vos hanches.

Vous pouvez le faire avant un événement anxiogène.

12. Auto-massage

Vous pouvez utiliser une masseuse ou le faire vous-même.

Utilisez une balle de massage dure et frottez votre cou et votre dos contre un mur.

Ou utilisez vos mains sur vos épaules, vos bras et vos jambes, par exemple. Le massage est un relaxant connu.

13. Évitez les films pour adultes

Les films pour adultes modernes sont l’un des stimulants les plus pernicieux de la planète.

Il détruit également vos récepteurs dopaminergiques, ce qui contribue directement à une mauvaise humeur et à l’anxiété lorsque vous ne le regardez pas.

14. Étirez-vous

L’acte d’étirement relâchera la pression exercée sur vos muscles et vos articulations.

L’anxiété est directement associée à la raideur associée à un mode de vie sédentaire.

Étirez la tension.

15. Mangez moins d’aliments à indice glycémique élevé

Les aliments riches en glucides et sucrés qui augmentent la glycémie entraînent des accidents.

Les accidents créent une mauvaise humeur qui contribue directement à un sentiment d’anxiété.

16. Marcher dans la nature

Sortez quotidiennement et exposez votre visage au soleil.

Faire cela, surtout moins d’une heure après le réveil, aligne votre corps sur le rythme naturel du soleil levant.

Les personnes déprimées ne sont pas en phase avec la nature et le plein air.

17. Parlez à un ami

L’activité sociale avec un ami ou d’autres personnes vous sort de la tête et des soucis et est connue pour améliorer votre humeur.

La dépression est liée à un manque de connexion avec les gens.

18. Faites quelque chose de généreux

Envoyez un remerciement à quelqu’un. Prenez les devants d’une manière qui remonte le moral d’autrui.

Cet acte est le contraire de prendre les choses personnellement et de s’apitoyer sur son sort, ce qui est un facteur d’anxiété.

19. Essayez le yoga du rire

Mettez de la comédie et riez bien.

Vous pouvez également utiliser le rire comme une forme d’exercice de relâchement de la pression.

Même forcer un rire idiot vous détendra.

20. Créez quelque chose

Créer est diamétralement opposé à réagir.

L’anxiété naît du fait de vous permettre de ruminer les choses qui vous déclenchent (réactivité). Lorsque nous créons, nous vivons ce pour quoi nous sommes vraiment faits…

Et cela vous calmera.

Alex Mathers est un écrivain et coach qui vous aide à créer une marque personnelle lucrative grâce à vos connaissances et compétences tout en restant mentalement résilient.